SMI schliesst fester

(AWP/Reuters) Nach wie vor stehe am Schweizer Aktienmarkt die US-Geldpolitik im Fokus, sagten Händler. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hätten zwar die Zinsängste wieder zugenommen. Gleichzeitig hegten die Anleger aber auch Konjunkturhoffnungen, sagte ein Börsianer. Zinsängste und Konjunkturhoffnungen wechselten damit einander wieder einmal ab. Aktuell vertraue der Markt wohl darauf, dass die US-Notenbank Fed die Inflation im Zaum halten könne, ohne die USA in eine tiefgreifende Rezession zu stürzen, sagte der Händler mit Blick auf die festeren Aktienmärkte.

Derzeit geht der Marktkonsens davon aus, dass das Fed nach den starken US-Jobdaten weiter gegen die Inflation kämpft und die Leitzinsen beim nächsten Treffen um weitere 75 Basispunkte (BP (BPl 4.17 +1.36%)) erhöht. Daher blickten die Marktteilnehmer gespannt auf Mittwoch, wenn die jüngsten US-Teuerungsdaten veröffentlicht werden. Dabei wird ein leichter Rückgang der zuletzt sehr hohen Teuerung erwartet. «Sollte die Inflationsentwicklung den Markterwartungen entsprechen, könnten die Zinserhöhungserwartungen wieder auf +50 BP Zinsanhebung sinken», sagte ein Händler. «Bis zu den Daten am Mittwoch dürfte der Handel damit nervös bleiben», sagte ein weiterer Börsianer.

Der SMI (SMI 11'166.32 +0.39%) schloss nach einem Tageshoch auf 11’210 Punkten noch um 0,39% höher auf 11’166,32 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte 0,54% zu auf 1737,92 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'473.39 +0.40%) um 0,40% auf 14’473,39 Zähler. 22 SLI-Werte gingen höher und 7 tiefer aus dem Handel. Nestlé (NESN 115.50 +0.00%) waren unverändert.

An die Spitze der Kurstafel setzten sich zahlreiche Vertreter der eher konjunktursensiblen Branchen, die zum Teil im bisherigen Jahresverlauf auch stark korrigiert hatten. So stiegen die Anteile des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (GEBN 501.20 +2.75%) um 2,8%. Partners Group (PGHN 1'009.50 +2.72%) gewannen 2,7% und die Technologietitel VAT 2,1%. Aber auch bei den Aktien des Zahnimplantate-Herstellers Straumann (STMN 131.70 +2.13%) griffen Investoren beherzt zu.

Bei den Finanzwerten waren nebst Partners Group die beiden Grossbanken Credit Suisse (CSGN 5.37 +2.17%) und UBS (UBSG 15.80 +1.58%) weit oben zu finden. Sie hätten von der Aussicht auf höhere Zinsen profitiert, hiess es am Markt. Die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 423.90 +1.05%), Swiss Life (SLHN 515.60 +0.82%) und Swiss Re (SREN 73.72 +0.74%) folgten mit etwas Abstand.

Zu den Gewinnern zählten zudem die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 114.70 +1.73%) und Swatch Group (UHR 253.90 +1.44%). Ihnen hätten die zuletzt wieder besseren Aussichten für die chinesische Wirtschaft geholfen, hiess es am Markt.

Bei den Papieren des Duftstoffkonzerns Givaudan (GIVN 3'322.00 +0.91%) machten Händler einen neuen Grossaktionär als Grund für den Kursgewinn aus. Laut Angaben der SIX hält die Haldor Foundation über Winder Investment 3,01% an dem Konzern. Hinter der Haldor-Stiftung stehen die Eigentümer von Tetra Laval.

Dagegen waren die Schwergewichte eher Bremsen des Kursanstiegs beim SMI. So schlossen Nestlé unverändert und Novartis (NOVN 82.28 +0.28%) etwas höher, Roche GS (ROG 315.85 -0.27%) dagegen gaben nach. An Tagen, wenn zyklische und Finanzwerte gesucht seien, fristeten die «Defensiven» eben ein Mauerblümchendasein, sagte ein Händler.

Abwärts ging es mit Kühne + Nagel (KNIN 240.20 -1.92%), Swisscom (SCMN 507.80 -1.24%) und Alcon (ALC 73.08 -1.35%). Während bei Swisscom die durchwachsenen Zahlen der Vorwoche nachwirkten, büssten Alcon vor den am Dienstagabend nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen ein.

Am breiten Markt fielen Meyer Burger (MBTN 0.5800 +3.57%) positiv auf. Die Anteile des im Bereich Solarenergie tätigen Unternehmens profitierten von der Verabschiedung des Inflation Reduction Act 2022 durch den US-Senat. Dieser sieht milliardenschwere Investitionen in den Ausbau der Solarenergie vor.

Dagegen waren Montana Aerospace (AERO 18.38 -1.08%) nach Zahlen 1,1% tiefer. Die Papiere der Milchverarbeiterin Hochdorf (HOCN 36.40 +0.00%) schlossen trotz einer Verdoppelung des Verlusts im ersten Halbjahr unverändert.

USA: Zinspolitik der Notenbanken bleibt im Fokus

Die US-Börsen durften nach dem durchwachsenen Wochenschluss mit Gewinnen in die neue Woche starten. Eine dreiviertel Stunde vor dem Börsenstart am Montag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5% höher auf 32 954 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 13'159.16 -0.37%) dürfte noch etwas stärker zulegen.

Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hatte unter den wichtigsten Indizes zumindest der Dow der Furcht vor zu schnell steigenden Zinsen getrotzt. Am Mittwoch dürfte die Debatte um den künftigen Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation wieder Fahrt aufnehmen. Dann werden die Verbraucherpreisdaten für Juli veröffentlicht. Im Juni war die Teuerung in den USA auf 9,1% gestiegen und damit auf den höchsten Wert seit über 40 Jahren.

In den USA ist nach Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Zinsen zu rechnen. Die Notenbank sei mit der Aufgabe, die Inflation zu senken, «noch lange nicht fertig», sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly. Nach Einschätzung des Fed-Mitglieds Michelle Bowman sollte die Notenbank auf der kommenden Sitzung «mit einer ähnlich grossen» Zinserhöhung wie zuletzt auf die hohe Inflation in den USA reagieren. Zuletzt hatte die Fed Ende Juli die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die Inflation einzudämmen.

Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen wie etwa Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen und verteuern Kredite, was das Wirtschaftswachstum bremsen kann. Aktuell aber vertrauen die Anleger darauf, dass die Fed die Inflation im Zaum halten kann, ohne die USA in eine tiefgreifende Rezession zu stürzen.

Unter den Einzelwerten stehen die Papiere von Pfizer (PFE 49.57 +0.61%) im Fokus. Wie bereits letzte Woche spekuliert, will der Pharmakonzern mit dem milliardenschweren Zukauf von Global Blood Therapeutics (GBT) seinen Geschäftsbereich mit seltener Hämatologie stärken. Die Anteilsscheine von GBT gewannen im vorbörslichen US-Handel nun fast fünf Prozent, nachdem sie am Donnerstag und am Freitag bereits jeweils in die Höhe geschnellt waren. Die Aktien von Pfizer bewegten sich kaum vom Fleck.

Die Aktien von Avalara büssten vorbörslich fast fünf Prozent ein. Die auf Unternehmenssoftware spezialisierte Investmentgesellschaft Vista Equity will das Unternehmen übernehmen, aber die Offerte von 93,50 $ je Aktie überzeugte die Anleger offenbar nicht. Zudem enttäuschte der im zweiten Quartal erwirtschaftete Umsatz.

Geradezu geschockt reagieren die Investoren auf den Ausblick von Palantir. Die Papiere der Datenanalysefirma sackten vorbörslich um rund 14% ab. Beim Pharmaunternehmen Biontech liefen die Geschäfte im zweiten Quartal schlechter als gedacht, die Anteilsscheine büssten fast acht Prozent ein.

Euro legt zum Dollar etwas zu

Der Euro hat am Montag zum Dollar etwas zugelegt. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0207 $. Sie notiert damit etwas höher als am Morgen.

An Stärke gewonnen hat auch der Franken, nämlich zu Euro und Dollar. So wird der Euro aktuell zu 0,9726 Franken gehandelt nach 0,9792 am Morgen. Auch der US-Dollar ist seit dem Morgen zum Franken etwas zurückgekommen. Das Dollar/Franken-Paar notiert zuletzt bei 0,9528 nach 0,9614 im frühen Handel. Das ist fast ein Rappen unter dem bisherigen Tageshoch von 0,9637.

Der Euro erholte sich damit ein wenig, nachdem er am Freitag nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichts unter Druck geraten war. Die US-Wirtschaft hatte im Juli überraschend viele Arbeitsplätze geschaffen, was die Spekulation auf eine weitere deutliche Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed verstärkte und dem Dollar Auftrieb verlieh.

Der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone erholte sich im Juli von seinem jüngsten Zweijahrestief. «Positiv ist, dass sich die Lage- und Erwartungswerte nicht weiter verschlechtert haben», kommentierte das Finanz-Unternehmen. Der Indikator liegt jedoch weiter im negativen Bereich. Eine Rezession im Euroraum ist daher laut Sentix weiterhin «sehr wahrscheinlich».

Darüber hinaus hat ein Mitglied der US-Notenbank Hinweise auf eine weitere deutliche Zinserhöhung gegeben. Die Fed sei auf dem Weg zu einer Eindämmung der Inflation noch lange nicht fertig, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, am Wochenende. Der Markt wartet jetzt auf die Veröffentlichung der Inflationszahlen für den Monat Juli am Mittwoch. Es wird ein leichter Rückgang der zuletzt sehr hohen Teuerung erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84165 (0,84268) britische Pfund und 137,62 (136,22) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1788 $ gehandelt. Das waren rund 13 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 96,35 $. Das waren 1,38 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.73 +2.36%)) zur September-Lieferung stieg um 1,35 $ auf 90,25 $.

Im asiatischen Handel hatten Importdaten aus China die Ölpreise etwas gestützt. Daten vom Wochenende zeigten, dass sich die chinesischen Einfuhren an Rohöl im Juli erholt haben. Zuvor hatte Chinas Führung die Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelockert, was die Wirtschaft des Landes etwas gestützt hat.

In der vergangenen Woche hatten wachsende Rezessionssorgen die Ölpreise belastet. Eine leichte Erhöhung der Fördermenge durch die im Verbund Opec+ organisierten Ölstaaten in der vergangenen Woche zeigt nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Dekabank «kaum nachhaltige Wirkung».

Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich der Fokus am Ölmarkt verstärkt auf neue Prognosen zur Nachfrage nach Rohöl richten. Am Donnerstag werden Berichte der Internationalen Energieagentur (IEA) und des Ölkartells Opec erwartet.