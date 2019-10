SMI im morgendlichen Handel freundlich

(AWP/Reuters/SK) Der Schweizer Aktienmarkt wird kurz vor Mittag im Plus gehandelt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9855.71 0.28%) notiert um 11.30 Uhr 0,3% höher. Der dreissig Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,2% und der breite Swiss Performance Index (SPI (SXGE 11999.09 0.24%)) um 0,3%.

Dass Investoren bei einer leicht gestiegenen Risikobereitschaft dennoch auf der Suche nach vergleichsweise sicheren Anlagen sind, zeigt ein Blick auf die Gewinnerliste. Mit Vifor Pharma (VIFN 161.3 3.9%), Sonova (SOON 229.6 0.17%), Roche (ROG 287.65 0.54%), Alcon (ALC 56.68 0.57%) und Novartis (NOVN 85.46 0.39%) greifen Investoren vor allem im weniger konjunktursensiblen Gesundheitssektor zu. Novartis hatte am Wochenende neue Daten zu ihrer Genersatztherapie Zolgensma (AVXS-101) vorgestellt. Wichtig war hier, dass Zolgensma in das Nervenwasser im Bereich des Rückenmarks (intrathekale Verabreichung) verabreicht wurde und sich auch so als wirksam erwiesen habe, heisst es etwa bei UBS (UBSG 10.575 -0.33%).

Der klare Top-Performer im SMI sind Sika (SIKA 155.75 3.08%). Sie legen 3% zu.

Ebenfalls positiv entwickeln sich die grossen Versicherungswerte. Swiss Re (SREN 102.35 0.54%), Swiss Life (SLHN 465.7 0.15%) und Zurich notieren alle im Plus.

Bei AMS (AMS 43.12 -3.69%) spiegelt die frühe Kursentwicklung die Stimmung der Investoren nach dem Scheitern der Übernahme von Osram. Die Anleger seien uneins, wie diese Tatsache zu bewerten sei, heisst es von Händlern. Während Analysten von der Bank Vontobel (VONN 50.95 0%) die Pläne als strategisch nachvollziehbar erachten, zeigen sich die Analysten von Barclays (BARC 141.98 -0.69%) weiterhin skeptisch. Entsprechend volatil bewegen sich die Titel. Bei Eröffnung lagen sie noch 2,8% im Plus.

Negativ fallen auch die Valoren der Grossbanken auf. Während UBS 0,4% verlieren, liegen Credit Suisse (CSGN 11.39 -0.09%) 0,3% im Minus.

Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich. So hatte die Wallstreet am Freitag nach einer durchwachsenen Woche im Plus geschlossen.

Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hatte die Sorgen der Investoren um einen wirtschaftlichen Abschwung etwas beruhigt, nachdem vor allem enttäuscht aufgenommene Daten aus dem Dienstleistungssektor an den vorangegangenen Handelstagen für Kursverluste gesorgt hatten. In dieser Woche wird das Hauptaugenmerk den Gesprächen zwischen den USA und China gelten. Laut Medienberichten ist die chinesische Seite nämlich immer weniger gewillt, eine breit angelegte Einigung im Sinne des US-Präsidenten zu ermöglichen.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien zeigten sich die Börsen uneinheitlich. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit –0,2% leicht im Minus. Dagegen stieg der südkoreanische Kospi 0,1%. Die Börse in Hongkong blieb heute geschlossen.

Wenig Bewegung beim Euro

Der Euro bewegt sich am Montag zunächst wenig. Die Gemeinschaftswährung wird zu 1.097 $ gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Auch zum Franken zeigt sie sich bei einem Stand von 1.09 Fr. wenig verändert seit Freitagabend. Ebenso bewegt sich der US-Dollar mit 0.994 Fr. eher seitwärts.

Ölpreis unverändert

Der Ölpreis bewegt sich nahezu unverändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.59 0.46%) kostet rund 58.40 $. Der Ölpreis hat sich damit nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche stabilisiert. Der Goldpreis festigt sich haarscharf über der Marke von 1500 $ pro Unze.