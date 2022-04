SMI notiert höher – Wallstreet schwächer

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Am Freitag notiert der Leitindex SMI (SMI 12'446.77 +0.60%) fester, bei Eröffnung liegt er 0,9% im Plus. Im weiteren Handelsverlauf festigt er sich über 12’400. Das Geschäft verläuft laut Händlern bei guter Stimmung in recht ruhigen Bahnen. Dabei haben gemäss Händlern starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine Entspannung bei den Ölpreisen zur Erholung beigetragen. Der Ölpreis erholt sich am Freitag etwas von seinen Vortagsverlusten. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101 $. Der Ölpreis hat zuletzt einen grossen Teil der Aufschläge seit Ausbruch des Ukrainekrieges abgegeben. Er liegt aber immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Donnerstag weitere 120 Mio. Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine an den Märkten zu mildern. Ausserdem blicken die Anleger nun auch zuversichtlich der Bilanzsaison entgegen, heisst es weiter. Sie beginnt kommende Woche mit den Quartalsergebnissen der US-Grossbanken.

Positiv sei auch, dass sich die US-Zinskurve normalisiert habe, heisst es weiter. Sie ist nicht mehr invers, da die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe mit über 2,65% auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen sei, sagt ein Händler. Der Renditeanstieg dürfte noch weitergehen, denn die US-Notenbank will wegen der hohen Inflation die Geldpolitik straffen. Sie geht davon aus, dass die US-Wirtschaft aktuell so stark ist, dass sie einen strafferen Kurs vertragen kann. So waren die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem halben Jahrhundert gefallen.

Anleger an Wallstreet halten sich derweil zurück. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes notierten im Minus. Der S&P 500 verliert 0,4%. Der Dow Jones steht mit 0,3% im Minus. Deutlicher ist die Entwicklung an der Technologiebörse. Der Nasdaq Composite büsst 0,8% ein.

Finanzaktien stärker

Im SMI verzeichnen vor allem Finanzaktien Kursavancen. So gewinnen die Grossbanken UBS (UBSG 17.30 +1.23%) und Credit Suisse (CSGN 7.24 +1.57%) sowie Partners Group (PGHN 1'128.00 +1.30%). Vor allem Banken gelten als Profiteure höherer Zinsen, heisst es am Markt.

Die Versicherer Swiss Re (SREN 87.48 +1.04%) und Swiss Life (SLHN 612.20 +2.03%) sind fester. Dagegen büssen Zurich Insurance (ZURN 440.30 -2.76%) ein – allerdings ist das Minus rein optischer Natur. Der Titel wird heute ex Ausschüttung von 22 Fr. gehandelt.

Zudem avancieren die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 115.75 +1.00%) erneut deutlich.

Einmal mehr bieten die Schwergewichte Nestlé (NESN 123.80 +0.54%), Novartis (NOVN 86.49 +1.96%) und Roche dem Markt eine Stütze. Auch Zykliker wie ABB (ABBN 29.87 +1.25%), Holcim (HOLN 42.95 +1.06%) und Sika (SIKA 304.40 -0.88%) gewinnen.

Im SMIM (SMIM 2'996.39 +0.05%) legen Schindler (SCHP 195.35 +2.55%) zu. Die Valoren des Lift- und Rolltreppenherstellers werden neuerdings von einem beliebten deutschen Investorenbrief zum Kauf angepriesen, wie es am Markt heisst. Da konnte den Titeln auch die Kurszielsenkung durch Citigroup (C 50.39 +0.72%) auf 195 Fr. (von 218 Fr.) nichts anhaben. Auch die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (KNIN 253.70 +2.22%) verzeichnen Gewinne.

Verkauft werden hingegen vermehrt Medizinaltechniker wie Sonova und Straumann (STMN 1'320.50 -1.49%). Am Markt ist von Gewinnmitnahmen bei europäischen Medtechunternehmen die Rede.

In den hinteren Reihen ziehen Skan (SKAN 69.80 +5.12%) klar an. Berenberg hat das Kursziel auf 106 Fr. angehoben und zudem die Kaufempfehlung bekräftigt.

Meyer Burger (MBTN 0.4352 -1.14%) können die klaren Avancen aus dem frühen Handel nicht halten. Jefferies hat zwar das Kursziel für den Solartechniktitel leicht gesenkt, aber die Einstufung «Buy» bestätigt.

Medartis (MED 113.00 -3.75%) büssen ein. Das Medizintechnikunternehmen bläst die geplante Ausgabe einer Wandelanleihe ab. Das Bookbuilding habe die Erwartungen nicht erfüllt, hiess es.

Hierzulande hat zudem die Luzerner Kantonalbank (LUKN 435.00 -0.46%) – mit einem etwas gemischten Resultat – die Berichtssaison zum ersten Quartal eingeläutet.

Gemischtes Bild in Asien

Zum Wochenausklang zeigen sich die Märkte in Asien uneinheitlich. In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 ein Plus von 0,4%, der breiter gefasste Topix schliesst 0,2% fester. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,4%, auch der Shanghai Composite handelt 0,4% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 0,4%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,2% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel mit einem Plus von 0,5% ab.

Euro uneinheitlich

Der Euro gibt am Freitag zum Dollar weiter nach. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0873 $, im Tief bei 1.0855 $ und damit so wenig wie zuletzt vor einem Monat. Gegenüber dem Franken tendiert sie seitwärts. Momentan notiert das Währungspaar Euro-Franken bei 1.0165 Fr. Dagegen zieht der Dollar zum Franken minim auf 0.9351 Fr. an, von 0.9339 Fr.

Gold leicht im Plus

Gold tendiert leicht aufwärts. Der Preis pro Feinunze liegt bei 1935 $.

Bitcoin notiert höher. Die grösste Cyberdevise steht bei gut 43’500 $.