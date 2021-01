SMI dreht ins Plus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag nach einem schwachen frühen Handel zu. Der SMI (SMI 10'769.54 +0.21%) eröffnet stabil. Im frühen Handel büsst er ein, baut jedoch seine gesamten Verluste noch vor dem Mittag ab. Am frühen Nachmittag dreht der Leitindex in die Gewinnzone. Händler sprechen von einer Umschichtung aus Technologie- in konjunkturzyklische Aktien.

«Dies hat einen enormen Umfang und wird Tage dauern», sagt ein Börsianer voraus. Zu den übergeordneten Kurstreibern zählen Händler den Wahlsieg der Demokraten bei den Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia. Das wecke die Hoffnung auf weitere Konjunkturpakete, Infrastrukturmassnahmen und höhere Staatsausgaben, wie sie mit dem Parteiprogramm der Demokraten verbunden sind. Im Handelsverlauf stehen zudem zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda, die das Marktgeschehen weiter beeinflussen könnten.

Alcon und LafargeHolcim deutlicher im Plus

Von den zwanzig SMI-Werten binden vor allem die Schwergewichte Roche (ROG 301.05 -0.66%) und Novartis (NOVN 82.45 -0.36%) den Markt zurück. Auch Nestlé (NESN 102.08 -0.2%) liegen im Minus.

Bei LafargeHolcim (LHN 52.24 +1.4%) fallen die Reaktionen auf die Bestätigung der jüngsten Gerüchte eher positiv aus. Der Baustoffkonzern macht wie erwartet eine Grossübernahme im Bereich Dachsysteme und verstärkt damit insbesondere das US-Geschäft. Er übernimmt die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas. Die Transaktion hat einen Wert von 3,4 Mrd. $. Entsprechende Spekulationen hatten seit Wochenbeginn die Runde gemacht.

Stärker zeigen sich die Aktien des Augenkonzerns Alcon (ALC 59.26 +2.85%), der in den USA die Intraokularlinse Vivity auf den Markt gebracht hat.

Credit Suisse (CSGN 12.36 +1.48%) knüpfen an den starken Vortag an. Bei JPMorgan haben die Experten eine Kaufempfehlung für die Papiere ausgesprochen. Auch UBS (UBSG 13.48 +1.28%) legen zu. Die Bankaktien haben zuletzt von den steigenden Zinsen am US-Bondmarkt profitiert. Zudem haben sie nach der teilweise sehr schwachen Performance 2020 noch Potenzial.

Der Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2'680.00 +0.19%) kommt mit der Übernahme des britischen Lebensmitteltestlabors ADS ganz gut an.

Auch die Valoren des Bauchemieherstellers Sika (SIKA 252.50 +1.41%) liegen im Plus. Der französische Mitbewerber Saint-Gobain hat deutlich bessere Zahlen vorgelegt als erwartet.

Givaudan (GIVN 3'703.00 -0.46%) handeln im Minus. Bei dem Aromen- und Duftstoffhersteller macht sich eine Abstufung durch den Broker Liberum negativ bemerkbar. Aus Bewertungsgründen haben die Experten das Rating von «Buy» auf «Hold» gesenkt.

Tech-Werte schwächer

Im SMIM (SMIM 2'867.87 +0.13%) gewinnen vor allem die Aktien von Kühne + Nagel (KNIN 200.60 +1.91%). Der Logistikkonzern wird für den US-Konzern Moderna den Vertrieb des Coronaimpfstoffs übernehmen. Gemäss einer Vereinbarung der beiden Firmen werde man Impfstoffdosen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika sowie in Teilen Amerikas transportieren.

Im Rahmen einer Umschichtung gehören die Tech-Werte Temenos (TEMN 123.20 -1.56%) und AMS (AMS 20.84 +0.05%) zu den grössten Verlierern.

Im breiten Markt fallen Addex (ADXN 1.63 -20.73%) nach unten aus dem Rahmen. Das Biotech-Unternehmen hatte am Morgen die Details zur Kapitalerhöhung genannt.

Die Aktien von Meyer Burger (MBTN 0.40 +5.05%) stossen auf eine gute Nachfrage. Impulse gehen dabei vom Sieg der beiden demokratischen Senats-Kandidaten im US-Bundesstaat Georgia aus. Dank diesem Sieg sind zusätzliche staatliche Fördergelder für die Solarindustrie unter dem künftigen Präsidenten Joe Biden wahrscheinlicher geworden. Für Meyer Burger kämen solche gerade gelegen, will der Solarzulieferer doch in die Herstellung von Solarzellen vorstossen.

Mehrheitlich freundliche Stimmung in Asien

In Asien sorgt der Durchmarsch der US-Demokraten ebenso wie an Wallstreet für freundliche Stimmung. Der Nikkei 225 notiert mit einem Aufschlag von 1,6%. In einem ähnlichen Ausmass legt der breit gefasste Topix zu. Der koreanische Kospi klettert um mehr als 2%. Der Shanghai Composite schliesst fester mit einem Plus von 0,7%. Einzig die Börse in Hongkong gibt nach, um 0,4%.

Dollar markant im Plus

Der Dollar zieht am Donnerstag gegenüber Euro und Franken kräftig an. Der Kurs des Euros fällt zum Dollar folglich deutlich unter die Marke von 1.23 $ und entfernt sich damit vom jüngsten Mehrjahreshoch. Aktuell handelt die Gemeinschaftswährung bei 1.2255 $, nachdem sie am Mittwoch bei 1.2349 $ den höchsten Stand seit April 2018 erreicht hat. Auch der Franken büsst zum Greenback klar an Terrain ein. So erobert der Dollar mit 0.8835 Fr. die Marke von 88 Rappen zurück. Der Euro handelt zur Schweizer Währung eine Spur tiefer bei 1.0827 Fr.

Ölpreis auf zehnmonatigem Höchststand

Der Ölpreis legt weiter zu und erreicht einen neuen zehnmonatigen Höchststand. Ein knapperes Angebot und ein fallender Lagerbestand in den USA treiben die Preise. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.34 +0.33%) 54.50 $. Der Goldpreis notiert leichter, bei einem Kurs von 1912 $ pro Feinunze.

Neues Allzeithoch in Bitcoin

Der Wert der Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 38'240.00 +4.32%) steigt weiter. Am Donnerstag setzt sich der Höhenflug fort und der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp stieg in der Spitze auf 38’187 $. Zuletzt notierte die Kryptowährung wieder etwas tiefer bei rund 38’067 $ und damit im Vergleich zum Vortag rund 10% höher. Alleine im Verlauf der vergangenen sieben Tage hat der Bitcoin damit nochmals ein Drittel an Wert zugelegt.