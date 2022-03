SMI nach weiterer Achterbahnfahrt wenig verändert

(AWP) Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Nach der gestrigen Achterbahnfahrt geht es heute in ähnlichem Stil weiter. Der SMI (SMI 10'991.52 -1.90%) hat am Dienstag zwar erneut im roten Bereich eröffnet, sich aber nach wenigen Minuten ins Plus vorgekämpft und die Gewinne schnell ausgebaut. Allerdings sind die Gewinne bereits wieder verflogen, so dass das wichtigste Schweizer Aktienbarometer zur Berichtszeit um den Nullpunkt tendiert.

Die schnelle Erholung nach dem schwachen Start wurde vor allem mit einem sogenannten «Short Squeeze» begründet, da die Wetten auf sinkende Kurse bei Aktien und die Absicherungen gegen fallende Kurse auf einem Höchststand seit mehreren Jahren seien. Die News von der Kriegsfront sind derweil durchzogen. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwar eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und «humanitäre Korridore» in fünf Städten geöffnet. Ob Russland die Feuerpause einhält, sei allerdings sehr unsicher, heisst es im Markt. «Es hat aber immerhin ausgereicht, um den Ausverkauf bei risikoreicheren Anlagen vorerst aufzuhalten», meinte ein Händler. Da der jüngste Ausverkauf die Aktienmärkte deutlich verbilligt habe, hielten aber viele Anleger etwas «trockenes Pulver» bereit für den Fall eines signifikanten Durchbruchs.

Der SMI notiert um 11 Uhr 0,11% tiefer auf 11’191,90 Punkten, dies bei einem Tageshoch von 11’371 und einem Tagestief bei 11’116 Zählern. Das am Vortag erzielte Jahrestief lag mit 10’871 Punkten noch etwas tiefer. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,16% auf 1764,25 Zähler und der breite SPI (SXGE 13'986.36 -1.25%) avanciert gar 0,47% auf 14’230,62 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Plus und elf im Minus.

Dass sich der SPI klar besser entwickelt als die anderen beiden Indizes, hat vor allem mit dem heutigen Dividendenabgang bei Novartis (NOVN 72.99 -5.02%) zu tun. Dieser beträgt beim Pharmariesen 3,10 Fr., was auf den gestrigen Schlusskurs bezogen rund 4% sind. Bei einem aktuellen Minus von 4,0% sind die Title ohne den Effekt also unverändert.

Deutlich besser entwickeln sich die Papiere des Konkurrenten Roche (GS +2,3%), die damit den grössten Anteil zum mehr oder weniger stabilen Gesamtmarkt beitragen. Nestlé (NESN 109.98 -2.93%) als grösster Titel verlieren derweil weitere 0,9% auf die gestrigen 2,2%.

Fundamentaldaten spielen bei den Bewegungen kaum eine Rolle. «Die Ukraine-Krise überlagert jegliche Indikationen», heisst es am Markt. Entsprechend gibt es bei den Gewinner und Verlierern Titel aus sehr unterschiedlichem Sektoren.

Die grössten Gewinner bei den Blue Chips sind aktuell Swiss Re (SREN 77.78 +3.71%) (+4,0%), Adecco (ADEN 38.65 +1.98%) (+3,0%), ABB (ABBN 29.37 +2.19%) (+3,0%) sowie UBS (UBSG 14.78 +3.79%) (+2,9%) und damit alles Titel, die in den letzten Wochen bzw. seit Kriegsbeginn massiv zurückgestuft worden sind.

Zu den grössten Verlierern neben Novartis gehören derweil mit Kühne+Nagel (-2,4%), Lonza (LONN 579.00 -5.08%) (-1,6%) und Givaudan (GIVN 3'561.00 -4.79%) (-1,6%) Aktien, die sich seit Kriegsbeginn relativ gut gehalten haben.

Im breiten Markt stehen einige Titel im Fokus, die ihre Jahreszahlen 2021 präsentiert haben. Eine etwas volatile, aber insgesamt starke Performance gibt es bei Ascom (ASCN 9.68 +6.14%) (+9,7%). Der Ausblick sei zwar etwas ambitionslos, aber verständlich für einen neuen CEO und berge Potenzial für positive Überraschungen im Verlauf des Jahres, meinte ein Analyst.

Stark zeigen sich auch Dufry (DUFN 34.16 +6.68%) (+7,0%) und Flughafen Zürich (FHZN 147.10 +4.40%) (+3,3%), die allerdings zuletzt stark unter die Räder gekommen waren. Auch Huber+Suhner (HUBN 83.80 +1.95%) (+2,9%) haben mit ihren Zahlen positiv überrascht. Bei Lindt PS (+0,7%), Galenica (GALE 64.35 +2.39%) (+0,2%), Swiss Steel (STLN 0.2850 +0.71%) (-0,7%) und VP Bank (VPBN 89.90 -1.86%) -0,9%) halten sich die Veränderungen derweil in Grenzen.

Goldpreis nähert sich Rekordstand an

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine treibt den Goldpreis immer weiter nach oben. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Dienstag in der Spitze bis auf 2021 $. Gold nähert sich damit immer mehr seinem Rekordhoch vom August 2020 an. Damals war der Goldpreis bis auf 2075 $ gestiegen. Zuletzt fiel der Goldpreis ein wenig zurück und wurde mit 2005 $ gehandelt.

Gold bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Verunsicherung als sicherer Hafen gefragt. So haben Gold-ETFs massive Zuflüsse erfahren. Schon im Vorfeld des Kriegs hatte der Goldpreis zugelegt. Seit Beginn der Invasion Russlands beschleunigte sich der Anstieg noch.

Die Krise schürt die Angst vor einer noch stärker steigenden Inflation. Russland ist ein wichtiger Lieferant für Erdöl, Erdgas (NG 4.81 -2.26%) und andere Rohstoffe. Sanktionen des Westens oder Ausfuhrbeschränkungen von Russland könnten die Preise noch weiter nach oben treiben. Viele Anleger erhoffen sich von Gold einen Inflationsschutz. Dies gilt umso mehr, da die Situation für die Notenbanken immer schwieriger wird. Schliesslich treibt der Krieg nicht nur die Inflation nach oben, sondern belastet auch das Wirtschaftswachstum.

In Euro gerechnet erreichte der Goldpreis am Dienstag mit 1861 Euro einen neuen Rekordstand. Der Preis wird jedoch auch durch die jüngste Schwäche des Euro zum Dollar getrieben.

Devisen: Euro erholt sich zum US-Dollar etwas – EUR/CHF EUR/CHF 1.0116 +0.66% )

Der Euro hat am Dienstag nach teils deutlichen Verlusten an den Tagen zuvor etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0911 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Vortag war der Euro mit rund 1,08 $ auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen.

Auch zum Franken hat der Euro ein klein wenig Boden gutgemacht. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert mit 1,0105 aber weiterhin nur wenig über der Parität. In der Nacht auf Montag war der Kurs bekanntlich erstmals seit sieben Jahren unter die psychologisch wichtige Marke gefallen. Das USD/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9263 gehandelt (Vorabend: 0,9262).

Marktteilnehmer erklärten die leichte Erholung des Euro vor allem mit dem weitgehenden Ausbleiben neuer schlechter Nachrichten aus der Ukraine. Diese hatten den Euro zuletzt stark belastet. Als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der Schweizer Franken waren am Dienstag etwas weniger stark gefragt, nachdem sie in den vergangenen Tagen starken Zulauf erhalten hatten.

Der Euro hatte zuletzt auch nachgegeben, da noch unklar ist, wie die EZB auf die wachsenden Inflationsgefahren reagiert. Der Krieg hat die Preise für Energie- und Rohstoffe deutlich weiter nach oben getrieben. Gleichzeitig wird das Wirtschaftswachstum durch die Entwicklung belastet. «Aber es ist zu befürchten, dass die EZB die Konjunkturrisiken, die vom Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Russland ausgehen, stärker gewichtet und die Inflationsrisiken herunterspielt», erwartet You-Na Park-Heger, Analystin bei der Commerzbank (CBK 5.97 +5.87%).

Ölpreise steigen – bleiben aber unter Höchststand seit 2008

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Die mehrjährigen Höchststände vom Vortag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 127,88 $. Das waren 4,67 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 120.88 +5.09%)) stieg um 3,73 $ auf 123,13 $.

Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 $ gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 $ gekostet. Es wurden jeweils die höchsten Niveaus seit dem Jahr 2008 erreicht. Hauptgrund waren Bemerkungen von US-Aussenminister Antony Blinken, der einen Importstopp für russisches Erdöl ins Spiel brachte. Während die USA weiter auf ein solches Einfuhrverbot zusteuern, ist die Europäische Union in der Frage uneinig. Insbesondere Deutschland ist dagegen.

USA

In den USA sind die Aktienmärkte am Montag deutlich gesunken. Der Dow Jones Industrial fällt 2,4% auf 32’817, und der breiter diversifizierte S&P 500 verliert 2,9% auf 4201. Der technologielastige Nasdaq 100 büsst 3,7% ein und schliesst auf 13’319.

Die Ukraine und Russland verhandeln über humanitäre Korridore in den umkämpften Gebieten, doch nur kleine Verbesserungen zeichnen sich ab. Der Krieg eskaliert weiter.

Die Aktien von Rüstungsherstellern sind gefragt. Lockheed Martin steigen 1,8% und erreichen ein Rekordhoch. General Dynamics gewinnen 0,8%. Die Titel von Raytheon hingegen sinken 1,4%.

Auch Ölförderer und ihre Zulieferer legen zu. Der Aktienkurs von ExxonMobil klettert 3,6% hinauf, und Halliburton gewinnen 3,2%.

Für die Finanzdienstleister geht es weiter abwärts. American Express fallen 8%, und Visa verlieren 1,8%. Die Aktien der Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo sinken 3,9 respektive 6,1%.

Die Valoren der Reiseplattform Booking.com fallen 8,5%, und die Titel des Fahrdienstvermittlers Uber büssen 4,2% ein.

Asien

In Asien sinken die Börsen am Dienstag ebenfalls. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,7% und der breiter gefasste Topix um 1,9%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 0,5% nach, und auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 0,8%. Der koreanische Kospi sinkt 0,8%, und in Taiwan büsste der TWSE 2,1% ein.

Am Terminmarkt handelt der Futures auf den S&P 500 am Dienstagmorgen 1,2% im Minus, und der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 3’512.22 -1.23%) notiert 1,3% tiefer.

Der Franken-Euro-Kurs steht knapp über der Parität, auf 1.0054 Fr./€. Die Schweizerische Nationalbank hat vergangene Woche nicht am Devisenmarkt interveniert, um den Kurs zu stützen.

Rohöl der europäischen Sorte Brent notiert 3,5% höher auf 127.55 $/Fass. Russland warnt am Montagabend, ein Ölembargo mit Lieferverbot führe zu einem Preisanstieg auf bis zu 300 $. Gleichzeitig droht der russische Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak, die Erdgasversorgung über die Pipeline Nordstream 1 könnte gestoppt werden.