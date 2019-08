SMI gibt Gewinne wieder preis

(AWP/Reuters/RI) Der Schweizer Aktienmarkt steigt bis zum Mittwochmittag deutlich, ehe die Kurse zu bröckeln beginnen. In den USA deutet sich eine negative Handelseröffnung an, ,weshalb auch der SMI (SMI 9508.67 -0.47%) seine Gewinne nicht halten kann.

Das Hauptthema am Markt bleiben die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Mit der Abschwächung des Yuan zum Wochenstart hatte die Auseinandersetzung eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Erholungstendenzen vieler Blue Chips stehen Einbussen beim Schwergewicht Novartis (NOVN 86.48 -2.48%) entgegen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

Beim Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach (STLN 0.32 2.07%) waren Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis wie angekündigt rückläufig. Unter dem Strich wurde ein Verlust ausgewiesen.

Erholungstendenzen sind dagegen bei Swatch Group (UHR 267.8 -0.04%) auszumachen. Sie hatten besonders deutlich unter den US-chinesischen Spannungen in dieser Woche gelitten.

Die Aktien der der beiden Grossbanken UBS (UBSG 10.39 -1.84%) und CS holen einen Teil ihrer Vortagesverluste nur vorübergehend wieder auf.

Im breiten Markt stechen Ascom (ASCN 10.02 4.81%) positiv hervor. Sie waren am Dienstag um mehr als 11 Prozent abgesackt. Grund für das Plus dürfte die Nachricht sein, dass Veraison Capital, Luxempart und Loys Investment zusammen eine Aktionärsgruppe bei der Technologiefirma gebildet haben.

Die auf Frauenheilkunde spezialisierte Obseva (OBSV 10 -7.41%) weitet den Verlust aus, erhält aber eine weitere Finanzierung. Nachdem am Vormittag keine Aktie den Besitzer wechselte, fallen die Titel deutlich zurück.

Gemischte Vorgaben

Der japanische Nikkei verlor am Mittwoch 0,3%, der breiter gefasste Topix schloss leicht im Plus. In Schanghai und Hongkong beendeten die wichtigsten Indizes den Handelstag ebenfalls knapp positiv.

Von ihrem bislang schlimmsten Tag des Jahres zum Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag gut erholt. Der Dow Jones (Dow Jones 26029.52 1.21%) Industrial erzielte gar seinen höchsten Punktgewinn seit Anfang Juni und ging mit plus 1,21% knapp unter seinem Tageshoch aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 (SP500 2881.77 1.3%) rückte am zweiten Tag der Woche um 1,30% vor und beim technologielastigen Nasdaq 100 (Nasdaq 100 7521.321867 1.42%) fiel die Erholung mit 1,4% noch etwas grösser aus.

Euro tendiert seitwärts

Der Euro hat am Mittwoch weiter nahe der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1206 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro mit einem Kurs von zuletzt 1,0945 Franken eher seitwärts. Der US-Dollar kostet mit 0,9768 Franken nur geringfügig weniger als noch am Vorabend.

Schwächer notiert dagegen der chinesische Yuan. Nach einer starken Abwertung am Montag und einer leichten Erholung am Dienstag setzte die chinesische Notenbank den Mittelkurs zum Dollar wieder etwas niedriger fest.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.51 -3.43%) kostete am Morgen 58,94 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 52.18 -3.71%)) stagnierte bei 53,63 $.