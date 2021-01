SMI notiert über 10’800

(AWP/SPU) Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage setzt sich am Freitag am Schweizer Aktienmarkt fort. Der SMI (SMI 10'822.93 +0.41%) notiert bei Eröffnung 0,3% im Plus. Im frühen Handel baut der Leitindex seine Avancen aus und festigt sich damit über der Marke von 10’800. Die Vorgaben aus Übersee sind einmal mehr positiv. Die Anleger setzten auf die Karte Konjunkturaufschwung, heisst es am Markt. Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen hätten, könne der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, nun leichter durchsetzen.

Die Kursbewegungen dürften sich bei einem freundlichen Grundton bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr (MEZ) in Grenzen halten. Ökonomen erwarteten, dass im Dezember wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Stellen geschaffen worden sein dürften und gehen noch von einem Plus von 71’000 nach +245’000 im Monat zuvor aus. Manche Experten schliessen gar einen Stellenabbau nicht aus. Zudem dürfte die Arbeitslosenquote auf 6,8 von 6,7% gestiegen sein.

Im Fokus stehen die Aktien der Grossbank Credit Suisse (CSGN 12.32 -1.87%). Einmal mehr holt die Vergangenheit die Bank ein. Wegen eines Hypothekenstreits in den USA sieht sich das Finanzinstitut zu Rückstellungen veranlasst und will die Rücklagen um insgesamt 850 Mio. $ erhöhen. Inklusive einer früher kommunizierten Wertberichtigung auf einer Minderheitsbeteiligung an York Capital von 450 Mio. $ rechnet die Grossbank daher mit einem Verlust im vierten Quartal 2020.

Mit UBS (UBSG 13.57 -0.77%) und Partners Group (PGHN 1'061.00 -1.12%) geben auch andere Werte aus dem Sektor nach. Versichereraktien sind derweil besser aufgelegt.

Unterstützung für den Gesamtmarkt kommt durch die Avancen der Schwergewichte. Vor allem die Aktien des Pharmakonzerns Novartis (NOVN 83.27 +1.19%) legen zu, die GS von Roche (ROG 298.15 +0.17%) hinken hinterher.

Von einer Reihe positiver Analystenkommentare unterstützt werden die Aktien von LafargeHolcim (LHN 53.10 +0.64%). So haben CS, Julius Bär (BAER 54.34 +0.63%) und JPMorgan ihr Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten begrüssen die Übernahme von Firestone Building Products, die der Zementkonzern am Vortag angekündigt hat. Zudem dürfte die Firma von umfangreichen Konjunkturhilfen in den USA profitieren.

Im Sog von LafargeHolcim bzw. einer Branchenstudie von JPMorgan gewinnen Sika (SIKA 252.40 +0.4%).

Auch die Aktien von Lonza (LONN 591.80 +1.47%) steigen nach positiven Analystenkommentaren.

Zu den Gewinnern zählen erneut die Luxusgüterhersteller. Die Aktien von Richemont (CFR 83.12 +0.48%) und Swatch Group (UHR 246.50 +0.04%) haben gestern bereits deutliche Gewinne eingefahren.

Im SMIM (SMIM 2'897.61 +0.74%) fallen der Hightech-Wert VAT Group (VACN 231.80 +3.95%) mit überdurchschnittlichen Avancen auf.

Delisting belastet China-Aktien

Die US-Sanktionen gegen drei chinesische Telco-Anbieter belasteten die Märkte im Reich der Mitte, während im Rest Asiens freundliche Stimmung herrschte. Der Nikkei 225 notierte mit einem Aufschlag von 1,5% bei 28’059. Beim Hang Seng in Hongkong ging es 0,9% rauf auf 27’783. Der koreanische Kospi legte gar mehr als 4% zu. Der Shanghai Composite dagegen fiel 0,6%.

Nach dem Delisting von China Mobile (CHL 26.10 -5.95%), China Telecom und China Unicom Hong Kong an der Wallstreet fallen die Papiere demnächst nun auch aus wichtigen Indizes von MSCI und FTSE Russell. China Mobile sanken darauf 6%, China Telecom und China Unicom je 8%.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2265 $. Der zuletzt erreichte mehrjährige Höchststand von etwas mehr als 1.23 $ bleibt in Reichweite. Gegenüber dem Franken hält sich der Euro mit 1.0862 Fr. auf dem Niveau vom Vorabend. Der Dollar bewegt sich ebenfalls nur wenig und kostet aktuell 0.8855 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis legt am Freitag leicht zu. Starke Impulse gibt es nicht. Momentan kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 54.84 +0.61%) 54,50 $. Zurzeit kostet Erdöl so viel wie seit dem schweren Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 nicht mehr. Gold (Gold 1'888.73 -1.16%) notiert etwas leichter. Der Kurs des Edelmetalls kann sich aber mit 1907 $ über der Marke von 1900 $ pro Feinunze halten.

Bitcoin Bitcoin 38'624.00 -1.04% )

Nach dem jüngsten Höhenflug nutzen Anleger in Bitcoindie Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich am Freitag um rund 8% auf 36.578 $, nachdem sie am Donnerstag erstmals die Marke von 40’000 $ übersprungen hat.