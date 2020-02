CS geben nach CEO-Wechsel nach

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag nach seinem Höhenflug vom Vortag eine Verschnaufpause einlegen. Am Morgen gibt der Leitindex SMI (SMI 10977.39 -0.32%) immer mehr nach. Am Vortag hatten gute Wirtschaftsdaten aus den USA, der Impeachment-Freispruch für US-Präsident Donald Trump und die weitere Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit dem SMI zu einem neuen Rekordhoch verholfen.

Hierzulande stehen nun die Aktien der Credit Suisse (CSGN 12.42 -2.82%) im Fokus, nachdem die Grossbank den Abgang von CEO Tidjane Thiam angekündigt hat (lesen Sie hier mehr). Die Valoren eröffneten deutlich im Minus. Nach zunehmendem Druck aufgrund der Beschattungsaffäre verlässt Thiam die Grossbank und übergibt die Leitung an Thomas Gottstein, den heutigen Leiter des Schweizgeschäfts. Die Papiere der UBS (UBSG 12.47 -0.8%), die am Vorabend eine kleinere Personalie vermeldet hatte, verzeichnen ebenfalls Abgaben.

Schwergewichte stabilisieren

Roche (ROG 338.9 0.18%) beginnen den Handelstag wenig verändert, nachdem der Konzern am Morgen positive Studiendaten mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Leberkrebs gemeldet hat. Die anderen beiden Schwergewichte, Novartis (NOVN 94.32 0.27%) und Nestlé (NESN 109 -0.09%), bewegen sich ebenfalls nur wenig.

Bei Nestlé hat die Beteiligung L’Oréal am Vorabend ein starkes Wachstum im Jahr 2019 gemeldet. Als Wermutstropfen bezeichneten Analysten jedoch, dass der effektive Gewinn pro Aktie und damit auch der Beitrag für Nestlé wegen Sonderkosten tiefer ausfalle.

Als einziger SMI-Titel mit klarem Kursgewinn starten Swisscom (SCMN 558.8 2.05%) in den Tag.

Ems nach Zahlen schwächer

Im breiten Markt geben nach Zahlen Ems-Chemie (EMSN 648.5 0%) nach, die Kurse erholen sich aber etwas im Verlauf des Morgens. Auch die Graubündner Kantonalbank (GRKP 1560 0%) und Mobimo (MOBN 311.5 -1.42%) haben Jahreszahlen vorgelegt. Der Immobilienkonzern notiert im Minus, die Kantonalbank schwankt um den Vortagesschlusskurs.

Zu den Verlierern gehören auch Aryzta (ARYN 0.9742 -3.83%), MCH Group (MCHN 23.1 -4.55%) und der Biotech-Titel Evolva (EVE 0.2725 -3.02%). MCH teilte mit, sie sage die Art Basel in Hongkong ab. Obenaus schwingen Asmallworld (ASWN 2.83 2.91%), Newron Pharma (NWRN 6.66 4.88%), Glarner KB und Blackstone Resources (BLS 0.9 2.27%).

Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Euro wird am frühen Morgen um 1.07 Fr. gehandelt, der US-Dollar bei 0.975. Gold (Gold 1567.54 0.32%) legt leicht zu, Silber (Silber 17.75 -0.28%) notiert marginal leichter im Vergleich mit dem Vortag. Erdöl handelt praktisch unverändert.

An den internationalen Finanzmärkten dürften die Investoren vor den neuen US-Arbeitsmarktdaten noch in Deckung bleiben. Bereits in Fernost hatten sich die Anleger zurückhaltend gezeigt. In Deutschland wurden am Morgen wenig erfreuliche Konjunkturdaten veröffentlicht. Dort brach die Industrieproduktion zum Jahresende 2019 ein. Am Vortag war bereits der Auftragseingang überraschend schwach ausgefallen.