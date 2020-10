Schweizer Börse bewegt sich kaum

(AWP/CF) Einmal mehr dominieren die Nachrichten aus den USA auch das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Dass sich der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 10234.82 0.02%)) dennoch knapp über seinem Schlusskurs vom Dienstag bewegt, begründen Börsianer damit, dass das heiss ersehnte Konjunkturpaket nicht endgültig vom Tisch sei. Vielmehr habe US-Präsident Donald Trump mit seinen Aussagen am Vortag signalisiert, dass es nun erst nach den Präsidentschaftswahlen kommen soll.

Bei den Einzelwerten sichern sich die insgesamt volatilen AMS (AMS 21.9 -1.08%) einen der Spitzenplätze. Während sich Logitech (LOGN 70.22 0.98%) von den Vortagesverlusten erholen, haben bei Temenos (TEMN 117.5 -1.55%) weiterhin die Skeptiker Oberhand. Hier hatten sich Analysten zuletzt eher kritisch über die weitere Geschäftsentwicklung geäussert.

Positive Analystenkommentare helfen dagegen sowohl Sika (SIKA 232.5 2.11%) als auch den Sonova-Aktien auf die Sprünge. Bei Sika werden die Aussagen vom jüngsten Investorentag als gutes Omen für die anstehenden Quartalszahlen gewertet, während die Experten bei Sonova (SOON 239.3 2.31%) nach dem Kapitalmarkttag am gestrigen Dienstag beruhigter sind.

Noch deutlicher aber geht es im breiten Markt für Dufry (DUFN 33.8 2.58%) aufwärts, nachdem Mainfirst mit einer Hochstufung auf die jüngsten Nachrichten über neue Ankeraktionäre reagiert hat.

Die rote Laterne tragen bei den Blue Chips nach einem guten Lauf am Vortag die Finanzaktien. Credit Suisse (CSGN 9.572 -0.6%), Swiss Re (SREN 69.76 -1.5%), Zurich Insurance (ZURN 323.5 -1.37%), Swiss Life (SLHN 357 -0.92%), Julius Bär (BAER 40.23 -0.52%) und die UBS (UBSG 10.79 0.23%) geben nach.

Dax-Anleger bleiben in Deckung

Nach dem Stopp der Verhandlungen über weitere Konjunkturhilfen durch US-Präsident Donald Trump halten sich deutsche Anleger mit Aktienkäufen zurück. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 12902 -0.03%) zeigte sich zur Eröffnung am Mittwoch wenig verändert. «Die Hoffnung auf ein Ende des Streits über ein weiteres Corona-Hilfspaket ist ein wenig geschwunden», sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG. Die Kauflaune belastete auch der unerwartete Rückgang der deutschen Industrieproduktion im August.

Bei den Einzelwerten legen Dialog Semiconductor (DLG 40.84 2.79%) stark zu. Der Chipentwickler hatte mitgeteilt, dass der Umsatz im dritten Quartal durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Fitness-Trackern, Notebooks und Tablets höher ausfalle als zunächst erwartet.

Ölpreis fällt – Konjunkturhoffnungen erhalten Dämpfer

Verzögerungen bei dem erhofften weiteren Coronakonjunkturpaket in den USA haben den Hoffnungen auf eine weitere Wirtschaftsbelebung und damit auch dem Ölpreis einen Dämpfer verpasst. Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.12 0.69%) 41.96 $. Das waren 69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 40.01 -0.94%)) fiel um 81 Cent auf 39.86 $.

Der Eurokurs hat am Mittwochvormittag zugelegt. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.176 0.19%) kostet etwas mehr als am Vorabend.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.07879 0.18%) zieht ebenfalls etwas an. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.91718 -0.04%) bewegt sich mehr oder weniger seitwärts. Aktuell wird das Währungspaar USD/CHF zu 0,9173 Fr. gehandelt.