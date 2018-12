SMI erholt sich vom Schock

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse legt nach mehreren Tagen mit starken Kursverlusten zum Ende der Handelswoche wieder zu. Die Erholung sei nicht fundamental, sondern eine technische Gegenreaktion, heisst es aus dem Handel.

«Die Nervosität auf dem Börsenparkett bleibt hoch, während die Chancen auf eine Weihnachtsrally allmählich schwinden», schreibt ein Marktanalyst. Er verweist dabei vor allem auf die Festnahme der Huawei-Finanzchefin, die die Hoffnung auf eine anhaltende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zunichtemacht. Für eine leichte Aufhellung der Stimmung sorgen dagegen IWF-Chefin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell mit positiven Aussagen zur US-Konjunktur.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8779.56 1.38%) eröffnet 1% höher und legt im weiteren Handelsverlauf noch stärker zu. Somit notiert er über der Marke von 8800 Am Vortag ist er um 3,1% auf 8660 Punkte abgestürzt – der grösste Tagesverlust seit zweieinhalb Jahren.

Alle Titel im Schweizer Leitindex gewinnen. Unterstützung erhält er vor allem von den Schwergewichten Roche (ROG 251.4 1.66%) und Nestlé (NESN 85.04 2.29%), die klar gewinnen. Auch Novartis (NOVN 87.44 0.09%) avancieren, wenn auch in geringerem Ausmass.

Die Bankaktien um UBS (UBSG 12.66 1.28%), Credit Suisse (CSGN 11.23 2.09%) und Julius Bär (BAER 37.46 -0.24%) notieren im frühen Handel markant höher, schalten mittlerweile aber einen Gang zurück. Sie sind gestern am heftigsten unter die Räder gekommen.

Ebenfalls nach oben geht es für die jüngst gebeutelten Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 294.2 1.03%) und Richemont (CFR 64.26 1.42%).

Erholung auf breiter Front

Im Aufwind sind vor allem Aktien, die in den letzten Tagen deutliche Verluste aufwiesen. So führt der Tech-Titel Temenos (TEMN 121.1 1.42%) die Liste der Gewinner an, auch Logitech (LOGN 33.09 1.57%) steigen deutlich.

Der Liftbauer Schindler (SCHP 198.1 2.38%) profitiert von einem Analystenkommentar. Barclays (BARC 156.27 2.14%) erhöht die Empfehlung von «Equal Weight» auf «Overweight».

Am breiten Markt fallen Meyer Burger (MBTN 0.687 3.62%) positiv auf. Sie legen klar zu, nachdem der grösste Einzelaktionär vom Hersteller von Produktionsanlagen für die Solarzellenindustrie einen grundlegenden Strategiewechsel gefordert hat. Am Vortag waren sie noch um fast 11% eingebrochen.

Ebenfalls im Plus stehen Georg Fischer (FI-N 800 2.04%) nach einer Ratingerhöhung. Die Bank Julius Bär ändert ihre Empfehlung von «Hold» auf «Buy». Die Strategie des Industriekonzerns, seine Aktivitäten defensiver und ausbalancierter aufzustellen, zahle sich aus, schreibt die Analystin der Bank zur Begründung.

Asien fester

Die Börse in China tritt am Freitag auf der Stelle, der Shanghai Composite schliesst unverändert. Es halten sich Sorgen um eine neue Zuspitzung des Handelskonflikts mit den USA im Zuge der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. In Japan hingegen legt der Nikkei 0,8% zu, in Hongkong bewegt sich der Hang Seng nicht, in Südkorea macht der Kospi 0,3% gut. Positive Vorgaben aus den USA beflügeln hier die Märkte.

Euro bei 1.13 Fr.

Der Euro pendelt um die Marke von 1.13 Fr. Die Gemeinschaftswährung kostet zur Schweizer Valuta aktuell 1.1301 Fr. Zum Dollar notiert der Euro mit 1.1370 $ weiter unter der 1.14er-Marke. Der Dollar zeigt sich zum Franken fester bei 0.9940 Fr.

Öl fester

Der Ölpreis steigt, gestern hat er stark unter Druck gestanden, nachdem sich das Ölkartell Opec nicht auf eine Förderkürzung hatte einigen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.2 0.57%) kostet 59 $. Gold (Gold 1241.81 0.32%) handelt mit 1238 $ pro Feinunze fester.