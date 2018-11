SMI baut Minus ab – Abwarten an Wallstreet

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse bewegen sich die Kurse leicht abwärts. Vor den mit Spannung erwarteten US-Zwischenwahlen dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, sagen Händler. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9000.66 -0.09%) eröffnet 0,3% höher, gibt aber im frühen Handel seine Gewinne preis. Die Marke von 9000 Punkten fällt um die Mittagszeit. Am Montag hat der Leitindex 0,2% gewonnen.

Der Beginn der US-Kongresswahlen sorgt auch an Wallstreet für Ruhe. Anleger an der New Yorker Börse halten sich zurück. Die Kurse kommen kaum vom Fleck. Der Dow Jones (Dow Jones 25550.11 0.35%) liegt minimal höher. Auch der S&P 500 (SP500 2748.32 0.37%) und der Nasdaq Composite tendieren leicht freundlich.

Adecco an der SMI-Spitze

Im Schweizer Leitindex hat Adecco (ADEN 49.52 3.1%) als einziges Unternehmen Zahlen vorgelegt. Der Personalvermittler hat im dritten Quartal den Gewinn mehr als verdoppelt. Das Wachstum nahm allerdings auf noch 2% ab. Die Aktie legt zu.

Die Schwergewichte Roche (ROG 243.9 -0.53%), Novartis (NOVN 88.42 -0.02%) und Nestlé (NESN 84.46 0.05%) notieren tendenziell leichter.

Eher schwächer handeln die Titel der Banken Credit Suisse (CSGN 12.875 0%), UBS (UBSG 14.145 -0.6%) und Julius Bär (BAER 45.89 0.02%). Auf der Verliererseite stehen zudem Swatch Group (UHR 346.5 0.41%) und Richemont (CFR 74.46 -0.88%).

GAM: von Plus zu Minus

Einen Kurssprung bei Eröffnung (+ 6,1%) machen die Aktien von GAM (GAM 5.855 -3.54%). Sie bauen im frühen Handel ihren Gewinn jedoch ab und drehen ins Minus. Nach milliardenschweren Abflüssen von Kundengeldern wechselt der Vermögensverwalter Konzernchef Alexander Friedman mit sofortiger Wirkung aus.

Dufry (DUFN 112.5 3.16%) erholen sich von den deutlichen Abgaben am gestrigen Handelstag.

Im Plus notieren auch Ypsomed (YPSN 136.6 0.66%). Das Medizintechnikunternehmen hat im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert.

Nach einem markanten Umsatzzuwachs im ersten Semester gewinnen die Aktien von Klingelnberg (KLIN 38.6 2.25%), obwohl das Maschinenbauunternehmen rote Zahlen schreibt.

Zudem knüpfen Meyer Burger (MBTN 0.677 6.78%) mit weiteren Avancen an die jüngsten Kursgewinne an.

Aryzta (ARYN 7.5 -0.92%) fallen mit Verlusten auf. Auch Sonova (SOON 164.85 -2.17%) handeln im Minus.

Gemischtes Bild in Asien

An der Märkten in Fernost nehmen die Anleger die gemischten Vorgaben aus den USA entsprechend unterschiedlich auf. Weiterhin nach unten geht es in China, wo der Shanghai Shenzhen CSI 300 um 0,9% nachgibt. In Hongkong notiert der Hang Seng unverändert. In Japan hingegen steigt der Nikkei 225 um 1,1%.

Dollar hält Parität zum Franken

Der Euro notiert weiter um 1.14 $. Die Gemeinschaftswährung kostet zur US-Valuta derzeit 1.1414 $. Zum Franken notiert der Euro mit 1.1450 Fr. minimal leichter. Der Dollar-Franken-Kurs steht kaum verändert bei 1.0034 Fr.

Ölpreis im Minus

Der Ölpreis fällt. Starke Impulse gibt es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet knapp 73 $. Gold (Gold 1228.09 -0.28%) handelt stabil bei 1230 $ pro Feinunze.