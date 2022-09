SMI: Schwacher Start erwartet

(AWP/Reuters) Die Stabilisierung sei nur von kurzer Dauer gewesen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA sind leicht und aus Asien sehr negativ. Nun dominierten wieder die Konjunktur- und Zinssorgen, heisst es am Markt. Am Vortag hatte die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor die Befürchtungen verstärkt, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem rigiden Straffungskurs der Geldpolitik fortfahren werde. «Auch wenn es dadurch zu einer Rezession kommen sollte», sagt ein Händler.

Nicht zuletzt wegen der Geldpolitik äusserten sich die Experten der Credit Suisse (CSGN 5.00 +0.02%) daher auch skeptisch für die weltweiten Aktienmärkte. Die immense Diskrepanz zwischen US-Inflation und dem Fed-Ziel für die Teuerung lasse ein moderateres Tempo in der Zinswende zunächst unwahrscheinlich erscheinen, schreibt die Bank. Daher blickten die Anleger auch mit Spannung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag entgegen. Auch die EZB dürfte mit einem grossen Zinsschritt von möglicherweise 75 Basispunkten gegen die hohe Inflation vorgehen. In Erwartung weiterer Zinserhöhungen stiegen daher auch die Anleiherenditen stark, was wiederum Zinspapiere als Alternative für Aktien attraktiver macht.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 47.20 -0.11%) berechnete SMI (SMI 10'834.18 +0.14%) notiert um 8.15 Uhr um 0,54% tiefer bei 10’776,15 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,12% höher geschlossen. Bis auf Novartis (NOVN 79.17 -0.81%) (+0,1%) werden alle SMI-Titel zwischen -0,3% (für Swisscom (SCMN 503.80 +0.16%)) und -1,1% (für ABB (ABBN 27.04 +1.16%)) tiefer gestellt.

Am unteren Ende der Kurstabelle stehen die zyklischen ABB, Adecco (ADEN 30.60 +0.99%) und Holcim (HOLN 44.57 +1.85%) mit Abschlägen von rund einem Prozent. Geberit (GEBN 444.40 +0.41%) (-0,7%) halten sich eine Spur besser. In einem Interview mit «The Market» hatte sich CEO Christian Buhl insgesamt zuversichtlich über sein Unternehmen geäussert. Trotz aufziehender Wolken am Konjunkturhimmel sei Geberit gut gerüstet.

Richemont (CFR 106.45 +0.47%) werden vor der mit Spannung erwarteten Generalversammlung um 0,9% tiefer gestellt. An der GV hat der aktivistische Aktionär Bluebell Capital gegen den Willen der Familie Rupert den früheren Bulgari-Chef Francesco Trapani für den Verwaltungsrat des Luxusgüterherstellers nominiert.

Im regulären Handel dürften Temenos (TEMN 78.62 +0.77%) einen Blick wert sein, die vorbörslich noch 0,9% tiefer notieren. Das Portal «Inside Paradeplatz» heizte am Morgen die Gerüchteküche wieder an: Der Verkauf der Softwareschmiede stehe unmittelbar bevor, hiess es hier.

Auf den hinteren Rängen löst UBS (UBSG 15.39 -0.26%) mit zwei Erstabdeckungen Kursausschläge aus. So werden Siegfried (SFZN 749.50 +0.27%) um 2,3% höher und Polypeptide um 5,9% tiefer indiziert. Für erstere hat UBS die Abdeckung mit der Empfehlung «Buy» und für letztere mit «Sell» gestartet.

Euro notiert knapp über Zwanzigjahrestief

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel knapp über seinem am Vortag markierten Tiefstand seit fast zwanzig Jahren gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0.9898 $, nachdem sie am Dienstag mit 0.9864 $ den tiefsten Stand seit Ende 2002 markiert hatte.

Zum Franken gab der Euro leicht auf 0.9747 Fr. nach. Am Vorabend hatte der Euro noch 0.9755 Fr. gekostet. Der Dollar blieb mit 0.9848 Fr. praktisch unverändert zum Vorabend (0.9845).

Zur Wochenmitte achten Anleger unter anderem auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie. Nach enttäuschenden Auftragszahlen vom Dienstag wird auch für die Herstellung mit einer schwachen Entwicklung gerechnet. In den USA steht am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve auf dem Programm. Das «Beige Book» zeichnet ein Bild der konjunkturellen Entwicklung der vergangenen Monate.

Ölpreise fallen auf mehrmonatige Tiefstände

Trübe Konjunkturaussichten lasten weiter auf den Ölpreisen. Am Mittwochmorgen fielen die Erdölpreise auf mehrmonatige Tiefstände. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sank bis auf 91.29 $, ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 86.94 -2.13%)) kostete im Tief 85.14 $. Damit musste für ein Fass Brent so wenig gezahlt werden wie seit Februar nicht mehr, der WTI-Preis sank auf den tiefsten Stand seit Januar. Im Vergleich zum Vortag betrugen die Abschläge in etwa eineinhalb Dollar.

Zurzeit lastet ein ganzes Bündel von Faktoren auf den Rohölpreisen. In erster Linie sorgen die ungünstigen Konjunkturaussichten, gepaart mit vielerorts steigenden Zinsen für Pessimismus. Hinzu kommt der seit längerem starke US-Dollar, der Erdöl für Interessenten ausserhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und die Nachfrage drückt. Als dritter Belastungsgrund gilt die strikte Corona-Politik Chinas, die die wirtschaftlichen Aussichten der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt beeinträchtigt.

Der Ölverbund Opec+ hat auf diese Entwicklungen und die mithin fallenden Preise bereits reagiert. In dieser Woche drosselten die rund 20 Förderländer ihre Produktion, wenn auch nur leicht. Analysten interpretierten den Schritt als Bekenntnis zu weiteren Kürzungen, falls diese erforderlich werden sollten. Ungeachtet dessen befinden sich die Erdölpreise immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.

USA

Die US-Börsen schlossen nach dem Labor-Day-Wochenende gestern Dienstag trotz anfänglicher Avancen erneut tiefer. Der Dow Jones Industrial verlor 0,55% auf 31’145, der marktbreite S&P 500 gab 0,41% auf 3908 nach, und der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'011.31 -0.72%) sank um 0,72% auf 12’011.

Letzterer sank zum siebten Mal in Folge, was der längsten Verlustperiode seit 2016 entspricht. Alle drei Indizes haben nun bereits die dritte Woche mit einem Kursrückgang hinter sich.

Der wichtigste Grund für die Schwäche sind die hohen Inflationszahlen, die eine restriktive Politik der US-Zentralbank Fed in Form von Zinserhöhungen nötig machen. Je besser die Konjunktur jetzt noch läuft, umso härter muss die Zentralbank reagieren. Die gestern gemeldete Verbesserung unter den Einkäufern des Dienstleistungsbereichs (Puchasing Managers Index) weckte erneute Zinsängste. Die Obligationenmärkte reagierten mit erneuten Kursverlusten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg dadurch um 15 Basispunkte auf 3,34%.

Der grösste Verlierer im Dow Jones waren die Titel von 3M (MMM 116.60 -4.15%) (–4,2%), der grösste Gewinner Visa (V 198.64 +0.44%) (+0,4%). Die Titel des schon länger mit Schwierigkeiten kämpfenden Bäder- und Wohnraumausstatters Bed Bath & Beyond verloren mehr als 18%. Am Freitag wurde der plötzliche Tod des Finanzchefs gemeldet.

Asien

Auch in Asien geben die Aktienmärkte nach. Der japanische Nikkei 225 (N225 27'430.30 -0.71%) verliert 0,9% auf 27’377, der Hang Seng (HSI 18'885.78 -1.65%) in Hongkong (–1,7%) büsst noch mehr ein, nachdem die jüngste Handelsstatistik aus China geringere Zunahmen aufgezeigt hat als erwartet. Die Futures signalisieren weitere Kursverluste: Der S&P-500-Futures notiert aktuell 0,24% tiefer, der Dax-Futures zeigt ein Minus von 0,9%.