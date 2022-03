SMI über Jahrestief schwächer – Leise Hoffnung stützt

(AWP) Nach einem tiefroten Start konnte der Leitindex dank aufkeimender Hoffnung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg einen Grossteil seiner Verluste aufholen. Händler verwiesen dabei auf Äusserungen Russlands, wonach das Land seine Bedingungen an die Ukraine für einen Waffenstillstand etwas gemildert hat. Zudem hat russischen Medien zufolge die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Damit keimten vorsichtige Hoffnungen in einen zumindest temporären Waffenstillstand auf. Auch Aussagen des türkischen Aussenministers Mevlüt Cavusoglu, wonach sich seine russischen und ukrainischen Amtskollegen zu Gesprächen in Antalya treffen wollen, weckten Hoffnungen.

Ausgelöst wurden die Abgaben vor allem von den stark steigenden Ölpreisen. US-Aussenminister Antony Blinken hatte wegen der Eskalation in der Ukraine neue Strafmassnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen Importstopp für Öl aus Russland. Dies löste teilweise panikartige Abgaben an den Finanzmärkten aus. «Die Situation ist derzeit sowohl für die Konjunkturseite direkt als auch indirekt über den Druck auf die Inflationsentwicklung prekär», fasste ein Händler die Lage zusammen. Manche Investoren erinnerten auch an den Corona-Crash vor fast genau zwei Jahren. Damals waren die Börsenkurse massiv gefallen und hatten sich dann in den folgenden Monaten fast schon kometenhaft erholt. «Heute ist allerdings vieles anders», sagte ein Händler. Statt einer Pandemie sei ein Krieg in Europa für die Kursverluste verantwortlich.

Der SMI (SMI 11'204.67 -0.84%) schloss nach einem Tagestief auf 10’871 Punkten noch um 0,84% tiefer auf 11’204,67 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank 1,05% ab auf 1761,47 und der breite SPI (SXGE 14'163.41 -0.97%) um 0,97% auf 14’163,41 Zähler. Im SLI schlossen 22 Werte tiefer und sieben höher. Geberit (GEBN 581.40 +0.00%) waren unverändert.

Ausgeprägt waren die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten, wo der Ölpreis auf rund 140 US-Dollar stieg. Zudem rutschte der Euro kurzzeitig zum Franken unter die Parität, weil die hiesige Währung als sicherer Hort gefragt ist.

Bei den Aktien verbuchten Finanzwerte wie Julius Bär (BAER 45.05 -5.18%) (-5,2%), Credit Suisse (CSGN 6.54 -4.33%) (-4,3), Swiss Life (SLHN 499.00 -3.89%) (-3,9%), Swiss Re (SREN 75.00 -2.67%) (-2,7%) und UBS (UBSG 14.24 -2.10%) (-2,1%) massive Abschläge.

Der Lebensmittelriese Nestlé (NESN 113.30 -2.24%) (-2,2%) stand trotz des krisenresistenten Geschäfts unter Druck. Steigende Weizenpreise setzten den ganzen Sektor unter Druck. Das Indexminus war zu einem Grossteil damit dem Marktschwergewicht geschuldet.

Mit den Medizintechniktiteln Straumann (STMN 1'319.00 -2.87%) (-2,9%) und Sonova (SOON 318.00 -3.52%) (-3,5%) waren zwei Höhenflieger des Vorjahres unter Druck. Auch die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 105.40 -2.32%) (-2,3%) und Swatch (-1,8%) gaben erneut nach. Die Technologietitel AMS Osram (AMS 11.99 -3.42%) (-3,4%) und Logitech (LOGN 65.90 -2.54%) (-2,5%) standen ebenfalls auf den Verkaufslisten. Auch andere Zykliker wie Adecco (ADEN 37.90 -2.77%), Holcim (HOLN 41.17 -1.70%) und Sika (SIKA 283.80 -2.14%) konnten sich dem Negativtrend nicht entziehen.

Eine Stütze waren die Genussscheine des Pharmariesen Roche (+1,5%). Rivale Novartis (NOVN 76.85 -0.66%) schwächte sich dagegen um 0,7% ab. Mit Vifor (+0,6%), Lonza (LONN 610.00 +0.33%) (+0,3%) und Swisscom (SCMN 558.60 +0.76%) (+0,8%) standen defensive Titel bei den Gewinnern. Die stärksten Gewinne verbuchten allerdings Kühne + Nagel (KNIN 272.80 +3.06%) (+3,1%), SGS (SGSN 2'516.00 +1.66%) (+1,7%) und Partners Group (PGHN 1'096.50 +1.15%) (+1,2%).

Am breiten Markt sackten die Anteile von Orascom (ODHN 9.40 -0.53%) um 10% ab. Meyer Burger (MBTN 0.3894 +11.90%) (+12%) als ein Vertreter der alternativen Energien stand dagegen auf der Gewinnerliste.

Die Aktien von Aryzta (ARYN 0.8360 +3.72%) legten nach Zahlen 3,7% zu. Der Backwarenkonzern konnte laut eigenen Angaben Preiserhöhungen durchsetzen.

Vetropack (VETN 42.65 +2.28%) schlossen um 2,3% höher und grenzten den Verlust vom Freitag ein. Der Glasverpackungshersteller hatte mitgeteilt, dass das ukrainische Werk durch Kriegshandlungen stark beschädigt worden sei.

Inflationssorgen belasten US-Börsen

Konjunktursorgen im Zuge der Preisexplosion bei Öl und anderen Rohstoffen haben die US-Börsen am Montag gebremst. Der Dow-Jones-Index.DJI der Standardwerte notierte 0,9% tiefer bei 33’322 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500.SPX verlor 0,7% auf 4298 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC sackte 0,5% auf 13’252 Punkte ab.

Wegen der Embargo-Diskussion um russische Energielieferungen war der Ölpreis bis auf ein 13-1/2-Jahres-Hoch gestiegen, was die Nervosität der Anleger schürte. «Wenn Sie die Kombination der Auswirkungen der Covid-Pandemie, der erhöhten Inflation und der Situation in Russland haben, ist dies der Grund für die erhöhte Volatilität», sagte Greg Bassuk, Investmentexperte von AXS Investments. «Wir sind sehr optimistisch in Bezug auf Aktien, aber wir warnen die Anleger, sich auf einen wilden Ritt in den nächsten Wochen einzustellen.»

Aktien von US-Zahlungsabwicklern sackten nach der Einstellung ihrer Geschäfte in Russland infolge des Kriegs gegen die Ukraine ab. Titel des Kreditkartenanbieters American Express (AXP 161.42 -6.67%)AXP.N verloren 2,7%. Visa (V 192.46 -3.91%)V.N, Mastercard (MA 258.69 +0.90%)MA.N und PayPal (PYPL 95.42 -4.49%)PYPL.O fielen bis zu 1,3%. Unter die Räder gerieten auch Reise- und Tourismusaktien. Papiere des Kreuzfahrtanbieters Royal CaribbeanRCL.N und der Fluggesellschaft United AirlinesUAL.O gaben bis zu 2,3% nach.

Erneut legten sich Anleger hingegen Titel von Rüstungskonzerne in die Depots. L3Harris TechnologiesLHX.N, Northrop GrummanNOC.N und Lockheed Martin (LMT 468.91 +2.35%)LMT.N gewannen zwischen ein und 2%.

Euro fällt zum Franken auf Parität

Der Franken macht seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten wieder einmal alle Ehre. Erstmals seit mehr sieben Jahren ist der Euro am Montag unter die Marke von einem Franken gefallen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 7'220.00 -5.74%)) dürfte mit Interventionen dagegengehalten haben.

Aktuell notiert das Währungspaar mit 1,0079 nicht weit über der sogenannten Parität. Davor war der Euro in der Nacht auf Montag erstmals seit Januar 2015 unter die Marke von 1,00 bis auf 0,99725 Fr. gefallen.

Das ist nicht nur der tiefste Stand in 2022, sondern auch der geringste Wert seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1,20 Fr. durch die SNB im Januar 2015. Noch vor einem Monat notierte der Euro bei 1,06 Fr.

Anleger suchen Schutz

Grund für die aktuelle Stärke des Franken ist vor allem sein Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Dass die Anleger Schutz suchen, zeigt sich aber auch darin, dass neben dem Franken auch Dollar, Yen und Gold als sichere Häfen angesteuert werden.

So hat Gold zuletzt die Marke von 2000 $ je Unze überwunden. Und zum Dollar ist der Euro ebenfalls weiter gefallen bis auf 1,08. Das ist der tiefste Stand seit fast zwei Jahren.

Denn der Euro gelte als Währung eines «Kriegsrandzonengebiets», merkt die Commerzbank (CBK 5.64 -5.19%) an. Es sei zumindest «marginal wahrscheinlicher» geworden, dass die Länder des Euroraumes in den Krieg hineingezogen werden könnten. Daher hätten globale Anleger weit weniger Appetit auf Euro-Positionen.

SNB dürfte interveniert haben

Aktuell hält sich der Euro wieder knapp über der Parität zum Schweizer Franken. «Es ist zu vermuten, dass die SNB interveniert hat, als der Euro unter die Parität getaucht ist», erklärt ein Händler. Vermutlich stecke die SNB hinter jeder stärkeren Gegenbewegung, die der Euro auf seinem Abwärtstrend mache.

Auch die Valiant (VATN 88.00 -1.01%) Bank vermutet Interventionen der SNB. Die jüngste Frankenaufwertung sei aus der Sicht der SNB wohl zu schnell gewesen. Und ohne Intervention der SNB hätte sich der Euro des Euro nicht wieder über die Parität erholt. «Der Euro wäre ansonsten bei der zuletzt gezeigten Geschwindigkeit eventuell ins Bodenlose gefallen», so die Devisenexperten der Bank.

Ganz überraschend kämen die vermuteten Intervention indes nicht. Denn Direktoriumsmitglied Andrea Maechler hatte erst am Wochenende in einem Zeitungsinterview wiederholt, dass die SNB gegen die Franken-Stärke intervenieren könnte.

Boden erreicht?

Händler fragen sich nun, wann denn der Boden erreicht ist. UBS-Devisenfachmann Thomas Fury etwa rechnet damit, dass dies um das aktuelle Niveau herum sein dürfte. «Dabei sind solche Taucher, wie es heute einen gegeben hat, immer wieder möglich. Aber dass sich der Kurs unterhalb der Parität festsetzt, denke ich nicht», sagt Flury.

Die Parität sei vor allem eine psychologisch wichtige Grösse, die die SNB wohl nicht mit aller Gewalt verteidigen werde, merkt Thomas Stucki, Chefstratege der St. Galler Kantonalbank (SGKN 432.00 -0.92%), dazu an. Aber auch Stucki schliesst eine Stabilisierung um die Parität nicht aus.

Doch für eine nachhaltige Erholung des Eurokurses braucht es wohl mehr. Vor allem positive Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg wären dafür notwendig, sagen Händler. So etwa eine Meldung über einen funktionierenden Waffenstillstand.

Rohstoffmarkt als Schlüssel

Für SGKB-Stratege Stucki liegt der Schlüssel für die weitere Entwicklung dagegen vor allem im Rohstoffmarkt. Der Euro werde so lange unter Druck bleiben, wie sich die Rohstoffmärkte nicht wieder beruhigen.

Zuletzt sind wegen des Ukraine-Kriegs die Preise für Erdgas (NG 4.92 +3.89%), Öl, Weizen und andere Rohstoffe stark gestiegen. «Wenn es hier zu einer Beruhigung kommt, könnte sich auch der Euro wieder erholen», sagt Stucki.

Goldpreis klettert über 2000 $ – Viele Industriemetalle teurer

Die zunehmende Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt die Preise vieler Edel- und Industriemetalle. Während der Goldpreis in US-Dollar gerechnet am Montag erstmals seit Sommer 2020 die Marke von 2000 $ übersprang, wurde in Euro gerechnet ein Rekordhoch erreicht. Das Edelmetall Palladium (USDPOOLPALL 2'978.50 -0.98%), das unter anderem in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt, stieg ebenfalls auf einen Höchststand. Auch viele Industriemetalle wie Kupfer legten stark zu.

Edelmetalle wie Gold und in geringerem Umfang Silber (USD/XAG 25.69 -0.06%) profitierten zuletzt von ihrem Status als sicherer Anlagehafen. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold stieg am Montag in London bis auf 2002 $. Am Nachmittag gab der Goldpreis aber wieder nach und notierte zuletzt bei 1980 $. In Euro gerechnet wurden für eine Feinunze am Montag bis zu 1851 Euro gezahlt und damit so viel wie noch nie. Allerdings ist der Rekord auch eine Folge des zurzeit schwachen Euro-Wechselkurses.

Der Preis für eine Feinunze Palladium stieg in London bis auf 3442 $ und damit auf ein Rekordhoch. Das Edelmetall wird unter anderem für die Herstellung von Katalysatoren verwendet. Russland gehört zu den grossen Produzenten von Palladium. Am Nachmittag gab der Palladium-Preis seine Tagesgewinne aber wieder ab.

Auch andere in Russland häufig abgebaute Rohstoffe legten am Montag deutlich zu und erreichten teilweise Rekordstände. Eine Tonne Kupfer wurde mit bis zu 10 835 $ gehandelt. Das Metall, das unter anderem in Kabeln und elektronischen Geräten verwendet wird, kostete damit so viel wie nie zuvor. Einen Rekord verzeichnete auch der Preis für Aluminium, das erstmals mehr als 4000 $ je Tonne wert war. Der Preis für Nickel legte ebenfalls stark zu um zeitweise mehr als 30% und erreichte den höchsten Stand seit etwa 15 Jahren.