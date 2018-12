SMI eröffnet klar schwächer

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen auf rot. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8858.57 -0.91%) verliert bei Eröffnung 0,8%. Schon am Vortag hat der SMI um satte 1,6% nachgegeben.

Von den SMI-Titeln notieren alle tiefer. Besonders deutlich geht es mit den Luxusaktien von Swatch Group (UHR 295.6 -2.02%) und Richemont (CFR 64.16 -1.99%) abwärts, für die China ein Schlüsselmarkt ist und die von einem eskalierenden Handelsstreit besonders tangiert wären.

Zu den grössten Verlierern zählen die beiden Grossbanken UBS (UBSG 12.885 -1.98%) und CS. Bei der UBS gibt es im Übrigen mit der US-Fondsfirma Dodge & Cox einen neuen Grossaktionär.

Auch Zurich Insurance (ZURN 303.3 -1.4%) notieren leichter. Nach dem Investorentag vom Mittwoch hat JPMorgan das Rating auf «Neutral» von «Overweight» gesenkt. CEO Mario Greco sagte der Versicherungsbranche zudem in einem Zeitungsinterview einen gewaltigen Veränderungsprozess voraus. «Es ist der perfekte Sturm, der da auf uns zukommt.»

Einbussen verzeichnen ausserdem verschiedenen Zyklikern wie ABB (ABBN 19.265 -1.73%), LafargeHolcim (LHN 42.65 -1.57%) und Adecco (ADEN 47.1 -1.88%).

Wie meist in Schwächephasen dürften die defensiven Titel eher weniger verlieren als der Durchschnitt. Roche (ROG 252.85 -0.47%), Novartis (NOVN 89.7 -0.73%) und Nestlé (NESN 84.92 0.02%) geben am wenigsten ab.

Am breiten Markt ist der Börsengang der Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate ein Thema. Stark unter Druck sind wegen des Handelsstreits zudem Technologietitel wie AMS (AMS 24.8 -5.05%) und Logitech (LOGN 32.49 -2.99%).

Georg Fischer (FI-N 787.5 -0.88%) stemmen sich gegen den Trend. Die Industriegruppe hat zwei Eisengiessereien in Deutschland verkauft. Der Umsatz der Werke beläuft sich auf rund 620 Mio. Fr. jährlich.

Asien mit Abgaben

Die asiatischen Märkte erleiden Verluste. Vor allem viele Technologiewerte in China und Hongkong büssen stark ein. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 2% und der breiter gefasste Topix um 1,9%. Der Hang Seng in Hongkong rutscht um 2,8% ab. Chinas Leitindex CSI 300 verliert im späten Handel 2%. Der südkoreanische Kospi gibt 1,6% ab, und der australische S&P/ASX 200 verliert knapp 0,2%.

Euro wenig verändert

Der Euro bewegt sich im frühen Handel kaum von der Stelle. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1338 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch das Währungspaar Euro-Franken notiert mit 1.1302 Fr. stabil. Der Dollar wird zum Franken bei 0.9970 Fr. gehandelt.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis gibt vor einem mit Spannung erwarteten Treffen des Ölkartells Opec leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.96 -1.73%) liegt bei 61 $. Der Goldpreis notiert bei 1236 $ pro Feinunze.