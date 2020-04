Börse schliesst im Minus

(AWP/Reuters/BB). Der Schweizer Aktienmarkt ging mit Verlusten aus dem Handel. Der Leitindex SMI (SMI 9432.39 -0.86%) erreichte 9432,39 Punkten. Der marktbreite SPI (SXGE 11556.95 -0.38%) beendete den Tag bei 11525,96 Punkten und der SLI bei 1374, 08 Punkten. Nach der jüngsten Erholung nahmen die Anleger ihre Gewinne mit.

Marktteilnehmer sehen die Coronakrise bei weitem noch nicht überwunden. Ein wichtiger Punkt wäre eine Einigung der europäischen Finanzminister für ein gemeinsames Hilfspaket. Diese wurden allerdings auf morgen vertagt. Dazu kommen immer mehr Unternehmen, die ihre Prognosen kappen oder die geplanten Dividenden streichen.

Im Leitindex SMI hatten es Zykliker und Finanzwerte heute schwer. Am unteren Ende des Tableaus handelten Adecco (Adecco 38.97 -1.07%) und ABB (ABBN 17.205 -2.27%). Dem Industriekonzern machte das Downgrading von Moody’s zu schaffen. Schlusslicht war heute die Swisscom (SCMN 519.6 -4.94%). Der Telekomkonzern wurde heute allerdings ex Dividende gehandelt.

Zu den Verlieren gehörte auch Givaudan (GIVN 3079 -1.88%), trotz eines dynamischen Starts ins laufende Jahr (lesen Sie hier mehr). Analysten erwarten jedoch, dass sich die Corona-Krise nun auch beim Aromen- und Duftstoffherstellerstärker bemerkbar macht – insbesondere in der Luxusparfümerie.

Von den defensiven Schwergewichten kam heute auch keine Unterstützung. Die Pharmakonzerne Roche (ROG 312.45 -1.15%) und Novartis (NOVN 82.45 -0.42%) gingen mit Verlusten aus dem Handel. Für Nestlé (NESN 104.2 0.29%) resultierte dagegen ein geringes Plus.

Für Nachrichten sorgten heute vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe. Im breiten Markt gehörten Komax (KOMN 140.3 -4.75%) zu den Verlierern. Das Unternehmen strich die Dividende. Dätwyler beschlossen den Handelstag im Plus. Der Kunststoffspezialist hatte Kurzarbeit und die temporäre Schliessung von vereinzelten Werken angekündigt.

Bossard (BOSN 119.8 0.17%) gaben deutlicher nach als der Gesamtmarkt. Zwar hat das Unternehmen die Markterwartungen für das erste Quartal übertroffen. Die wegen der Corona-Krise gedämpften Industrieaktivitäten, insbesondere in Europa, verheissen aber für das zweite Quartal nichts Gutes.

Gegen den Trend halten sich dagegen die Aktien von Clariant (CLN 17.465 3.31%). Der Konzern hat für das deutsche Bundesland Bayern die Produktion von Desinfektionsmitteln aufgenommen und will in den Anlagen in Gendorf monatlich zwei Millionen Liter herstellen.

Ebenfalls gesucht waren Poenina (PNHO 46.6 4.25%). Die Gebäudetechnik-Gruppe hatte heute Jahreszahlen vorgelegt. Zu den Gewinnern gehörten auch Santhera. Das Spezialitätenpharma-Unternehmen hatte sich erfolgreich dringend benötigte finanzielle Mittel beschafft.

Euro zum Franken etwas leichter

Der Euro reagierte heute mit leichten Verlusten auf den Streit über eine gemeinsame Antwort der EU auf die Corona-Krise reagiert. Zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in der Schweiz kostete die Gemeinschaftswährung 1,0877 $. Zum Franken bewegte sich der Euro wenig verändert bei 1,0550 Fr. Der Dollar kostete 0,9702 Fr. um.

Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel der Sorte Brent (Brent 33.02 1.44%) kostete 31,98 $. WTI (WTI 23.89 -4.59%) notiert bei 24,47 $. Die Feinunze Gold (Gold 1652.27 -0.12%) lag mit 1650,26 $ leicht unter ihrem Preis vom Vortag.

Wallstreet eröffnet im Plus

Die wichtigen Indizes an den US-Aktienmärkten handeln zum Zeitpunkt des Handelsschlusses in der Schwez im Plus. Der Dow (DOW 34.355 6.26%) Jones (Dow Jones 23304.26 2.87%) Industrial handelte im grünen Bereich. Genauso wie der marktbreite S&P 500 (SP500 2737.67 2.94%) und der technologielastige Nasdaq Composite.