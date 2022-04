SMI pendelt um 12’400 – Wallstreet erneut leichter

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt macht am Donnerstag seine Vortagesverluste wett. Der SMI (SMI 12'375.61 +0.45%) steigt bei Eröffnung 0,5% und erreicht im frühen Handel die Marke von 12’400. Im Vergleich zum Morgen sind die Kurse aber etwas zurückgekommen. Händler begründen die positive Tendenz damit, dass sich die Märkte nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung allmählich ein Bild über das weitere Vorgehen des Fed machen könnten. Laut Protokoll will das Fed wegen der hohen Inflation die Geldpolitik straffen und die Bilanzsumme rasch abbauen. Eine Entscheidung soll an der kommenden Sitzung Anfang Mai getroffen werden. Im Kampf gegen die Teuerung könnten mehrere grosse Zinsschritte notwendig werden.

Daher werde es im Laufe des Jahres mehrere Erhöhungen um jeweils 50 Basispunkte sowie eine schnellere und stärkere Senkung der Bilanzsumme als erwartet geben, kommentierte ein Händler. «Die Notenbanken scheinen jetzt den Inflationsdruck wesentlich stärker wahrzunehmen und reagieren mit der entsprechenden Wortwahl», sagte er. Doch bleibe die Lage zwischen dem Ukraine-Krieg und der US-Notenbank schwierig, denn beide Faktoren dürften die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflussen. «Der Kursanstieg steht daher auf eher tönernen Füssen.» Die Anleger setzten daher wohl auch eher auf defensive Sektoren wie Pharma und Lebensmittel, sagt ein Händler. Daher präsentiere sich der Markt auch recht uneinheitlich.

Die New Yorker Börsen tendieren erneut leichter. So befindet sich Wallstreet auf Kurs, den dritten Verlusttag in Folge zu verzeichnen. Der S&P 500 notiert 0,2% tiefer. Der Dow Jones gibt 0,3% ab. Leichte Abgaben in Höhe von 0,3% verzeichnet die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

Der Erdölpreis setzt seinen schwankungsanfälligen Verlauf fort. Der Ölpreis macht am Donnerstag einen Teil seiner Abschläge vom Vortag wett. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102 $.

Roche und Novartis NOVN 84.89 +1.02% )

Schub erhält der SMI vor allem durch Avancen der Pharmariesen um Novartis und Roche. Nestlé (NESN 123.12 +0.59%) zeigen sich ebenfalls fester.

Im Plus notieren mit Alcon (ALC 73.90 +0.00%), Givaudan (GIVN 3'978.00 +1.82%) und Lonza (LONN 674.80 -0.24%) weitere defensive Titel. In diesen unsicheren Zeiten profitierten vor allem Pharmawerte von ihren Defensivqualitäten, sagt ein Händler. Denn normalerweise wäre der Pharmasektor kein Profiteur steigender Zinsen.

Wenig verändert sind Swiss Re (SREN 86.76 -0.85%). Der Rückversicherer hat anlässlich des Investorentages seine neuen Ziele bestätigt. So strebt er unter anderem bis 2024 eine Eigenkapitalrendite von 14% an.

Bankwerte hinken dem Gesamtmarkt hinterher, wie die Entwicklung der Aktien von UBS (UBSG 17.12 -1.10%) und Credit Suisse (CSGN 7.17 -0.36%) zeigt.

Anders bei Julius Bär (BAER 51.82 +1.05%). Unterstützt wird die Erholung von der Deutschen Bank, die die Titel des Vermögensverwalters von «Hold» auf «Buy» hochgestuft hat.

Die Aktien von AMS Osram (AMS 11.98 -3.00%) suchen nach Tagen fallender Kurse Boden. Die Firma befinde sich «im Sturm zwischen Lieferkettenproblemen, temporär wenig Wachstum und sehr hohen Investitionen», erklärt ein Händler.

Schwächer sind Adecco (ADEN 38.57 -2.58%), die damit ihren Abwärtstrend fortsetzen. Dem Personalvermittler dürften die Konjunktursorgen zu schaffen machen, wie ein Händler sagt. Zudem habe Kepler die Aktie von «Hold» auf «Reduce» herabgestuft, heisst es ausserdem im Handel.

Das Minus von OC Oerlikon (OERL 6.80 -3.89%) ist lediglich optisch. Die Valoren des Industriekonzerns werden mit Dividendenabschlag von 0.35 Fr. gehandelt.

Die Aktien des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 1'340.00 -1.43%) werden ebenfalls ex Dividende von 6.75 Fr. gehandelt.

Dätwyler (DAE 308.00 +6.02%) legen zu. Der Industriekonzern kauft das US-Unternehmens QSR und will damit seine Markpositionen in Nordamerika und Asien stärken sowie die Abhängigkeit vom europäischen Markt reduzieren. Die Akquisition mache sowohl aus geografischer wie auch aus Portfoliosicht Sinn, heisst es bei der ZKB.

Auf den hinteren Rängen steigen die Papiere der Bank Vontobel (VONN 74.30 +0.54%). Der Bär-Konkurrent hat sich am Vortag bei der Generalversammlung positiv über die Entwicklung im ersten Quartal geäussert.

Asiens Börse im Minus

Die asiatischen Handelsplätze können sich dem Abwärtsdruck von der Wallstreet am Donnerstag nicht entziehen. Besonders in Japan geht es abwärts. Der Nikkei 225 sowie der breitere Topix geben 1,6% nach. Chinesische Aktien geben ebenfalls spürbar nach. Der Shanghai Composite verliert 0,9%, der CSI 300 ebenfalls 0,9%. Der Hang Seng (HSI 21'808.98 -1.23%), der Leitindex Hongkongs, büsst 0,8% ein. Die Börse in Südkorea zeigt sich ebenfalls schwächer. Der Kospi schliesst 1,4% tiefer.

Euro unter 1.09 $ und unter 1.02 Fr.

Der Euro rutscht am Donnerstag zum Dollar unter die Marke von 1.09 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0885 $ und damit erneut weniger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken kann sie sich nicht erholen und notiert aktuell bei 1.0150, nach 1.0169 Fr. am Vorabend. Derweil kostet der Dollar mit 0.9325 Fr. gleich viel wie am Mittwochabend.

Bitcoin stabilisiert sich

Nach den starken Einbussen, die Kryptowährungen gestern erlitten haben, kommt es am Donnerstag zu einer Stabilisierung. Der Bitcoin notiert bei rund 43’500 $.

Gold zeigt sich wenig bewegt und festigt sich über 1900 $. Die Feinunze kostet 1925 $.