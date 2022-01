SMI notiert unter 12’800

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt setzt zu Wochenschluss nach dem jüngsten Kursrutsch den Abwärtstrend fort. Der SMI (SMI 12'753.38 -0.3%) notiert bei Eröffnung 0,3% leichter und damit klar unter 12’800. Der vom Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung ausgegangene Zinsschreck hatte zuvor die Dividendenpapiere rund um den Globus nach unten geschickt. Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche gingen die Anleger am Freitag in Wartestellung, hiess es im Handel.

Denn am frühen Nachmittag wird der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken.

Von den verbesserten Aussichten an der Zinsfront profitieren Finanzwerte wie Credit Suisse (CSGN 9.33 +0.56%), UBS (UBSG 17.80 +2.62%) und Julius Bär (BAER 63.92 +2.14%). Die Aussicht auf höhere Zinsen sorge für Nachfrage, heisst es im Handel.

Schwach präsentieren sich erneut Logitech (LOGN 72.86 -3.19%), die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers haben gestern deutlich nachgegeben. Mit Geberit (GEBN 706.20 -1.42%) und Sika (SIKA 359.30 -0.69%) büssen auch andere Zykliker ein.

Eine Belastung für den Gesamtmarkt stellen die Schwergewichte dar. Vor allem fallen Nestlé (NESN 125.14 -0.46%) mit ihrer Schwäche auf. Aber auch die Pharmariesen Roche und Novartis (NOVN 80.89 -0.87%) gehören zu den Verlierern.

Am Vortag waren insbesondere die im Vorjahr stark gestiegenen Wachstumswerte nach unten geschickt worden. Richemont (CFR 139.90 +0.18%) können sich vorerst nicht erholen. Dabei gibt es Rückenwind von Analysten. Goldman Sachs (GS 396.93 -0.43%) erachtet die Aktien des Luxusgüterkonzerns als attraktiv und hat das Kursziel für die Valoren erhöht.

Straumann (STMN 1'816.00 -1.3%) und Sonova (SOON 336.00 -1.81%) verlieren. Gerade die beiden Medizinaltechniker hatten 2021 mit einer hervorragenden Kursperformance geglänzt.

Im breiten Markt gewinnen Basilea (BSLN 38.98 +0.31%). Das Biopharmaunternehmen hat von seinem Partner Astellas Pharma erneut eine Meilensteinzahlung erhalten. Diesmal sind es 15 Mio. Fr., weil die Umsätze mit dem Antimykotikum Cresemba einen Schwellenwert überschritten haben.

Asien mehrheitlich im Plus

Die Börsen in Asien zeigen am Freitag vielerorts ein erfreuliches Bild. In Tokio notieren der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix unverändert. Der Hang Seng in Hongkong avanciert 1,8%, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,5% höher. Der Shanghai Composite steht 0,3% im Plus, und der koreanische Kospi steigt 1,2%. Auch die australischen Indizes ASX 200 und ASX 300 notieren 1,3% fester.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA bisher wenig. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1303 $ und damit kaum mehr als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro kaum verändert auf 1.0410 Fr.. Leicht nachgegeben hat indes der Dollar, der 0.9210 Fr. kostet nach 0.9222 Fr. am Vorabend

Ölpreis fester – Bitcoin Bitcoin 42'204.82 -2.17% )

Der Ölpreis steigt am Freitag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet rund 82.50 $. Am Donnerstag war der Preis für US-Öl noch um etwa 3% und der für Brent-Öl um mehr als 2% gestiegen. Am Markt wurde unter anderem auf Unruhen im Förderland Kasachstan verwiesen. Mittlerweile hat Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt.

Gold verharrt nach den jüngsten Verlusten unter 1800 $. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1791 $.

Bitcoin setzt seinen Abwärtstrend fort. Die grösste Cyberdevise büsst deutlich ein und kostet derzeit rund 41’500 $.