SMI nimmt 12’300 Punkte ins Visier

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt erlebt zum Wochenstart eine breit angelegte Erholungsbewegung. Über sämtliche Branchen hinweg legen die Kurse überwiegend zu. Dem Leitindex SMI (SMI 12'275.31 +0.82%) gelingt es dabei zwischenzeitlich, die 12’300 Punkte fast zurückzuerobern. Und doch sind sich Marktteilnehmer einig, dass die Stimmung am Markt fragil bleibe. «Das Warten auf neue Erkenntnisse zu Ansteckungsraten, Krankheitsverläufen und Wirksamkeit von Impfstoffen gegen die neue Virus-Variante Omikron dürfte auch in der neuen Handelswoche weitergehen», heisst es zusammenfassend in einem aktuellen Kommentar. Dass Investoren dennoch etwas beherzter bei Aktien zugriffen, begründen Händler mit Nachrichten, wonach der Krankheitsverlauf mit der Omikron-Variante vergleichsweise milder sei.

«Die derzeitige ‘Risk-Off’-Handelshaltung könnte in dieser Woche von einem Aufwind weggeblasen werden, da die Bedenken im Zusammenhang mit der Omikron-Variante nachlassen könnten, nachdem südafrikanische Experten keinen Anstieg von Todesfällen oder Krankenhausaufenthalten registriert haben», zeigt sich ein Händler zuversichtlich. Gleichzeitig blieben Themen wie Inflation oder der erwartete Kurswechsel der US-Notenbank Fed wichtige Einflussfaktoren. Auch habe sich mit dem chinesischen Immobilienkonzern Evergrande (3333 0.21 -16.77%) «ein alter Bekannter zurückgemeldet.» Der grösste chinesische Immobilienkonzern scheine nun tatsächlich am Ende seiner liquiden Mittel angekommen zu sein. «Eine endgültige Pleite des Konzerns rückt damit in Sichtweite», warnt ein Börsianer.

Der SMI gewinnt gegen 11.05 Uhr 0,55% hinzu auf 12’242,21 Punkte. Sein bisheriges Tageshoch hat er zuvor bei 12’299 Punkten markiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,52% auf 1971,54 und der breite SPI (SXGE 15'653.45 +0.73%) um 0,50% auf 15’618,23 Zähler. Im SLI gewinnen 25 Titel hinzu und fünf fallen zurück.

Dabei halten sich die Aktien von Julius Bär (BAER 59.00 +2.11%) (+1,9%) seit Handelsstart unter den Top-Favoriten der Anleger. Unterstützung erhalten die Papiere von der UBS (UBSG 16.27 +0.81%), die neu eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Die Grossbank verfüge über ein Cash generierendes Geschäftsmodell, eine solide Kapitalsituation sowie strukturelle Wachstumsmöglichkeiten.

Im Gegenzug wurden die Aktien der CS (-0,6%) auf Neutral gesenkt. Der zuständige Analyst moniert, dass die eingeschlagene Strategie langsamer als erwartet umgesetzt werde.

CS-Aktien bilden auch innerhalb der Finanzbranche damit die Ausnahme. Denn neben Julius Bär ziehen auch die Aktien der Swiss Life (SLHN 542.80 +1.42%), Swiss Re (SREN 88.92 +0.88%), Zurich, Partners Group (PGHN 1'474.50 +0.89%) und der UBS zwischen 1,4 und 0,6% an. Bei der den Versicherern und der UBS haben sich Analysten ebenfalls positiv geäussert und stützen damit die Aufwärtsbewegung der Papiere.

Darüber hinaus greifen Investoren auch bei Adecco (ADEN 45.09 +1.21%) (+1,2%) zu. Ebenso sind Holcim (LHN 44.86 +1.13%) (+1,0%) oder AMS (+0,8%) auf den Einkaufslisten zu finden. Nicht nur, dass sie zu den eher konjunktursensiblen Titeln gehören. Sie alle hinken im bisherigen Jahresverlauf auch dem Gesamtmarkt eher hinterher.

Kursaufschläge von 1,1% beim Schwergewicht Nestlé (NESN 120.62 +1.51%) stützen den Markt ebenfalls. Die beiden Pharmaschwergewichte Roche (ROG 365.55 +0.91%) (+0,4%) und Novartis (NOVN 73.67 +0.14%) (+0,3%) gewinnen dagegen etwas weniger als der Gesamtmarkt.

Der Nachrichtenfluss wird allerdings vor allem durch die hinteren Reihen bestimmt. Nach der angekündigten Rochade an der Führungsspitze sind die zunächst sehr festen Sulzer-Aktien mittlerweile mit -0,7% ins Minus gedreht. Suzanne Thoma wird neue Verwaltungsratspräsidentin. Gleichzeitig nimmt der bisherige CEO Greg Poux-Guillaume per Anfang 2022 seinen Hut und wird von Frédéric Lalanne abgelöst.

Thoma tritt gleichzeitig von ihrem Chef-Posten bei der BKW (BKW 121.60 +0.16%) (-0,7%) zurück und verzichtet auf eine Wiederwahl als Oerlikon-Verwaltungsrätin (+0,1%).

Die überdurchschnittlich starken Kursverluste bei Stadler Rail (SRAIL 39.86 0%) (-1,1%) und Ascom (ASCN 11.32 -3.25%) (-4,1%) sind derweil eher zurückhaltenden Analystenkommentaren geschuldet.

Devisen: Euro gibt zum Wochenstart leicht nach – Franken etwas schwächer

Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1292 $ und damit etwas weniger als am Freitagabend.

Zum Schweizer Franken hat der Euro zu Wochenbeginn ebenfalls etwas zugelegt. Mit 1,0413 hat die Gemeinschaftswährung die Marke von 1,04 zurückerobert. Am Freitag war der Franken auf den höchsten Stand seit sechseinhalb Jahren gestiegen. Investoren griffen zu Wochenschluss angesichts der Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Variante Omikron zu der als sicherer Hafen geltenden Schweizer Devise. Auch der Dollar legt am Montag etwas zu und kostet am Montagvormittag 0,9220 Fr.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5'000.00 +1.63%)) hat offenbar zuletzt wieder etwas stärker an den Devisenmärkten interveniert. Das lässt sich zumindest nach den jüngsten Daten zur Entwicklung der Sichteinlagen vermuten. Die Einlagen von Bund und Banken kletterten in der Vorwoche um rund 0,9 Mrd. Fr. Davor waren sie während drei Wochen nahezu unverändert geblieben.

Auftragsdaten aus der deutschen Industrie belasteten derweil den Euro. Anstatt des erwarteten leichten Rückgangs um 0,3% ergab sich ein kräftiger Rücksetzer um 6,9%. Es ist bereits der zweite deutliche Rückgang innerhalb weniger Monate. Ein wichtiger Grund sind deutlich schwächere Grossaufträge aus Ländern ausserhalb der Eurozone. «Das Infektionsgeschehen in Asien macht sich nun bemerkbar», kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank (VPBN 98.00 +0.72%).

Am Vormittag steht das Sentix-Konjunkturklima auf dem Programm, das wegen seiner frühen Veröffentlichung im Berichtsmonat von Analysten als Frühindikator geschätzt wird. Ansonsten dürfte mangels Daten die allgemeine Risikostimmung das Marktgeschehen bestimmen.

Bitcoin Bitcoin 48'686.00 -1.11% )

Nach dem starken Kursrutsch am Samstagvormittag und ihrer teilweisen Erholung haben sich Kryptowährungen am Montagmorgen weiter stabil gehalten. Allerdings liegt der Kurs des Bitcoin, der weltweit bekanntesten Digitalwährung, weiter unter der Marke von 50 000 $. Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 49 000 $ und damit in etwa so viel wie am Sonntag. Am frühen Samstag war der Kurs der grössten und bekanntesten Digitalwährung in weniger als einer Stunde um rund ein Fünftel auf knapp 42 000 $ eingebrochen, konnte sich dann bis zum Sonntagabend aber wieder etwas erholen. Ether, nach dem Bitcoin die zweitgrösste Digitalwährung, zeigte einen ähnlichen Kursverlauf.

Ein genauer Grund für das plötzliche Absacken des Bitcoin-Kurses war Experten zufolge nicht direkt ersichtlich. Einer verwies auf die gerade am Wochenende – in dann weniger liquiden Märkten – teils grösseren Schwankungen bei Kryptogeld. Stossen dann einzelne Investoren grössere Positionen ab, kann das stark auf den Kurs drücken.

Hinzu kommt eine aktuell ohnehin eher etwas angespannte Stimmung an den Finanzmärkten. Gründe sind die Ungewissheit über die Folgen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sowie die Erwartung, dass die Fed – gezwungen durch die hohe Inflation – ihre in der Corona-Pandemie zur Konjunkturstützung aufgelegten Anleihekäufe schneller zurückfahren dürfte als noch vor kurzem erwartet.

Zudem drückte am Wochenende eine Warnung des chinesischen Immobilienriesen Evergrande vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten auf die Stimmung. Der Konzern steckt bereits seit Monaten in einer tiefen Krise und gilt als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Er muss dringend Geld auftreiben, um Anleihegläubiger, Banken und Zulieferer fristgerecht bezahlen zu können. Der Konzern ist so gross, dass einige Experten eine «Ansteckungsgefahr» für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus befürchten.

In der neuen Woche richten sich die Blicke der Krypto-Anleger aber auch auf eine Anhörung der Chefs von Unternehmen aus dem Bereich, etwa des Handelsplatzes Coinbase, vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Sie steht am Mittwoch auf der Agenda.

Die Furcht vor einer forcierten Regulierung von Bitcoin & Co könnte zumindest kurzzeitig auf der Branche lasten, sollten sich die Verantwortlichen für eine härtere Regulierung aussprechen, erklärte Analyst Timo Emden von Emden Research. Gerade eine Regulierung in den USA könnte einen signifikanten Einfluss auf die Kurse ausüben. Allerdings: Auch wenn eine härtere Gangart zunächst wohl negativ wäre, sei die notwendig, damit Kryptowährungen als seriöse Anlageklasse reifen können. Und das wäre am Ende positiv.

Preis für Opec-Öl gestiegen

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 71,61 $ je Barrel (159 Liter). Das waren 1,58 $ mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Asien

Die asiatischen Börsen sind überwiegend mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Schwach präsentieren sich vor allem die Technologie- und die E-Commerce-Aktien, die bereits am Freitag an Wallstreet besonders gelitten haben. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,3%, während der breiter gefasste Topix 0,5% im Minus notiert.

Der Hang Seng in Hongkong büsst 1,3% ein. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 0,4%, der Shanghai Composite avanciert 0,1%, während der Shenzhen Composite 0,4% schwächer notiert. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,3%. In Australien legt der S&P/ASX 200 0,1% zu.

Die Futures des S&P 500 notieren 0,6% im Plus.

USA

Am Freitag waren die wichtigen US-Aktienindizes mit Abgaben ins Wochenende gegangen. Einerseits lastete weiterhin die steigende Verbreitung der Omikronvariante auf der Stimmung. Andererseits fiel der Arbeitsmarktbericht für November gut genug aus, dass die US-Notenbank rascher als gedacht die Geldpolitik straffen könnte.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,2% auf 34’580,08, während der S&P 500 0,8% auf 4538,43 einbüsste, sich am Schluss jedoch zumindest von seinen Tagestiefst lösen konnte. Am schwächsten präsentierte sich der technologielastige Nasdaq Composite, der 1,9% auf 15’085,47 verlor.

Auf der Ebene der Einzeltitel rückte unter anderem der chinesische Fahrdienstvermittler Didi in den Anlegerfokus. Die Ankündigung, sich von der Wallstreet zurückzuziehen, liess den Kurs über 22% einbrechen. Andere chinesische Konzerne wie Alibaba und JD.com, die in New York kotiert sind, verzeichneten ebenfalls deutliche Abgaben. Auch amerikanische Tech-Giganten wie Apple, Meta Platforms oder Microsoft büssten an Terrain ein.