Schweizer Börse findet keine klare Richtung

(AWP/CF) Vor den monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA tut sich der Schweizer Aktienmarkt am Freitag schwer mit der Orientierung. Nach einem zunächst freundlichen Start hat der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 11'164.26 +0.48%)) schnell sämtliche Gewinne abgegeben und bewegt sich seither in einer engen Spanne zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Marktteilnehmer zeigen sich von diesem zögerlichen Verhalten nicht weiter überrascht. Immerhin stehen am Nachmittag in den USA die Jobdaten für April auf dem Plan – davor will sich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen, um nicht am Ende auf dem falschen Fuss erwischt zu werden.

Durchweg fester präsentieren sich die Versicherer. Swiss Life (SLHN 461.50 +1.56%), Swiss Re (SREN 88.06 +1.1%) und auch die Zurich gewinnen. Sowohl die Swiss Life als auch Zurich werden in der kommenden Woche über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichten.

Ebenfalls ganz vorne dabei sind Sonova (SOON 272.00 +1.53%). Der Hörsystemspezialist übernimmt für 200 Mio. € die Consumer Division von Sennheiser Electronic. Analysten äussern sich insgesamt positiv über die Transaktion und verweisen etwa auf den guten Ruf der Sennheiser Sparte oder werten den Schritt als strategisch sinnvoll.

Kursgewinne beim Pharmaschwergewicht Roche (ROG 303.20 +1.22%) stützen derweil den Markt. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat am Freitag eine Ausnahmebewilligung für den Coronaselbsttest des US-Medizintech-Unternehmens BD erteilt. Ende März hatte der Selbsttest von Roche eine Ausnahmebewilligung erhalten, wegen der hohen Nachfrage war es aber zu Engpässen gekommen.

Optisch gesehen verbuchen die Aktien von LafargeHolcim (LHN 55.60 +0.32%), die ab dem heutigen Handelstag nur noch Holcim heissen, die grössten Verluste. Die Aktien werden an diesem Tag ex Dividende (2,00 Fr.) gehandelt.

Deutscher Leitindex im Aufwind

Ermuntert von erneuten Kursrekorden an der Wall Street und starken chinesischen Konjunkturdaten steigen Anleger bei deutschen Aktienwerten ein. Der Dax (DAX 15'389.64 +1.27%) steigt. «Die Käufer halten das Zepter wieder fest in der Hand», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. «Einige hoffen, dass das Kurspotential doch noch nicht ausgereizt war.»

Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt ausserdem von ermutigenden Firmenbilanzen. So hebt Siemens (SIE 144.40 +3.04%) nach einem Gewinnsprung im Quartal seine Gesamtjahresziele erneut an. Die Zahlen des Technologiekonzerns hätten durch die Bank die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer.

Euro deutlich über 1,20 $

Der Euro hat am Freitag nach Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich zugelegt. Am Vormittag stieg der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.21 +0.09%) auf ein Tageshoch von 1,2091 $, zuletzt waren es 1,2086. Am Morgen hatte sie fast einen halben Cent niedriger notiert.

Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.10 +0.19%) legt etwas zu. Das Währungspaar notiert bei 1,0967 nach 1,0947 am frühen Morgen. Für den US-Dollar in Franken (USDCHF 0.91 +0.09%) ergibt das wenig verändert 0,9074 nach 0,9072.

Ölpreise legen moderat zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.02 -0.34%) 68,50 $. Das waren 41 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 64.85 +0.06%)) stieg um 39 Cent auf 65,10 $.

Damit bleiben die Ölpreise im Aufwärtstrend, der jedoch immer wieder unterbrochen wird. Viele Rohstoffe profitieren derzeit von der Aussicht auf Corona-Lockerungen infolge fortschreitender Impfungen. Allerdings ist die Pandemie-Lage in einigen grossen Ölverbrauchsländern wie Indien oder Brasilien weiterhin sehr angespannt. Das lastet auf der dortigen Ölnachfrage und den Weltmarktpreisen.