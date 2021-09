SMI schliesst klar unter 12’400

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat nach dem guten Wochenauftakt am Dienstag leichter geschlossen. Der SMI (SMI 12'344.38 -0.69%) rutschte früh im Handel unter die Marke von 12’400, die er gestern zurückerobern konnte. Am Nachmittag weitete der Leitindex die Verluste noch aus.

Negative Impulse kamen aus New York. Nachdem die Wallstreet am Montag geschlossen blieb, zeigte sie sich am Berichtstag schwächer. Der S&P 500 (S&P 500 4'514.70 -0.1%) notierte bei Börsenschluss in Europa 0,4% tiefer. Der Dow Jones (Dow Jones 35'100.00 -0.76%) lag 0,8% im Minus. Einen leichten Gewinn von 0,1% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite. Er setzte damit die Rekordjagd damit in gedrosseltem Tempo fort.

Etwas Unterstützung kam von überraschend positiven Handelsbilanzdaten aus China. Übergeordnet sorgte aber die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag für Zurückhaltung. Dann wird die Notenbank nicht nur ihre aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlichen, sondern sich wohl auch zum Pandemie-Notkaufprogramm PEPP äussern. Analysten glauben aber wegen anhaltender Unsicherheiten nicht, dass die EZB bereits jetzt bereit ist, geldpolitische Pflöcke für das nächste Jahr einzuschlagen.

Partners Group PGHN 1'636.50 -0.03% )

Nach Halbjahreszahlen zogen Partners Group anfangs deutlich an, dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Der Vermögensverwalter hatte den Gewinn im ersten Halbjahr wie bereits angekündigt massiv gesteigert. Was an der Börse gut ankommt: Einer Verlangsamung der Dynamik im zweiten Semester ist nach Firmenangaben nicht in Sicht.

Holcim (HOLN 48.45 -3.06%) stehen weiter im Fokus der Anleger. Der Kassationsgerichtshof hat ein Urteil des Pariser Berufungsgerichts aufgehoben, das die Anklage wegen der Aktivitäten des früheren französischen Zementherstellers Lafarge in Syrien fallengelassen hatte. Zum Wochenauftakt hatten Berichte über Ermittlungen der US-Justizbehörden in derselben Sache die Papiere um 3,8% nach unten geschickt. In einem Gebäude des Zementherstellers Holcim in Noville VD hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Explosion ereignet. Verletzt wurde niemand, die Detonation hat lediglich Sachschäden verursacht.

Die guten Chinadaten stützten derweil Richemont (CFR 105.50 +2.43%) und Swatch Group (UHR 268.80 +3.03%). Das Reich der Mitte gehört zu den wichtigsten Exportdestinationen der hiesigen Uhrenindustrie. Ende letzte Woche hatten beide Papiere nach enttäuschenden Zahlen aus China deutlich an Terrain eingebüsst.

Die defensiven Schwergewichte Novartis (NOVN 82.60 -1.23%), Roche (ROG 362.45 -1.4%) und Nestlé (NESN 115.64 -0.1%) wurden am Dienstag verkauft. Roche hatte am Morgen für den bevorstehenden Krebskongress Esmo diverse neue Studiendaten in Aussicht gestellt.

Swisscom (SCMN 537.20 -0.04%) notierten etwas tiefer. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat gegen Swisscom und ihre Tochter Directories eine Untersuchung eröffnet wegen eines möglichen Verstosses gegen das Kartellgesetz.

Geberit (GEBN 768.00 +0.03%) tendierten unauffällig. Der Chef des Sanitärkonzerns hatte in einem Interview grösseren Akquisitionen eine Absage erteilt.

Uneinheitlich schnitten die Grossbankaktien Credit Suisse (CSGN 9.76 -0.06%) und UBS (UBSG 15.45 +0.16%) ab. Die Credit Suisse hatte nach Angaben des chinesischen Dissidenten und Künstlers Ai Weiwei angekündigt, das Bankkonto seiner Stiftung in der Schweiz zu schliessen. Die Grossbank habe ihm das im Frühjahr mitgeteilt.

VAT Group VACN 408.80 +1.84% )

Im SMIM (SMIM 3'544.27 0%) festigten sich die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group über der gestern erreichten Marke von 400 Fr.

Die Aktien von OC Oerlikon (OERL 10.94 +1.3%) stiegen am Dienstag in die Nähe ihrer Jahreshöchstkurse vom April. Händler verwiesen auf Abspaltungsspekulationen, losgetreten durch einen Bericht eines deutschen Börsenbriefs. Der Oberflächenspezialist wolle es dem Schwesterunternehmen Sulzer (SUN 141.30 -1.26%) gleichtun und prüfe eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft mittels einer Abspaltung der übrigen Aktivitäten, heisst es dort.

Schwächer tendierten mit Dufry (DUFN 47.19 -0.46%) und Flughafen Zürich (FHZN 151.00 -0.46%) die reisenahen Werte. Ausserdem schlossen Chemiewerte wie Clariant (CLN 19.33 -1.3%) und Ems-Chemie (EMSN 981.50 -0.96%) mit Abgaben.

Adecco (ADEN 51.10 -0.54%) zogen nach einer kleineren Akquisition in Frankreich etwas an. Gekauft wurde die französische Firma Qapa, ein Anbieter von digitalen Personallösungen. Eine Ende Juli angekündigte Grossakquisition hatte die Adecco-Papiere noch deutlich nach unten geschickt.

Im breiten Markt standen die Valoren von Montana Aerospace (AERO 34.10 -5.28%) unter Abgabedruck. Der Luftfahrtzulieferer hatte eine Akquisition angekündigt und denkt über eine Kapitalerhöhung nach. Das komme nur vier Monate nach dem Börsengang nicht unbedingt gut an, meinten Analysten.

Nach Halbjahreszahlen fielen die Titel von Poenina (PNHO 46.10 -1.5%) nicht gross auf. Die Gebäudetechnikgruppe war zuletzt wegen der «Bregy-Affäre» in die Schlagzeilen geraten. Die Gruppe geht davon aus, dass die vom früheren Gruppenchef Jean Claude Bregy vor Jahren an einem anderen Ort begangenen Straftaten keinen Einfluss auf die konsolidierte Halbjahresrechnung 2021 haben werden.

Relief Therapeutics (RLF 0.16 -8.82%) büssten ein. Zwischen dem Biotech-Unternehmen und seinem US-Kooperationspartner NRx hängt offenbar der Haussegen schief. Relief kritisiert «irreführende» oder «falsche» Aussagen des Partners zu einem Kooperationsvertrag für die potenzielle Covid-Behandlung Aviptadil.

Erneut im Plus: TX Group (TXGN 154.60 +3.9%), Herausgeberin von FuW. Der Medienkonzern profitiert weiterhin von den Joint-Venture-Plänen mit Ringier und Mobiliar.

Asien im Plus

Der Börsentag in Asien war erfreulich. Auch am Dienstag stiegen die Indizes dort auf neue Rekorde. Die Anleger stimmte optimistisch, dass die US-Notenbank Fed nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten die Reduzierung ihrer Wertpapierkäufe hinauszögern könnte. Der Nikkei 225 in Japan lag 0,9% im Plus. Der breitere Topix avancierte 1,1%. In Korea schlug der optimistische Blick auf die US-Massnahmen nicht durch. Der Kospi gab 0,5% nach. Die chinesischen Börsen wurden zusätzlich zur weltweit positiven Stimmung von guten Konjunkturdaten beflügelt. Die chinesischen Exporte wuchsen im August schneller als erwartet, ebenso wie die Importe. Der Shanghai Composite Index avancierte am Dienstag um 1,4%. In Shenzhen gewann der SZSE Component Index 1%. Auch die Börse in Hongkong tendierte positiv, der Hang Seng stieg 1%.

Euro uneinheitlich

Der Euro gab am Dienstag zum Dollar nach. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1846 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Der Franken gab gegenüber beiden grossen Währungen nach. Der Euro verteuerte sich auf 1.0877 Fr. Der Dollar zog auf 0.9180 Fr. an.

Bitcoin Bitcoin 47'100.00 +0.5% )

Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag leicht abwärts. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.76 +0.17%) knapp 72 $.

Gold (Gold 1'793.90 -1.63%) stand klar tiefer und mit einem Preis von 1795 $ pro Feinunze unter der 1800-Marke.

Zur Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador fällt die Cyber-Devise auf ein Vier-Monats-Tief. Mit einem Minus von zeitweise rund 17% auf weniger als 43’000 $ steuert sie auf den grössten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu. Die Kryptowährungen Ethereum und Ripple verloren jeweils fast 25%.