SMI knackt 9700-Punkte-Marke

(AWP/Reuters/BB) An der Schweizer Börse kommt es heute am Donnerstag nach der zuletzt schwachen Entwicklung zu einer breit angelegten Erholung. Neben Geschäftszahlen erwiesen sich die asiatischen Märkte als Stütze. Treibende Kräfte in Asien sind ein überraschendes Exportplus in China und das aktuelle Yuan-Fixing der Bank of China.

Angeführt wird der SMI (SMI 9713.55 1.88%) von Zurich Insurance (ZURN 346.4 4.34%). Die Versicherungsgruppe hatte im ersten Halbjahr mehr als erwartet verdient. Adecco legen trotz Umsatzschwund ebenfalls zu. Die Tatsache, dass der Zykliker nicht so schwach unterwegs war wie befürchtet, reiche schon, dass die Nachfrage der Anleger steigt, heisst es am Markt.

Im Kielwasser von Zurich konnten auch Swiss Re (SREN 96.2 1.95%) und Swiss Life (SLHN 468 1.58%) zulegen. Auch die Schwergewichte Novartis (NOVN 88.12 2.35%), Roche (ROG 268.8 2.24%) und Nestlé (NESN 105.22 1.27%) stützen den Gesamtmarkt. Am breiten Markt gehört Vifor Pharma (VIFN 153.1 7.85%) zu den Gewinnern. Das Pharmaunternehmen hat den Ausblick für das Geschäftsjahr erhöht.

Nicht von den allgemeinen Erholung profitieren konnten dagegen Komax (KOMN 171.2 -4.94%) und Geberit (GEBN 439.4 -0.57%), nachdem kritische Analystenkommentare veröffentlicht wurden.

Euro wieder etwas stärker

Der Euro hat am Donnerstag weiter an der Marke von 1,12 $ notiert. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1217 $. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro leicht zu. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0948 Fr. Auch der Dollar machte zum Franken an Boden gut und notiert bei 0,9762 Fr.

Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte gegenüber dem Dollar etwas zu. Und das, obwohl die chinesische Notenbank ihren Mittelkurs, um den der Yuan nur begrenzt schwanken darf, erstmals seit dem Jahr 2008 schwächer als sieben Yuan je Dollar festgesetzt hatte. Allerdings übertraf der von der Zentralbank festgelegte Kurs die Erwartungen von Marktbeobachtern, was zur Beruhigung der Marktlage beitrug.

Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise haben sich wieder etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.06 1.3%) kostet 57,21 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 52.21 1.93%)) liegt bei 52,48 $.

Der Goldpreis liegt am Donnerstag bei 1493,21 $ pro Unze. Das Edelmetall hatte diese Woche zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder die Marke von 1500 $ pro Unze geknackt.