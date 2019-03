SMI handelt unter 9300

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich auf einen schwachen Wochenschluss zu. Nachdem am Donnerstag zunächst die EZB den Wachstumssorgen der Investoren neue Nahrung gegeben hat, sorgen nun die jüngsten Exportdaten Chinas für einen Schocker. Entsprechend schwach sind die Vorgaben aus Übersee.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9288.79 -0.38%) verliert bei Eröffnung 0,6%. Im frühen Handel kann der SMI sein Minus etwas eindämmen. So arbeitet er sich wieder an die Marke von 9300 heran. Unter den Bluechips sieht das Bild am Morgen ähnlich aus wie zu Handelsschluss am Donnerstag. Die Konjunktursorgen setzen speziell Zyklikern wie ABB (ABBN 18.93 -0.92%), Adecco (ADEN 51.34 -1.16%) und LafargeHolcim (LHN 48.36 -0.8%) zu.

Bei den beiden Uhrenherstellern Swatch Group (UHR 287.5 -2.48%) und Richemont (CFR 72.08 -0.22%) verschärfen die schwachen Exportdaten aus China die ohnehin grosse Verunsicherung über die dortigen Absatzmärkte noch weiter.

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 12 -1.56%) und Credit Suisse (CSGN 11.815 -1.5%) knüpfen an den schwachen Vortagestrend an. Informationen über den Bankenstresstest der US-Notenbank Fed hatten schon am Donnerstag für schwächere Notierungen gesorgt.

Als defensiv geltende Titel wie Givaudan (GIVN 2526 0.32%) oder die Schwergewichte Nestlé (NESN 92.92 0.13%) und Novartis (NOVN 90.44 0.02%) halten sich besser als der Gesamtmarkt.

Swissquote brechen ein

Die stärksten Kursausschläge finden aber einmal mehr in den hinteren Reihen statt. Allen voran sacken VAT Group (VACN 97.3 -4.04%) nach den Jahreszahlen und einem ernüchternden Ausblick ab.

Anleger sind nach dem Rekordergebnis von Swissquote (SQN 40.9 -12.61%) erschreckt über den Gewinnausblick der Onlinebank.

Euro stabil

Der Euro stabilisiert sich nach starken Verlusten vorerst. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Greenback bei 1.1209 $. Gegenüber dem Franken tendiert der Euro mit einem Kurs von 1.1313 Fr. wenig verändert. Zum Dollar schwächt sich der Franken minim ab auf 1.0094 Fr.

Goldpreis fester

Der Ölpreis notiert klar tiefer. Am Markt wird als Begründung auf jüngste Konjunktursorgen verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.33 -1.49%) kostet gut 65 $. Der Goldpreis steigt wieder in Richtung 1300 $. Die Feinunze des Edelmetalls kostet aktuell 1294 $.