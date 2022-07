SMI: Freundlicher Ausklang einer starken Woche

(AWP/Reuters) Nach den drei verlustreichen Monaten April bis Juni ist der Start ins zweite Semester damit gelungen, verbunden mit der Rückeroberung der Marke von 11’000 Punkten für den SMI (SMI 11'015.03 +0.68%). Die neuesten Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten in einer ersten Reaktion zwar für leichte Abgaben, da die robusten Daten die weiteren Zinsschritte der amerikanischen Notenbank eher auf der aggressiveren Seite erwarten lassen. Letztlich überwog aber bei den Investoren die Ansicht, dass die Konjunktur in den USA offenbar widerstandsfähiger ist als befürchtet.

Während die anhaltende Inflation und die straffere Geldpolitik mittlerweile in den Kursen eingepreist seien, hätten zuletzt zunehmende Rezessionsängste die Aktien belastet, hiess es in einer Markteinschätzung der Schwyzer Kantonalbank. Aber auch eine Rezession in Europa und den USA sei nun bereits zu weiten Teilen in den Kursen enthalten. Bei vielen Belastungsfaktoren ist laut der Kantonalbank eine Besserung indes nur langsam zu erwarten. Deshalb und wegen der anstehenden Berichtssaison dürfte die Volatilität vorerst erhöht bleiben.

Der Swiss Market Index (SMI) rückte schliesslich um 0,68% auf 11’015,03 Punkte vor. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 2,3%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zog um 0,98% auf 1692,92 Punkte an und der breite SPI (SXGE 14'206.73 +0.64%) um 0,64% auf 14’206,73 Punkte. Innerhalb des SLI überwogen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 9:1 klar.

Holcim (HOLN 41.53 +3.59%) lagen nach einer weiteren kleineren Ergänzungsakquisition beinahe an der Spitze der Blue Chips. Der Zementkonzern sei dabei, mit Zukäufen seinen CO2-Abdruck sukzessive zu senken, um das «dreckige Image» loszuwerden, das den Sektor umfasse, meinte ein Händler. Dies sei grundsätzlich positiv. Gestützt wurde der Titel aber auch von einer Branchenstudie von Barclays (BARCl 1.52 +0.40%) mit positivem Unterton sowie vom guten Aufholpotential nach dem sehr schwachen Juni.

Gesucht waren überdies Logitech (LOGN 53.36 +3.73%) oder AMS Osram (AMS 7.91 +3.29%). Diese Aktien profitierten neben den guten Vorgaben von der US-Technologiebörse auch von positiven Aussagen asiatischer Chiphersteller wie Taiwan Semiconductor oder Samsung am Vortag, hiess es dazu.

Auch die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 102.25 +3.20%) und Swatch Group (UHR 229.50 +2.09%) waren weit vorne zu finden, gestützt von der Aussicht auf ein neues Konjunkturprogramm in China. Zudem hat Goldman Sachs (GS 297.07 -0.51%) für Richemont das Buy-Rating bestätigt, während sich Swatch-CEO Nick Hayek positiv über den Absatz der wichtigen Marke Omega und die neue Swatch/Omega-Linie geäussert hat.

Bei Lonza (LONN 566.00 +2.28%) seien Anschlusskäufe nach den Kaufempfehlungen der letzten Tage für die Avancen mitverantwortlich gewesen. Eine Erhöhung der Jahresziele erscheine nun wahrscheinlich, so der Tenor.

Auf der Gegenseite büssten Givaudan (GIVN 3'446.00 -1.37%) und Geberit (GEBN 478.00 -0.75%) klar an Terrain ein. Letztere wurden von einer deutlichen Kurszielsenkung durch Goldman Sachs zurückgebunden. Das US-Institut hat zudem die Verkaufsempfehlung für den Titel bestätigt.

Eine höhere Notierung des Gesamtmarktes verhindern indes insbesondere Roche GS (ROG 321.90 -0.88%) mit einem Minus von 0,9%. Hier belastete ein Studien-Misserfolg eines Konkurrenten mit einem Produkt gegen Alzheimer das Sentiment, hiess es in Marktkreisen, da Roche selber in diesem Bereich forsche.

Im breiten Markt profitierten Cembra (CMBN 72.30 +4.10%) Money Bank von einer Tradingkaufempfehlung aus dem Aktienhandel der Credit Suisse (CSGN 5.54 +2.18%) und Implenia (IMPN 21.95 +3.05%) von weiteren positiven Marktkommentaren.

Deutlich nach oben schossen U-Blox (UBXN 105.60 +10.00%) mit Unterstützung des Brokers Baader Helvea, der das Rating direkt auf «Add» von «Reduce» erhöht hatte.

Polypeptide und Bachem (BANB 70.10 -2.50%) wurden hingegen von Umschichtungen belastet.

Jobdaten halten US-Börsen auf Stabilisierungskurs

Der Arbeitsmarktbericht für Juni hat die US-Börsen am Freitag auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten. Nach Gewinnen in den vergangenen zwei Handelstagen ging es nun moderat abwärts.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,43% auf 31’250,98 Punkte. Auf Wochensicht liegt der bekannteste Wall-Street-Index damit 1% vorn.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,71% abwärts auf 3874,73 Zähler. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 (NDX 12'109.05 +2.16%) gab zwar deutlicher um 1,04% auf 11′ 983,17 Punkte nach, er hat jedoch im Wochenverlauf bisher um 3,4% zugelegt. Allerdings verharrt er mit einem Abschlag von mehr als 20% seit seinem Rekordhoch im November 2021 nach wie vor im Bärenmarkt.

Andrew Hunter, Analyst Capital Economics, sprach für den Monat Juni von einem starken Anstieg der Beschäftigtenzahl ausserhalb der Landwirtschaft. Dies «scheint die Behauptung, die Wirtschaft steuere auf eine Rezession zu oder sei bereits in einer solchen, ad absurdum zu führen.» Er hält eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der US-Notenbank-Sitzung Ende des Monats daher für gut denkbar. Zugleich verwies er auf weitere Details im Jobbericht. Die Abkühlung des Lohnwachstums und der jüngste Einbruch der Rohstoffpreise seien womöglich bereits Hinweise, dass sich die Inflationsaussichten schneller verbessern könnten als gedacht.

Euro erholt sich

Der Euro ist am Freitag vorübergehend auf einen weiteren 20-jährigen Tiefstand zum US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Morgen mit 1,0072 $auf den niedrigsten Stand seit Ende des Jahres 2002 gerutscht. Bis zum Nachmittag erholte sich der Euro wieder und notierte bei 1,0174 $. Er lag damit wieder auf dem Niveau aus dem frühen Handel.

Auch zum Franken erholte sich der Euro am Freitagnachmittag etwas, nachdem das Währungspaar im Tagesverlauf auf einem neuen Rekordtief bei 0,9866 lag. Derzeit kostet ein Euro 0,9932 Franken nach 0,9907 am Mittag. Der Dollar wird praktisch unverändert zu 0,9763 Fr. gehandelt.

Mit der Talfahrt in der ablaufenden Woche hat sich der Euro zunehmend der Parität zum Dollar genähert – also einem Tauschverhältnis eins zu eins. Letztmalig hatte der Euro-Dollar-Kurs dieses Niveau im Jahr 2002 innegehabt. Das war kurz nach der Einführung des Euro als Bargeld. Gründe für die Euro-Schwäche sind die Furcht vor einer Energiekrise in Europa und der bisher verhältnismässig zurückhaltende Kampf der EZB gegen die hohe Inflation.

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht gab dem Dollar allerdings keinen weiteren Auftrieb. Die Beschäftigung nahm im Juni weiter zu, die Arbeitslosigkeit stagnierte auf niedrigem Niveau. Unterdessen schwächt sich der Lohnzuwachs etwas ab, er bleibt im längeren Vergleich aber hoch. Die Analysten der Commerzbank (CBK 6.41 +7.85%) sprachen von einem «sehr robusten» Arbeitsmarkt. «Dies bedeutet grünes Licht für weitere kräftige Zinserhöhungen.»

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84585 (0,85105) britische Pfund, 138,05 (138,11) japanische Yen fest.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,06 $. Das waren 2,40 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 1,82 $ auf 104,55 $.

Der insgesamt robuste Arbeitsmarktbericht aus den USA für den Monat Juli stützte etwas die Ölpreise. Die Furcht vor einer wirtschaftlichen Rezession wurden so gedämpft. Die Preise waren insbesondere am Dienstag und Mittwoch angesichts wachsender Rezessionssorgen stark unter Druck geraten. Am Donnerstag hatten sie sich etwas erholt. Die Ölpreise werden aber trotz der jüngsten Erholung voraussichtlich mit einem deutlichen Wochenverlust aus dem Handel gehen.

«Dabei droht ein geringeres Angebot, da ein russisches Gericht verfügt hat, dass die Öllieferungen aus Kasachstan von täglich rund 1,2 Mio. Barrel über ein Exportterminal am Schwarzen Meer für 30 Tage unterbrochen werden», schreibt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch in einem Kommentar. «Aber offensichtlich konnte dies die Ängste vor einer geringeren Nachfrage nicht ausgleichen.»

Wichtig für den weiteren Verlauf dürften die in der kommenden Woche anstehenden Prognosen des Ölkartells Opec und der Internationalen Energie-Agentur (IEA) sein. Fritsch erwartet eine Stabilisierung bei den Ölpreisen. Eine nennenswerte Preiserholung sei jedoch unwahrscheinlich.