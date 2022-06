SMI vor EZB-Entscheid unter Druck

(AWP/Reuters) Nach gutem Beginn drehte der Leitindex SMI (SMI 11'467.39 -0.58%) mit wachsenden Zinssorgen ins Minus und konnte die Marke von 11’500 Punkten bis Handelsende nicht zurückerobern. Unter Druck standen etwa Finanztitel – allerdings mit der Credit Suisse (CSGN 6.96 +3.79%) als Ausnahme. Die zweitgrösste Schweizer Bank dürfte zwar auch das zweite Quartal in den roten Zahlen abschliessen, doch gaben am Nachmittag Übernahmegerüchte der Aktie Auftrieb.

Insgesamt wollten sich die Anleger aber vor dem Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank vom Donnerstag kaum exponieren. An den Börsen sei so wenig Kauflaune vorhanden wie lange nicht mehr, meinte ein Marktteilnehmer. Während in den USA der Zinserhöhungszyklus bereits in vollem Gang ist, dürfte angesichts der hohen Inflation nun die EZB folgen. Die Trendwende in der europäischen Zinspolitik sei für viele Anleger zunächst ein Signal, um zu verkaufen, hiess es. Am Freitag folgen noch Daten zur US-Inflation, die ebenfalls mit Spannung erwartet werden.

Der SMI schloss den Handel am Mittwoch 0,58% tiefer bei 11’467,39 Punkten ab. Das Tagestief setzte der SMI am Nachmittag bei 11’411 Zählern, ehe die CS-Gerüchte auch dem Gesamtmarkt etwas Halt gaben. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor 0,77% auf 1791,73 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'708.64 -0.62%) 0,62% auf 14’708,64 Zähler. Von den 30 SLI-Werten schlossen 24 im Minus und nur sechs im Plus.

Im Fokus stand am Berichtstag mit der Credit Suisse aber eine Gewinnerin. Zwar musste die CS am Morgen bereits den dritten Quartalsverlust in Folge ankündigen. Das gebeutelte Institut macht vor allem die widrige Marktlage für das absehbare Minus im zweiten Quartal verantwortlich.

Die Gewinnwarnung liess die CS-Aktie bis auf 6,20 Franken zurückfallen, ehe am Nachmittag auf dem Finanzblog «Inside Paradeplatz» ein Bericht zur möglichen Übernahme der CS durch die US-Finanzgesellschaft State Street (STT 69.04 -5.44%) aufpoppte. Das wiederum gab der CS-Aktie viel Schub. Noch handelt es sich bei den News jedoch um unbestätigte Gerüchte.

Der anfängliche Abwärtssog der CS setzte auch andere Finanzwerte unter Druck: Deutliche Abgaben verzeichneten die Titel der CS-Konkurrentin UBS (UBSG 17.72 -2.61%) oder des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 49.75 -2.07%). Aber auch Versicherer wie Zurich Insurance (ZURN 432.80 -1.55%), Swiss Re (SREN 78.80 -1.62%) oder Swiss Life (SLHN 538.80 -1.57%) erlitten klare Einbussen.

Unter Druck standen auch zyklische Aktien, allen voran jene des Logistikers Kühne + Nagel (KNIN 230.20 -7.25%). Händler verwiesen auf die grossen Konjunktursorgen und die Furcht vor sinkenden Frachtraten. Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler (SCHP 188.40 -2.51%) verlor am Berichtstag an der Börse 2,5%. Die Analysten des Finanzinstituts HSBC (HSBAl 5.19 -2.19%) senkten ihre Empfehlung auf «Reduce» mit Verweis auf interne Herausforderungen und Probleme in den Lieferketten.

Die Aktien der Swisscom (SCMN 557.60 -0.78%) dehnten in der zweiten Handelshälfte ihre Abgaben aus. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Millionenbusse im Streit um Sportrechte bestätigt.

Die klaren Abgaben des Börsenschwergewichts Nestlé (NESN 112.38 -1.28%) belasteten den Gesamtmarkt aber am stärksten. Im Markt wurde der Rückgang mit der negativen Entwicklung von US-Mitbewerbern und im US-Detailhandel begründet. Das Pharmaschwergewicht Novartis (NOVN 85.78 -0.17%) gab ebenfalls nach, hingegen legten die Genussscheine von Roche GS (ROG 319.45 +0.33%) zu. Der Basler Konzern hatte über neue Medikamentenzulassungen in den USA und der EU berichtet. Avancen verzeichneten auch Lonza (LONN 573.60 +0.74%) oder Straumann (STMN 119.70 +0.63%).

Am breiten Markt rutschten Aryzta (ARYN 1.06 -0.38%) nach Gewinnen zum Handelsauftakt leicht ab. Der Backwarenkonzern hat sich neue, optimistischere Mittelfristziele gesetzt.

Burckhardt Compression (BCHN 500.00 +0.60%) gewannen nach Vorlage guter Geschäftszahlen 2021/22 und vielversprechenden Aussichten 0,6%. Gar um 5,7% konnten die Papiere des Messebetreibers MCH Group zulegen. Unter neuer Führung sollen neue Messeformate das angeschlagene Unternehmen wieder auf Kurs bringen.

Dow setzt Schaukelbörse mit leichten Verlusten fort

Die Schaukelbörse in den USA hat sich am Mittwoch mit Verlusten fortgesetzt. Nach einem Auf und Ab am Vortag – mit überraschend deutlichen Gewinnen zum Handelsschluss – gaben die wichtigsten Indizes nun wieder nach.

Unverändert wägen Anleger die Risiken für das Wirtschaftswachstum ab, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen. Entsprechend schwankt die Stimmung zwischen Optimismus und Pessimismus, so dass ein klarer Trend der Börsen weiterhin nicht erkennbar ist. Wasser auf die Mühlen der Pessimisten ist aktuell, dass die Industriestaaten-Organisation OECD ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine deutlich nach unten korrigierte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft um 0,37% auf 33’058,77 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25% auf 4150,33 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'711.68 +0.89%) legte nach anfänglichen leichten Verlusten zuletzt um 0,25% auf 12’743,11 Zähler zu.

In den Fokus wird an diesem Donnerstag die Europäische Zentralbank rücken, von der erwartet wird, dass sie im Juli die Zinswende im Euroraum einläuten und zugleich das Ende ihrer Wertpapierkäufe beschliessen wird. Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) folgt in der kommenden Woche. Sie hat im Kampf gegen die Inflation die Zinsen bereits deutlich angehoben und dabei ihren geldpolitischen Kurs zuletzt noch verschärft. Frische Inflationsdaten aus den USA werden am Freitag veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Suppenherstellers Campbell im Blick. Das Unternehmen hatte seine Umsatzprognose angehoben, doch die Papiere drehten nach einem sehr freundlichen Start in die Verlustzone. JPMorgan-Analyst Ken Goldman sprach zwar von starken Quartalszahlen, verwies aber auf die Prognosespanne für den Gewinn je Aktie im vierten Geschäftsquartal. Diese habe die Erwartungen verfehlt. Entweder, so Goldman, sei die Schätzung am Markt zu hoch, oder aber Campbell sei einfach nur vorsichtig.

Unter den weiteren Einzelwerten zogen Novavax (NVAX 50.11 +5.41%) die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem die Papiere am Vortag vom Handel ausgesetzt gewesen waren. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff NVX-COV2373 für Erwachsene ausgesprochen. Die Papiere legten um 2,0% zu.

An der Nasdaq notierte chinesische Unternehmen aus der Tech-Branche wie Alibaba (BABA 119.62 +14.67%) und Baidu (BIDU 152.88 +1.53%) legten zu. Alibaba sprangen um 6,7% hoch und Baidu um 1,1%. Im Handel in Hongkong hatte die Hoffnung auf einen nachlassenden regulatorischen Würgegriff Pekings bereit für eine Rally unter Technologiewerten gesorgt.

Die Aktien des TV-Streaminganbieters Roku (ROKU 101.88 +9.06%) sprangen um 9,6% hoch. Am Markt kursierten Spekulationen über die Möglichkeit einer Übernahme durch Netflix (NFLX 205.09 +6.31%) . Diese legten um 2,4% zu.

State Street büssten 2,7% ein. Hier gab es Gerüchte, dass sich die US-Finanzgesellschaft für eine Übernahme der krisengeschüttelten schweizerischen Grossbank Credit Suisse interessiert. Kolportiert wurde dies in einem Bericht des schweizerischen Finanzportals «Inside Paradeplatz». Eine Sprecherin der Bank wollte die Spekulationen nicht kommentieren.

Für die Anteile des Tabakkonzerns Altria ging es um 6,3% nach unten. Die US-Bank Morgan Stanley (MS 83.20 -2.50%) ist vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Bedenken inzwischen pessimistisch eingestellt mit Blick auf die Kursentwicklung. Analystin Pamela Kaufman senkte ihr Anlageurteil auf «Underweight» und das Kursziel von 54 $ auf 50 $.

Euro steigt wieder über 1,07 $ – deutlich über 1,04 Fr.

Der Euro hat sich am Mittwoch von anfänglichen leichten Verlusten erholt und ist wieder über 1,07 $ gestiegen. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0730 $ und damit mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0484 inzwischen deutlich über der 1,04er-Marke. Am Morgen lag der Kurs nur knapp darüber und am Vortag zweitweise noch darunter. Auch der Dollar notiert zum Franken höher. Am Mittag lag der Kurs bei 0,9771 Fr.

Zur Wochenmitte erweisen sich robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone für den Euro als Stütze. Die Region wuchs zu Jahresbeginn deutlich stärker als bisher bekannt. Im ersten Quartal betrug das Wirtschaftswachstum der 19 Euroländer zum Vorquartal 0,6%. Eine vorherige Schätzung hatte ein Wachstum von lediglich 0,3% ergeben.

Volkswirtin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics begründete die deutliche Abweichung mit einem starken Anstieg des irischen Bruttoinlandsproduktes (BIP). Die Wirtschaft des Landes war um 10,8% gewachsen. Diese Daten lagen der Expertin zufolge bei der vorherigen Schätzung noch nicht vor. Die irischen BIP-Daten seien tendenziell sehr schwankungsanfällig, da ausländische Grosskonzerne durch interne Transferpreise ihre Erträge teilweise in das Niedrigsteuerland Irland verschöben und so das Wirtschaftswachstum künstlich erhöhten. Denn die Gewinne würden später in die Heimatländer der Konzerne zurückverlagert.

Derweil rückt am Devisenmarkt verstärkt die Zinssitzung der EZB am Donnerstag in den Fokus. Die Notenbank dürfte wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Der Markt rechne im Wesentlichen mit Zinserhöhungen von 0,25 Prozentpunkten bei jeder Sitzung im zweiten Halbjahr, schrieb Konstantin Veit, Portfoliomanager und Leiter für Euro-Staatsanleihen beim Vermögensverwalter Pimco. Jedoch bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank angesichts der grossen Unsicherheit in Bezug auf die Inflation stärkere Zinserhöhungen vornehme.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im Aufwind geblieben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 122,02 $. Das waren 1,45 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 1,14 $ auf 120,55 $.

In den vergangenen Tagen sind die Erdölpreise Zug um Zug gestiegen. Aktuell liegen sie in der Nähe dreimonatiger Höchststände. Seit Jahresbeginn sind die Preise um mehr als 50 Prozent nach oben geklettert. Hauptgründe sind die Invasion Russlands in der Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder. Russland ist einer der grössten Rohölförderer der Welt, hat sanktionsbedingt aber Probleme, Abnehmer für sein Öl zu finden.

Daten zu den wöchentlichen US-Rohölvorräten konnten die Angebotssorgen der Marktteilnehmer nicht lindern. Die Lagerbestände an Rohöl stiegen zwar überraschend, allerdings fielen die Benzinbestände unerwartet.

Unterstützung erhält der Ölmarkt derzeit auch von der weniger angespannten Corona-Lage in grossen chinesischen Metropolen. Die rigorose Corona-Politik Pekings, die dem Virus mit scharfen Ausgangssperren begegnet, ist eine hohe Belastung für die chinesische Wirtschaft und den Welthandel. Die Erdölnachfrage leidet ebenfalls darunter.

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verwies zudem auf die Nachricht, dass in der norwegischen Öl- und Gasindustrie ein Streik drohen könnte. Zwar wären von dem Streik nur zwei Prozent der norwegischen Öl- und Gasproduktion betroffen, wobei letztere mit Rücksicht auf die derzeitige Versorgungslage vom Streik zunächst ausgenommen werden solle. Norwegen sei aber der wichtigste europäische Öl- und Gasproduzent ausserhalb Russlands.

Bitcoin tendiert in enger Bandbreite

Der Bitcoin notiert weiterhin in einer engen Bandbreite. Nach mehreren gescheiterten Ausbrüchen rechnen Marktbeobachter vermehrt mit negativen Kursreaktionen.

Auf der Handelsplattform des US-Kryptohändlers Coinbase kostete ein Bitcoin am Mittwochvormittag rund 30’530 Dollar und damit rund 3,3% weniger als in der Vorwoche. Die Bandbreite der in den letzten sieben Tagen gehandelten Preise hat sich im Vergleich zu den Vorwochen nochmals eingeengt und lag zwischen 29’500 und 31’500. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin sank im Verlauf der vergangenen Woche um rund 20 Mrd. auf gut knapp 580 Mrd. $.

Momentan folge auf eine Rallye immer ein Rückgang in ähnlichem Ausmasse, schreibt Analyst Craig Erlam vom Online-Brokers Oanda in einem Kommentar. Beim zudem sehr geringen Handelsvolumen dürfte dies je länger je mehr zu Frustration und Sorge unter Krypto-Anhänger führen. Falle der Kurs indes nachhaltig unter die zuletzt gehaltenen Schlüsselwerte könne dies «weit mehr Stress verursachen als noch vor fast einem Monat», fasst Erlam zusammen.

«Es zeigt sich einmal mehr, dass die Kurse ohne eindeutige Katalysatoren nicht in der Lage sind, höhere Preise zu erreichen und zu halten», folgert Matteo Bottacini von Crypto Finance. Die Preise dürften seiner Ansicht nach in einer engen Bandbreite schwanken, solange die Nachrichtenlage ruhig bleibe. Positive News dürften aber laut Bottacini weniger stark treiben als allfällige Negativnachrichten.

Derweil verbuchen weitere Kryptowährungen wie Ether (ETH) oder Konkurrenten wie Solana (SOL) auf Wochensicht mit einem Minus von 7,3 bzw. gar von 14,8% erneut höhere Verluste als die «Krypto-Leitwährung» Bitcoin.

Der Marktwert aller Kryptowährungen liegt laut dem Datenportal CoinGecko zur Berichtszeit bei rund 1,30 Billionen Dollar und damit knapp 60 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche. Der Anteil des Bitcoin am Gesamtmarkt ist mittlerweile auf 45% gestiegen. Vor gut einem Monat lag dieser noch bei 40%.