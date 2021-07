SMI korrigiert bis unter 12’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag tiefer. Der SMI (SMI 11'985.41 -0.83%) liegt bei Eröffnung 0,4% im Minus. Im frühen Handel fällt die Marke von 12’000. Am Vortag hat der Leitindex um 1% höher auf dem Rekordhoch von 12’085 geschlossen. Nach dem Anstieg des SMI auf ein Rekordhoch dürften die Anleger mit neuen Engagements zuwarten, sagt ein Händler. «Eine Atempause täte angesichts des hohen Niveaus ohnehin gut.» Zudem mahnten die negativen Vorgaben aus Asien zu Vorsicht. Dort sorgen stark steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus für Verunsicherung und fallende Aktienkurse.

Grundsätzlich positiv sei, dass die US-Notenbank Fed mit dem von ihr am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll die Anleger habe beruhigen können, heisst es am Markt. Zwar gab das Fed vorsichtige Signale für eine geldpolitische Wende. Dem Protokoll zufolge seien die Mitglieder des FOMC aber offenbar generell der Auffassung, dass noch keine ausreichenden Fortschritte der wirtschaftlichen Erholung der USA erreicht seien, kommentiert die Credit Suisse (CSGN 9.19 -1.77%). Daher sanken auch die Kapitalmarktzinsen, was zeigt, dass die Inflationsängste und die Sorgen vor einem Ende der lockeren Geldpolitik wieder abnehmen. Zudem nähmen die Befürchtungen zu, dass die Ausbreitung der Delta-Mutation des Coronavirus das Wachstum gefährden könnte, sagt ein Händler. Impulse könnten nun von der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgehen, die heute um 13.00 Uhr die Ergebnisse ihrer Strategiesitzung präsentieren soll. Dabei soll laut Notenbankkreisen das Inflationsziel angehoben werden.

Von Holcim (HOLN 53.46 -1.66%), ABB (ABBN 32.21 -0.65%) und Roche (ROG 355.10 -0.24%) können nur die Bons des Pharmakonzerns von Kursziel- oder Ratingerhöhungen profitieren. So haben etwa Goldman Sachs (GS 367.67 -0.59%) das Kursziel für ABB auf 44 von 39 Fr. und die Deutsche Bank (DBK 10.30 -2.02%) das für Roche auf 425 von 325 Fr. angehoben.

Finanzwerte präsentieren sich schwächer. So liegen UBS (UBSG 13.64 -2.43%) und Credit Suisse, aber auch Partners Group (PGHN 1'427.00 -1.21%) und die Versicherer um Zurich, Swiss Re (SREN 82.82 -1.22%) und Swiss Life (SLHN 449.60 -1.49%) im Minus.

Swatch Group (UHR 305.20 -2.37%) büssen ein. Die Aktie fällt anlässlich der jährlichen Indexrevision der Börse aus dem SMI und wird dort durch Logitech (LOGI 116.55 +0.78%) ersetzt. Auch die Luxusgüteraktien von Richemont (CFR 109.55 -2.1%) gehören zu den grösseren Verlierern.

Auf den hinteren Rängen fallen Komax (KOMN 248.40 +6.61%) auf. Der Kabelmaschinenhersteller erwartet für das zweite Halbjahr mehr Umsatz. Im ersten Halbjahr habe sich die Marktsituation schrittweise verbessert, teilte Komax mit.

Leonteq (LEON 55.70 -1.76%) geben nach. Grossaktionär Rainer-Marc Frey hat seine Beteiligung auf 9,98 von 10,15% gesenkt.

Ci Com legen zu. Die Beteiligungsgesellschaft hat auf ihren Aktienanteil an der an der französischen Pariser Börse Euronext gelistete Alliance Développement Capital SIIC (ADC SIIC) eine positive Wertberichtigung vorgenommen. Die 13,765 Mio. Aktien, die Ci Com an der ADC SIIC halte, hätten per 30. Juni 2021 einen Marktwert von 1,73 Mio. Fr. gehabt gegenüber 1,49 Mio. per Ende 2020.

Asiens Börsen im Minus

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,7%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,5% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 gut 0,7%, der Shanghai Composite sinkt ebenfalls 0,6%. Der Hang Seng verliert sogar 2%. Für den koreanischen Kospi geht es 0,8% abwärts. In Australien gewinnt der ASX 200 leicht, um 0,1%.

Euro nach Dreimonatstief zum Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter in der Nähe seines dreimonatigen Tiefstands gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1802 US-Dollar und damit praktisch gleich viel wie am späten Mittwochabend. Am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Gegenüber dem Franken gibt es kaum Bewegung. Der Dollar ermässigte sich minim auf 0,9250 von 0,9252 Franken am Vorabend. Auch der Euro wird nur ganz wenig tiefer zu 1,0915 nach 1,0919 Franken gehandelt.

Ölpreis gibt weiter nach

Der Ölpreis weitet am Donnerstag seine deutlichen Kursverluste der vergangenen Tage leicht aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.96 -0.52%) kostet aktuell 73.50 $.