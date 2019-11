SMI notiert fester

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag in guter Stimmung. Nach einem festen Start, bei dem der Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht, verliert der Markt etwas an Schwung. Die Einigung der USA mit China auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle sorgt laut Händlern zwar für Zuversicht. Bis zu einem definitiven Abkommen dürfte aber wohl ein Rest Unsicherheit übrigbleiben. “Wir wurden zudem schon mehr als einmal enttäuscht”, sagt ein Händler. Daher könnten trotz der guten Nachrichten und wegen des hohen Kursniveaus Gewinnmitnahmen nach dem Motto ‘sell on good news’ nicht ausgeschlossen werden, sagt ein Händler. “Aber eigentlich müsste der Weg nun doch frei sein für ein Jahresend-Rally”, sagt ein anderer Börsianer.

Diese Einigung werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte der chinesische Regierungssprecher Gao Feng am Donnerstag in Peking. Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Das Ausmass der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab, sagte Gao. Händler hoffen, dass diese Einigung nun auch umgesetzt wird.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10330.36 0.12%) notiert bei Eröffnung 0,3% höher. Im frühen Handel kann sich der Leitindex über der Marke von 10’300 halten.

Gefragt sind die Profiteure schlechthin eines Zoll-Abkommens: Richemont (CFR 79.44 0.71%) und Swatch Group (UHR 284.6 1.07%).

Zurich Insurance (ZURN 390.9 0.98%) gewinnen. Der Versicherer hat im laufenden Jahr nach neun Monaten in der Schadenversicherung mehr an Prämien eingenommen. Dagegen gingen die Einnahmen im Neugeschäft der Lebensversicherung zurück. Die Gruppe sieht sich aber auf Kurs, um die bis 2019 angestrebten Ziele zu übertreffen.

SGS (SGSN 2541 -1.89%) büssen an Wert ein. Gemäss Aussagen an einem Investorentreffen in Fernost spürt der Inspektionskonzern das schwieriger gewordene Marktumfeld. Gepaart mit der Einstellung bestimmter Verträge werde der Umsatz der zweiten Jahreshälfte 2019 organisch wohl im tiefen einstelligen Prozentbereich zulegen, hiess es.

AMS (AMS 47.62 2.74%) lässt wie angekündigt nicht locker. Der Spezialchiphersteller hat nun offiziell die zweite Offerte zum Kauf des Leuchtenkonzerns Osram vorgelegt. AMS bietet weiterhin 41 € je Osram-Aktie. Aber die Annahmeschwelle liegt nun mit 55% tiefer als beim ersten Angriff mit 62,5%. Die Aktien gewinnen. Gut aufgelegt sind auch die anderen Techwerte im SMIM (SMIM 2678.494 0.68%), namentlich Temenos (TEMN 143.85 1.2%) und Logitech (LOGN 42.15 1.4%).

Sonova (SOON 228.5 1.2%) legen zu. HSBC (HSBA 599.8 0.33%) hat die Abdeckung mit «+Buy» und einem Kursziel von 267 Fr. wieder aufgenommen.

Schwächer sind auch Barry Callebaut (BARN 2032 -0.59%). Goldman Sachs (GS 218.42 -0.1%) hat das Kursziel auf 2400 von 2430 Fr. gesenkt, belässt die Empfehlung aber auf «Buy».

Obseva stürzen ab. Das Produkt Nolasiban des Biopharmaunternehmens scheitert in einer zulassungsrelevanten Studie.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien sind die Börsen am Donnerstag ebenfalls uneinheitlich verlaufen. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,1% und der Topix 0,2%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 0,4%, und auf dem chinesischen Festland notierte der CSI 300 unverändert. Der koreanische Kospi stagniert ebenfalls.

Ölpreis nach Verlusten wenig bewegt

Der Ölpreis stabilisiert sich am Donnerstag nach deutlichen Verlusten am Vortag zunächst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.52 1.08%) kostet knapp 62 $.