SMI pendelt um 9600

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag leicht aufwärts. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9614.89 0.45%) gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Damit steigt er über 9600. Noch am Vormittag schaltet er einen Gang zurück und pendelt seitdem um diese Marke. Obwohl die Konjunkturzahlen mehrheitlich schlecht ausfielen und die geopolitischen Spannungen zunähmen, überwiege bei den Anlegern die Hoffnung, dass mit der angekündigten Lockerung der coronabedingten Einschränkungen die Wirtschaft bald wieder Tritt fassen dürfte, sagen Händler.

Nach sehr schwachen Zahlen aus der deutschen Industrieproduktion und dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz blickten die Marktteilnehmer nun gespannt der Veröffentlichung der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag entgegen. Am Vortag hatte die Arbeitsagentur ADP über den Abbau von mehr als 20 Mio. Arbeitsplätzen im April berichtet.

Novartis und Roche binden SMI zurück

Leichter sind Roche (ROG 344.15 -0.85%). Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne, der bald weitere Avancen folgen dürften. Der Pharmakonzern will nämlich an der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco), die vom 29 bis 31. Mai virtuell stattfindet, neue Daten zu neunzehn Krebsmedikamenten präsentieren. Mit Novartis (NOVN 83.27 -0.43%) liegen auch die Aktien des anderen Pharmariesen im Minus.

Nestlé (NESN 104.06 1.25%), das dritte Schwergewicht im SMI, legen zu und sorgen somit für etwas Stabilität im Markt.

Am stärksten gewinnen die Titel des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 52.24 3.86%). Avancen verzeichnen zudem die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 184.85 2.07%) und Richemont (CFR 54.48 1.95%).

Tiefer notieren die Aktien von Credit Suisse (CSGN 8.034 0.45%). Die Bank äussert sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht vorsichtig. Die Auswirkungen der Coronapandemie auf das eigene Geschäft seien weiter mit grosser Unsicherheit behaftet. Die Bank hoffe aber weiterhin, dass die Ziele mittelfristig erreicht werden könnten. Auch der anderen Seite legen UBS (UBSG 9.476 1.22%) zu.

LafargeHolcim (LHN 38.76 1.39%) stehen im Bann von HeidelbergCement (HEI 40.33 -3.33%). Der deutsche Baustoffkonzern hat trotz eines Absatz- und Umsatzrückgangs infolge der Coronakrise das Betriebsergebnis im ersten Quartal gesteigert. Der operative Gewinn sei um 5% auf 59 Mio. € geklettert, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Der Ausblick ist allerdings verhalten.

AMS ziehen an

Die Aktien von AMS (AMS 14.485 5.77%) steigen klar. Händler verweisen auf den Zwischenbericht von Osram. Der Lichtkonzern hat zwar erneut einen Verlust von 39,3 Mio. € eingefahren, konnte aber den Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56,7% eindämmen. Osram (OSR 38.03 0.29%) steht kurz vor der Übernahme durch AMS.

Mit Temenos (TEMN 131.15 2.1%) und Logitech (LOGN 49.07 2.4%) präsentieren sich auch die anderen beiden Vertreter aus dem Technologiesektor im SMIM (SMIM 2314.713 1.11%) fester. Der Genfer Bankensoftwarespezialist Temenos hat mit Enda Tamweel einen weiteren Kunden aus Tunesien gewonnen.

Im breiten Markt büssen Meier Tobler (WMN 11.5 -4.17%) markant ein. Der britische Grossaktionär Ferguson zieht sich zurück, Hauptaktionär Silvan Meier übernimmt ein Paket von 28,8% der Anteile.

Derweil legen Molecular Partners (MOLN 24.55 14.45%) klar zu. Das Biopharmaunternehmen weckt Hoffnungen, im Kampf gegen das Coronavirus Fortschritte gemacht zu haben.

Asiens Börsen richtungslos

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte wenig bewegt. Ein überraschendes Exportplus der chinesischen Wirtschaft hat am Donnerstag für etwas Unterstützung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Die chinesischen Ausfuhren legten im April nach Zolldaten um 3,5% zu, während von Reuters befragte Analysten mit einem Rückgang um 15,7% gerechnet hatten. Es ist das erste Plus seit Dezember 2019. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,3%, der breiter gefasste Topix dreht allerdings 0,3% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland bleiben der CSI 300 und der Shanghai Composite fast unverändert. Der Hang Seng fällt 0,6%, der koreanische Kospi schliesst stabil.

Euro stabil

Nach seinen jüngsten Verlusten zeigt sich der Euro am Donnerstag wenig bewegt. Er kostet zum Dollar 1.0793 $. Auch zum Franken bewegt sich die europäische Gemeinschaftswährung kaum und bleibt mit einem Kurs von 1.0527 Fr. weiterhin innerhalb des Korridors der vergangenen Tage von 1.05 bis 1.055. Der Dollar steht zur Schweizer Währung mit 0.9753 Fr. ebenfalls praktisch unverändert.

Ölpreis klar höher

Der Ölpreis bewegt sich am Donnerstag wieder aufwärts. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 31.62 6.25%) gut 31 $. Damit setzt der Ölpreis seine jüngste Erholung fort, die am Mittwoch zwischenzeitlich ins Stocken geraten ist. Dennoch zweifeln viele Analysten an einer durchgreifenden und raschen Erholung am Ölmarkt. Gold (Gold 1695.39 0.59%) notiert leicht unter der Marke von 1700 $ und liegt aktuell bei 1693 $ pro Feinunze.