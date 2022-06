SMI: Zinssorgen drücken auf Stimmung

(AWP/Reuters) Der Leitindex SMI (SMI 11'534.18 +0.04%) pendelte den Handelstag in einer Spannbreite von rund 80 Punkten um den Schluss vom vergangenen Freitag. Zum Bremsklotz wurden hierzulande insbesondere die defensiven Nestlé (NESN 113.84 -0.92%) und Roche, während gestiegene Marktzinsen den Finanzwerten auf die Beine halfen. «Einmal mehr machen sich Investoren Gedanken darüber, wie hoch die Zinsen noch steigen könnten», kommentierte ein Marktbeobachter.

Am Montagabend waren an der Wall Street bereits die Kursgewinne wieder geschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen den Anlegern die gute Laune verdorben hatte. Dies schwappte auch nach Asien über mit einer dort ebenfalls wieder vorsichtigeren Grundstimmung. Australiens Notenbank trug dazu ebenfalls bei, indem sie ihre Geldpolitik stärker als erwartet straffte. Auch mit dem näher rückenden Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und den US-Inflationsdaten am Freitag steht das Thema Inflation und Zinsen weiter im Fokus.

Der SMI schloss am Dienstag 0,04% höher bei 11’534,18 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex insgesamt 1% verloren. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die grössten Titel gekappt sind, stieg um 0,31% auf 1805,57 Punkte. Der breite SPI (SXGE 14'800.13 -0.01%) schloss wiederum so gut wie unverändert um 0,01% tiefer bei 14’800,13 Zählern. Im SLI kamen auf 22 Gewinner acht Verlierer.

Besonders die schwergewichtigen Nestlé und Roche GS (ROG 318.40 -0.72%) setzten dem SMI zu. Roche hatte am vielbeachteten Onkologie-Fachkongress Asco keine kursbewegenden News vorgelegt, was dem Kurs nach einer Reihe von Forschungsrückschlägen gut getan hätte. Unter Händlern hiess es zudem, die Aktie sei von negativen Detailstudien zu Tiragolumab belastet. Analysten könnten ihre Umsatzschätzungen für die neuartige Krebstherapie ganz aus ihren Bewertungsmodellen verbannen. Dagegen legten Novartis (NOVN 85.93 +0.12%) leicht zu.

Gesucht waren Finanzwerte nach dem Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Ausgelöst wurde die jüngste Zinsrally am Freitag vom stärker als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Hierzulande rückten allen voran Julius Bär (BAER 50.80 +2.21%), Swiss Re (SREN 80.10 +1.86%) und Credit Suisse (CSGN 6.71 +1.70%) deutlich vor. Die Vermögensverwaltungsbank Bär hatte am Morgen gemeldet, mit der Expansion in Katar ihre Präsenz im Nahen Osten auszubauen.

Grösste Verlierer waren hingegen Swisscom (SCMN 562.00 -1.44%), Swatch Group (UHR 247.20 -1.28%) und Temenos (TEMN 88.94 -1.20%). Für Swatch senkte die UBS (UBSG 18.19 +0.66%) ihr Kursziel. Die Hoffnungen auf gelockerte Covid-Einschränkungen in China, dem wichtigsten Absatzmarkt für Uhren und andere Luxusprodukte, treten in den Hintergrund.

Auch für Richemont (CFR 111.35 +1.09%) hat die zuständige UBS-Analystin ihr Kursziel gesenkt, bleibt aber bei ihrer Kaufempfehlung. Im Handel wurde von Umschichtungen aus Swatch in die Aktien von Richemont gesprochen.

Am breiten Markt gab es verschiedene Unternehmensnews. Aevis (AEVS 21.90 +11.73%) zogen kräftig an. Der Gesundheitsdienstleister hat sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well beteiligt. Auch Newron legten zu, nachdem das Unternehmen mit seinem Medikament Evenamide vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie (TRS) erzielt hatte.

Prozentual unter die Räder kamen dagegen Santhera (SANN 1.04 -9.69%), nachdem das Biotechunternehmen Santhera erneut die Publikation des Geschäftsberichts 2021 verschoben hatte. Auch Zur Rose (ROSE 102.40 -4.21%) und Interroll (INRN 2'745.00 -3.51%) wurden von Kurszielreduktionen belastet. Die Bewertung von Interroll war Ende vergangenen Jahres ausserordentlich hoch, denn der geografisch gut aufgestellte und in strukturell wachsenden Märkten agierende Technologieführer hat in den vergangenen Jahren für reichlich Kursfantasie gesorgt. Die Nachfrage nach den Produkten ist weiterhin hoch und die Auftragsbücher sind voll, doch das nachlassende Interesse von Anlegern an Industrietiteln fordert auch bei Interroll seinen Tribut.

Für die Valoren von Ems-Chemie (EMSN 785.50 -3.14%) ging es ebenfalls nach unten. Der Autozulieferer hatte am Morgen seine Jahresprognose bekräftigt – trotz des nach Angaben des Unternehmens widrigen Umfelds. Laut Analysten könnte die Nachricht als Gewinnwarnung interpretiert werden.

USA: Nervosität mit Blick auf Notenbanken

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht. Die Anleger sind allerdings nach wie vor sehr nervös und die Stimmung schwankt zwischen Optimismus und Pessimismus. Von einer klaren Richtung lässt sich daher nicht sprechen. Immer wieder flammen Sorgen auf, dass die Politik der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation über das Ziel hinausschiessen und den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen oder gar wieder zunichte machen könnte, hiess es.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Geschäft um 0,10% auf 32’946,44 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24% auf 4131,44 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'711.68 +0.89%) gewann 0,44% auf 12’655,50 Zähler.

Unsicherheit herrscht besonders angesichts der Frage, wie stark und wie schnell sich die Notenbanken gegen die hohe Inflation stemmen. Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag das Ende ihrer Wertpapierkäufe beschliessen und eine erste Zinsanhebung signalisieren. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. In Australien hatte an diesem Dienstag die dortige Notenbank überrascht und die Leitzinsen stärker als erwartet angehoben.

Im Fokus standen insbesondere die Aktien aus der Einzelhandelsbranche, nachdem Target binnen weniger Wochen seine Jahresziele erneut senkte. Durch die Inflation und Lieferkettenstörungen steigende Kosten belasten den nach Walmart (WMT 123.37 -1.20%) zweitgrössten Discounter der USA. Target versucht nun, die Probleme mit mehr Preisnachlässen, weniger Bestellungen und einem Lagerabbau in den Griff zu bekommen. Dennoch stellt der Einzelhändler eine weitaus geringere operative Marge für das zweite Quartal in Aussicht als Mitte Mai. Target büssten 1,9% ein und Walmart gaben im Gefolge am Dow-Ende um 2,0% nach. Vor Target hatte im Mai auch Walmart nach einem deutlichen Gewinnrückgang im Auftaktquartal 2022 seine Jahresziele gekürzt.

Die Aktien des des US-Einzelhändlers Kohl’s sprangen dagegen um 10,1% hoch. Sie profitierten von der Aussicht auf eine Übernahme durch Franchise Group , deren Papiere sogar um 12,1% zulegten. Der Verwaltungsrat von Kohl’s hat exklusiven Verhandlungen zugestimmt.

Vom Handel ausgesetzt waren die Papiere des Impfstoff-Herstellers Novavax (NVAX 47.54 +6.21%) , die tags zuvor um 6,2% gestiegen waren. Wichtige Neuigkeiten stünden an, hiess es. Ein Gremium der Gesundheitsbehörde FDA berät über die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Novavax.

Euro schüttelt Verluste ab

Der Euro hat am Dienstag frühe Verluste abgeschüttelt und ist über 1,07 $ gestiegen. Die Gemeinschaftswährung war im Handelsverlauf bis auf 1,0652 Dollar gefallen, notiert derzeit aber bei 1,0707 $.

Nachdem der Euro zum Franken am Vormittag die 1,04-Marke überstiegen hatte und im Mittagsgeschäft bis auf 1,0440 Fr. geklettert war, sank die Gemeinschaftswährung am Nachmittag wieder auf knapp 1,04 Fr. Derzeit kostet der Euro dennoch wieder 1,0412 Fr. Auch der Dollar verlor zum Franken nach leichten Gewinnen am Vormittag wieder etwas an Wert und wird aktuell bei 0,9725 Fr. in etwa auf dem Niveau vom Morgen gehandelt.

Vor der anstehenden entscheidenden Zinssitzung der EZB steigt am Devisenmarkt die Nervosität. Die Notenbank dürfte an diesem Donnerstag wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Aller Voraussicht nach wird die Europäische Zentralbank auf der auswärtigen Sitzung in den Niederlanden das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Darüber hinaus wird sie nach Meinung vieler Bankökonomen eine erste Zinsanhebung für die folgende Sitzung im Juli signalisieren. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt.

Das britische Pfund stand am Morgen kurz unter Druck, erholte sich aber schnell wieder. Ministerpräsident Boris Johnson hatte am Montagabend zwar ein Misstrauensvotum überstanden, gilt angesichts zahlreicher Gegner in der eigenen Partei aber als politisch beschädigt. Auslöser des Misstrauensvotums ist eine Affäre um illegale Feiern im Regierungssitz während der Corona-Lockdowns.

Nach den derzeitigen Regeln der konservativen Partei müsste sich Boris Johnson frühestens in zwölf Monaten einer weiteren eventuellen weiteren Vertrauensabstimmung stellen, aber es sei unwahrscheinlich, dass die Kritiker aufhörten, ihn stürzen zu wollen, schrieben die Analysten der Bank Unicredit. Ein Faktor zu Johnsons Gunsten sei, dass es keinen offensichtlichen alternativen Kandidaten für die Führung der Partei gebe und sein Kabinett sich um ihn geschart habe. Es stünden jedoch wichtige Prüfungen an, angefangen mit den Nachwahlen in Wakefield, Tiverton und Honiton Ende dieses Monats.

Etwas Auftrieb erhielt der australische Dollar. Die Notenbank des Landes hatte ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge und deutlich stärker als von Analysten im Schnitt erwartet erhöht. Der Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte ist gerade für die australische Notenbank beachtlich, weil sie zu den Instituten mit einer meist vorsichtigen Linie gehört. Hintergrund des Schritts ist die hohe Inflation.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85365 (0,85415) britische Pfund und 141,66 (140,16) japanische Yen fest.

Ölpreise schütteln Verluste wieder ab

Die Ölpreise haben am Dienstag in einem dünnen Handel wieder in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,24 $. Das waren 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 81 Cent auf 119,31 $.

Im Handelsverlauf reagierten die Ölpreise besonders stark auf Wechselkursbewegungen. Der durchweg festere US-Dollar hatte zunächst noch leichten Druck am Ölmarkt erzeugt, weil sich Erdöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums verteuert hatte. Die Nachfrage von dort ging entsprechend etwas zurück. Anschliessend schwächelte der Dollar wieder etwas, so dass die Ölpreise anzogen.

Rohöl ist wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine seit längerem knapp und teuer. Zudem hoffen die Anleger auf eine weiter anziehende Nachfrage. Bereits im frühen Handel hatten die Rohölpreise von Lockerungen in der Corona-Politik Chinas profitiert. In den grossen Metropolen Peking und Schanghai werden die sehr strengen Gegenmassnahmen wegen rückläufiger Infektionen Zug um Zug gelockert. Dies sorgt nicht nur für Entspannung im Welthandel, der stark vom Export Chinas abhängig ist. Auch der Energieverbrauch der Volksrepublik dürfte steigen, was den Erdölpreisen zugute kommt.