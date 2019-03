SMI verliert wegen Roche deutlich

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt schwächer. Am Markt wird dies mit den erneut hochkochenden Konjunktursorgen erklärt. Besonders klar wirkt sich auch ein Sonderfaktor aus – der Dividenenabschlag bei Roche (ROG 271.1 -3.37%).

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9329.65 -0.78%) verliert bei Eröffnung 0,6%. Am Vormittag bewegt er sich auf diesem Niveau im Minus. Am deutlichsten fallen die Papiere von Roche: Der Konzern schüttet an diesem Tag 8.70 Fr. je Genussschein an seine Aktionäre aus.

Derweil setzen sich mit Nestlé (NESN 92.44 0.92%) die Aktien eines anderen Schwergewichts an die Indexspitze. Auch Novartis (NOVN 90.2 0.16%) gewinnen.

Die Banktitel büssen ein. So verlieren UBS (UBSG 12.335 -1.6%), Credit Suisse (CSGN 12.14 -1.02%) und Julius Bär (BAER 43.85 -1.33%). Am Markt wird diese Entwicklung mit neuen Regeln in den USA erklärt. Die US-Notenbank (Fed) lockert nämlich den Stresstest für inländische Banken, nicht aber für einzelne ausländische Institute. «Das schafft Ungleichheit und verhindert fairen Wettbewerb», sagt ein Händler. Dies sei ein Kampf mit ungleich langen Spiessen, sagt ein Börsianer zur Nachrichtenagentur AWP.

LafargeHolcim (LHN 49.14 -0.57%) regieren kaum. Der Baustoffkonzern hat 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben. So weist der Weltmarktführer einen Gewinn von 1,5 Mrd. Fr. aus. 2017 hatten Wertberichtigungen auf Übernahmen zu einem Verlust von 1,68 Mrd. Fr. geführt.

Sonova im Plus, AMS im Minus

Im SMIM (SMIM 2402.029 -0.93%) legen Sonova (SOON 190.5 0.69%) zu, nachdem der Hörsystemspezialist angekündigt hat, seine Strukturen in Grossbritannien, Deutschland und Kanada umzubauen.

Die ohnehin sehr volatilen AMS (AMS 29.32 -4.15%) geben klar nach. Hier wird im Handel auf Nachrichten des japanischen Chipherstellers für die Autoindustrie, Renesas, verwiesen. Sein Kurs ist in Tokio um fast 15% abgesackt. Das Unternehmen will die Produktion drosseln und begründete dies mit einer schwachen Nachfrage aus China.

Zudem notieren VAT Group (VACN 102 -2.58%) deutlich im Minus. Der Vakuumventilspezialist legt morgen Freitag seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 vor.

Das Nachrichtengeschehen wird ansonsten von den Unternehmen aus der zweiten Reihe bestimmt. Baloise (BALN 162 -0.92%) erzielt 2018 weniger Gewinn, die Aktien der Versicherungsgruppe fallen zurück.

Auch das Technologieunternehmen Ascom (ASCN 13.92 11.72%) hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Die Aktien klettern aber deutlich in die Höhe.

Zu den grössten Verlierern zählen Siegfried (SFZN 348.5 -5.04%) nach den enttäuschenden Zahlen für 2018.

Asiens Börsen schwächer

Die asiatischen Märkte tendieren nach den uninspirierenden Vorgaben aus den USA und wegen Sorgen betreffend das Wachstum allgemein schwächer. Der Nikkei gibt rund 0,7% nach. Der Shanghai Composite gewinnt 0,1%, der Hang Seng dagegen notiert 0,8% tiefer. Der Kospi in Seoul büsst rund 0,5% ein.

Euro wenig verändert

Der Euro bewegt sich nur wenig. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt zum Greenback bei 1.1315 $. Zum Franken geht sie bei einem Stand von 1.1361 Fr. unverändert um. Der Dollar hält sich mit aktuell 1.0044 Fr. stabil.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.69 1.28%) kostet zuletzt knapp 67 $. Der Goldpreis liegt unverändert bei 1284 $ pro Feinunze.