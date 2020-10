SMI schliesst im Minus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag tiefer geschlossen. Der Leitindex SMI (SMI 10234.82 0.02%) gab kurz nach Eröffnung 0,1% nach. Im frühen Handel weitete er seine Abgaben aus. Bis in den frühen Nachmittag verharrte der Leitindex auf diesem Niveau, danach dämmte er sein Minus ein. Doch zum Sprung in den grünen Bereich reichte es nicht. Mit Eröffnung der Wallstreet wurden die Verluste wieder grösser. Der SMI schloss zwar im Minus, aber relativ deutlich über seinem Tagestief. Gewinnmitnahmen in den gut gelaufenen Werten und in Schwergewichten belasteten den Index laut Händlern.

In New York hielten sich die Anleger zurück. Die drei Hauptindizes an der Wallstreet zeichneten bis Handelsende in Zürich kein einheitliches Bild. So lag der S&P 500 (SP500 3360.95 -1.4%) 0,2% im Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 27772.76 -1.34%) avancierte 0,1%. Ein Minus von 0,6% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Der Markt sei auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, sagte ein Börsianer. Zudem gebe es nach wie vor keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket. Kaum für Kursimpulse sorgte am Nachmittag die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der erneut den Willen des Fed zu einer expansiven Geldpolitik betonte, aber auch die fragile Lage der US-Wirtschaft klar ansprach.

Die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus sei zwar positiv. Doch damit werde eine grosse Unsicherheit nur eingedämmt, aber nicht beseitigt. Der Leibarzt von Trump hatte eingeschränkt, dass der Präsident «noch nicht über den Berg» sei. Erst kommende Woche dürfte er Entwarnung für den Krankheitsverlauf des Präsidenten geben können. Damit blieben Meldungen über den Gesundheitszustand von Trump weiterhin ein marktbeeinflussender Faktor, sagte ein Händler.

Bankaktien im Plus

Impulse von Firmenseite waren im SMI dünn gesät. Bankaktien wie UBS (UBSG 10.79 0.23%) oder Credit Suisse (CSGN 9.572 -0.6%) schlossen im Plus. Auch Versicherer wie Swiss Life (SLHN 357 -0.92%), Swiss Re (SREN 69.76 -1.5%) und Zurich Insurance (ZURN 323.5 -1.37%) notierten fester. Finanzwerte hatten gestern zu den grösseren Gewinnern gehört. Zu Avancen reichte es auch bei den Luxusgüteraktien wie Swatch Group (UHR 221.2 1.05%) oder Richemont (CFR 61.76 0%).

Verluste der Pharmaschwergewichte hielten den Leitindex zurück. Die Anleger machten sich laut Händlern zunehmend Gedanken über den Ausgang der US-Wahlen. Bei einem Sieg des derzeit in Umfragen führenden Joe Biden von der Demokratischen Partei könnten die Pharmatitel unter Druck geraten, heisst es. Denn Biden habe davon gesprochen, die Steuervergünstigungen Trumps für Unternehmen rückgängig machen zu wollen. Auch die anhaltenden Diskussionen über eine Reform der Medikamentenpreise in den USA stellten eine Bedrohung für die Pharmabranche dar, hiess es am Markt. Roche (ROG 316.35 -0.08%) und Novartis (NOVN 79.48 -0.23%) gaben nach.

Am deutlichsten waren die Verluste bei den Aktien des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 4025 1.11%) sowie bei den Titeln des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 561.6 0.11%). Auch relativ deutliche Verluste in Nestlé (NESN 108.34 0.15%) belasteten den SMI.

Logitech unter Druck

Bei den Tech-Werten im SMIM (SMIM 2641.853 0.18%) setzten AMS (AMS 21.9 -1.08%) ihren Aufwärtstrend fort. Die Chipwerte profitierten von positiven Analystenkommentaren, bauten im Handelsverlauf ihre Gewinne aber ab. Derweil büssten Logitech (LOGN 70.22 0.98%) klar ein. Apple nimmt diverse Produkte anderer Hersteller – auch von Logitech – aus dem Sortiment.

Auch bei den Aktien des Lift- und Rolltreppenherstellers Schindler (SCHP 247.6 1.23%) sowie des Logistikers Kühne+Nagel wurden Gewinne eingestrichen.

Dufry (DUFN 33.8 2.58%) korrigierten nach dem gestrigen Kurssprung. Heute hatte sich der Reisedetailhändler zur Kapitalerhöhung und zum Umsatzverlauf geäussert.

Sonova (SOON 239.3 2.31%) verloren. Der Hörgerätehersteller sieht sich mit seiner aktuellen Strategie auf gutem Weg.

Aryzta (ARYN 0.5785 -1.87%) schwankten zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, die Titel schlossen fester. Der Backwarenkonzern hatte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von über 1 Mrd. € eingefahren. Er stellt sich auf eine holprige Erholung ein. Der Verwaltungsrat will weiter alle Optionen für Aryzta prüfen – auch den Verkauf. Auf eine Prognose für das laufende Jahr verzichtet das Unternehmen.

Gefragt waren Molecular Partners (MOLN 15.4 -4.11%): Die Biotech-Gesellschaft sieht die Wirksamkeit ihrer Covid-19-Darpins durch weitere präklinische Daten unterstützt.

Santhera (SANN 4.135 -8.11%) stürzten ab. Das Biopharmaunternehmen stellt ein Programm mit Puldysa (Idebenon) ein, weil eine erste Analyse zeige, dass die Ziele in der noch laufenden Phase-III-Studie kaum erreicht werden könnten. Vom Tagestief kurz nach Handelsbeginn erholten sich die Aktien aber deutlich.

Asien im Plus

Die Blitzgenesung von Trump bringt an den asiatischen Märkten Kursavancen. Der Nikkei 225 legte 0,5% zu. Der breit gefasste Topix 500 notiert mit einem Aufschlag von 0,5%. Der Hang Seng in Hongkong avanciert 0,8%. Der koreanische Kospi steigt 0,2%. Die Börsen in Festlandchina blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Euro knapp unter 1.18 $

Der Euro verteidigte am Dienstag die Gewinne vom Wochenauftakt gegenüber dem Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete bei Börsenschluss in Europa 1.1790 $. Der Eurokurs war im Laufe des Handelstags kurzzeitig über die Marke von 1.18 $ gestiegen. Gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro etwas ab. Um 17.30 Uhr MESZ notierte er bei 1.0780 Fr. Der Dollar wurde ebenfalls wenig verändert bei 0.9140 Fr. umgesetzt.

Ölpreis nach Erholungsrally erneut klar fester

Der Ölpreis knüpfte am Dienstag an seine deutlichen Vortagesgewinne an. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.12 0.69%) gut 42.50 $. Gold (Gold 1890 0.62%) notierte wenig verändert bei einem Kurs von 1910 $ pro Feinunze.