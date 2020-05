SMI festigt sich über 9600

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt liegt zum Wochenschluss im Plus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9675.57 0.6%) steigt bei Eröffnung 0,5%. Am Vormittag festigt er sich auf diesem Niveau. Am Vortag war der Leitindex im Vergleich zu einigen europäischen Indizes eher verhalten vorangekommen, da die Pharmaschwergewichte belastet hatten. Damit ist er auf Kurs, erneut ein knappes Wochenplus zu erzielen. Mit den Gewinnen folgt er den Vorgaben aus Übersee. Dort hat die Wallstreet am Donnerstag fester geschlossen und einen positiven Ton für Asien vorgegeben.

Insgesamt sei das Geschehen aber von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Immerhin stehen am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten an, vor denen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagten, sagen Börsianer. Im Schnitt erwarten Ökonomen derzeit um die 22 Mio. Arbeitslose in den Vereinigten Staaten respektive eine Arbeitslosenquote von mehr als 16%.

Damit dürften die Daten gut in diese Woche passen. So hatte Deutschland am Morgen einen rekordhohen Exportrückgang gemeldet. Wie der Chefökonom der VP Bank (VPBN 122.8 -1.29%) kommentiert, ist dies der dritte Negativrekord in einer Woche. Auch hierzulande standen die Daten diese Woche ganz im Zeichen von Lockdown und Coronakrise. Dass die Märkte nicht noch viel negativer auf diese Daten reagieren, begründen Händler zum Teil mit der Erwartungshaltung: Man gehe ohnehin davon aus, dass die Konjunkturzahlen unterirdisch seien. Für eine gewisse Unterstützung sorgen derweil immerhin die jüngsten Signale aus den US-chinesischen Handelsgesprächen.

Heute legen die Pharmaschwergewichte leicht zu, aber im geringeren Ausmass als der Gesamtmarkt. So tendieren Novartis (NOVN 83.33 0.18%) und Roche (ROG 341.95 -0.01%) zwar stabil bis freundlich. Damit halten sie den SMI aber von stärkeren Avancen ab.

Dass die Investoren den etwas defensiveren Anlagen gegenüber nicht grundsätzlich zurückhaltend eingestellt sind, zeigen dafür die Kursgewinne beim Telecomkonzern Swisscom (SCMN 497.8 1.97%), beim Nahrungsmittelgiganten Nestlé (NESN 104.78 0.96%) oder beim Augenheilkonzern Alcon (ALC 52.78 0.88%).

Zykliker wie Geberit (GEBN 435.3 2.93%), ABB (ABBN 17.635 0.77%), Sika (SIKA 166.45 1.34%) und Adecco (ADEN 41.88 2.2%) schlagen sich besser als der Markt. Die Titel des Sanitärtechnikspezialisten Geberit erhalten durch eine Hochstufung von Kepler Cheuvreux auf «Buy» zusätzlichen Schub. Bei den Uhrenherstellern Richemont (CFR 55.48 1.46%) und Swatch Group (UHR 187.05 1.52%) verschaffen die Nachrichten zu den US-chinesischen Gesprächen etwas Erleichterung.

Schwächer sind die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 9.608 -0.08%) und Credit Suisse (CSGN 8.108 -0.93%) aufgelegt, die am Ende des SMI-Tableaus rangieren. Die Versicherertitel um Zurich Insurance (ZURN 292 0.34%), Swiss Re (SREN 66.2 -0.72%) und Swiss Life (SLHN 334.9 0.03%) bleiben ebenfalls zurück.

Im SMIM (SMIM 2341.31 1.09%) fallen Dufry (DUFN 26.22 4.13%) nach den zuletzt wieder starken Verlusten mit einer Erholungsbewegung auf.

Swiss Prime Site (SPSN 92.8 2.77%) SPS gewinnen. Das Immobilienunternehmen will seinen Mietern in der aktuellen Krise um Covid-19 nun auch entgegenkommen. Kleinunternehmen und Selbständigerwerbenden, deren monatliche Bruttomiete den Betrag von 5000 Fr. nicht übersteigt und die ihren Betrieb aufgrund der Coronakrise schliessen mussten, will SPS laut einer Mitteilung vom Freitag die Nettomiete (exklusive Nebenkosten) für die Dauer von zwei Monaten gänzlich erlassen.

Die Aktien von Dormakaba (DOKA 486.6 1.59%) halten sich trotz negativer Nachrichten am Berichtstag gut. Das Schliesstechnikunternehmen hat am Morgen wegen der Covid-19-Pandemie seine Guidance kassiert.

Die Titel des Hörgeräteherstellers Sonova (SOON 186.9 -0.66%) gehören zu den Verlierern. Hier verweisen Investoren auf Zahlen der Konkurrenz. Sie liessen für den Hörsystemspezialisten nichts Gutes erahnen, sagen die Händler.

Meyer Burger (MBTN 0.23 -5.35%) brechen erneut ein. Der Solarzulieferer muss einen Rückschlag verkraften. Ein Grossauftrag im Bereich Heterojunction kommt nun doch nicht zustande.

Asien mit Gewinnen

In Asien bewegen sich die Aktienmärkte am Freitag ebenfalls hinauf. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 2,4% und der breiter gefasste Topix um 2%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 1%, und auf dem chinesischen Festland klettert der CSI 300 um 1,2% nach oben. Der koreanische Kospi legt 1,2% zu.

Euro nur leicht bewegt

Der Eurokurs zeigt sich am Freitag gegenüber dem Dollar nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1.0840 $ gehandelt. Zum Franken büsst sie leicht ein, bleibt aber im Rahmen ihrer engen Spanne. Derzeit liegt der Kurs bei 1.0530 Fr. Der Dollar kostet zum Franken etwas weniger bei aktuell 0.9712 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis notiert am Freitag höher. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 29.9 1.05%) 30 $. Händler verweisen auf Entspannungssignale im Streit zwischen den USA und China. Beide Länder wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Coronakrise an der Teilvereinbarung im Handelsstreit festhalten. Gold (Gold 1720.89 0.14%) notiert weiter über der Marke von 1700 $ bei derzeit 1720 $ pro Feinunze.