Schweizer Börse schliesst im Plus

(AWP/JH) Die Schweizer Börse hat sich im Verlauf des Nachmittags erholt. Sowohl der Swiss Market Index (SMI (SMI 9621.96 0.47%)), als auch der breitere Swiss Performance Index (SPI (SXGE 11647 0.45%)) schaffen es, in positives Terrain vorzustossen und gehen mit leichten Gewinnen aus dem Handel.

Zu den Gewinnern im SMI gehörten der Pharmazulieferer Lonza (LONN 316.7 1.41%),das Pharmaunternehmen Alcon (ALC 60.51 1.2%), die Schmuck- und Uhrenkonzerne Swatch Group (UHR 291.4 0.94%) und Richemont (CFR 72.7 0.92%) sowie der Nahrungsmittelmulti Nestlé (NESN 98.4 0.9%).

Die Zahl der SMI-Werte, die zulegen stieg im Verlauf des Nachmittags an. Negativ tendierten zu Börsenschluss nur noch der Stellenvermittler Adecco (ADEN 57.18 -1.28%), der Industirekonzern ABB (ABBN 19.53 -0.23%), der Versicherer Swiss Life (SLHN 453 -0.31%) und der Pharmakonzern Roche (ROG 266.4 -0.02%).

Im breiteren Swiss Performance Index (SPI) gehörten der Asset Manager Bellevue (BBN 21.2 4.43%), Maschinenbauer Klingelnberg (KLIN 34.55 3.75%), der Chiphersteller AMS (AMS 46.91 3.42%), der Wundverbandhersteller IVF Hartmann (VBSN 150 1.35%), der Online-Reiseanbieter Lastminute.com (LMN 23.9 6.22%) sowie der Gebäudezulieferer Arbonia (ARBN 11.02 2.23%) zu den Gewinnern.

Das Pharmaunternehmen Cosmo (COPN 101.6 2.63%), das heute Nachmittag seinen Investoren Tag abhielt, legte ebenfalls zu. Der Asset-Manager GAM (GAM 4.244 0.33%), dessen Aktionäre der Unternehmensführung an der heutigen GV die Zustimmung verweigerten, lag ebenso im Plus wie die Industriegruppe Sulzer (SUN 104.6 1.26%) und der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 130.4 1.09%).

Mit Abschlägen schlossen die Biotech-Unternehmen Kuros, Evolva (EVE 0.223 -3.04%) und Bachem (BANB 128 -0.78%). Auch die Titel der Rohstoffunternehmung Blackstone Resources (BLS 1.49 -3.87%), der Online Bank Swissquote (SQN 38.7 -1.28%) und des Langstahlherstellers Schmolz+Bickenbach verlieren gegenüber dem Vortag an Wert.

Asien schwächelt

An den asiatischen Börsen hatte sich die Talfahrt der Aktienkurse auch am Mittwoch fortgesetzt. In Tokio verlor der Nikkei 225 1,8%, und der breiter gefasste Topix gab 1,9% ab. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,8%, und Chinas Leitindex CSI 300 handelte im späten Handel 0,6% im Minus. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2171.39 -0.11%) rutschte 0,2% ab, der australische S&P/ASX 200 büsste 0,5% ein.

Der Euro hat gegenüber dem Franken seitwärts tendiert. Er kostete zu Börsenschluss 1.141, nach 1.1402 am Dienstagabend. Der US-Dollar ist wieder unter die Marke von 1.02 gefallen. Er handelte zu 1.0181 , nach 1.0196 am Vorabend und noch 1.0220 am Dienstagnachmittag.

Zum US-Dollar hat der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt und knapp über der Marke von 1.12 $ notiert.

Öl und Gold steigen

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Eine starke Preisreaktion auf den teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.38 0.96%) kostete am Abend 70.33 $. Das waren 62 Cent mehr als am Dienstag.

Der Goldpreis tendiert am Mittwoch etwas leichter. Die Unze kostet 1282,6 $.