SMI weitet Minus aus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag klar im Minus. Nachdem der Swiss Market Index SMI (SMI 9838.62 -0.76%) am Montag noch Erholungstendenzen gezeigt hat, büsst er ein. Der Leitindex notiert bei Eröffnung nahezu unverändert. Vor dem Mittag rutscht er ab.

Händler werden denn auch nicht müde zu betonen, dass Investoren anfällig für politische Schlagzeilen bleiben. Am Donnerstag sollen die USA und China ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen. Allerdings hätten beide Seiten im Vorfeld mit einem gewissen Säbelrasseln für Unruhe gesorgt. So erklärte die chinesische Seite, sie sei nicht unbedingt an einer breit angelegten Einigung mit den USA interessiert. Zudem hat sie offenbar die Themen, über die sie zu verhandeln bereit ist, eingeschränkt. Gleichzeitig haben die USA weitere chinesische Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt.

Nennenswerte Gewinner sind im SMI nicht vorhanden. Die schwergewichtigen Titel von Nestlé (NESN 108.04 0.22%) und Roche (ROG 287.45 -0.45%) treten auf der Stelle. Novartis (NOVN 84.78 -1.3%) können von der US-Zulassung für das Augenmittel Beovu sowie positiven Studienergebnissen nicht sonderlich profitieren. Schon am Vortag haben die Pharmaaktien von ihrer defensiven Natur profitiert und deutlicher gewonnen.

Konjunktursensitive Valoren wie Adecco (ADEN 52.78 -2.51%), LafargeHolcim (LHN 45.52 -1.9%), ABB (ABBN 17.795 -1.52%) oder auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 251.2 -1.72%) und Richemont (CFR 69.08 -0.78%) geben nach. Gerade die beiden Uhrenhersteller leiden immer wieder unter den anhaltenden Unruhen in Hongkong.

VAT Group mit klarem Minus

Erneut fester präsentieren sich die Valoren der Gesundheitsunternehmen im SMIM (SMIM 2551.389 -0.88%) wie Vifor Pharma (VIFN 162.4 -0.37%), Straumann (STMN 827.6 0%) und Sonova (SOON 230.9 0.3%).

Mit AMS (AMS 43.05 -2.98%) und Logitech (LOGN 40.07 -1.74%) haben auch Technologiewerte einen schweren Stand. Dabei waren die Aussagen des koreanischen Handyherstellers Samsung (SMSN 1013 0.9%) an sich als positiv gewertet worden. Eine boomende Nachfrage nach dem neuen Smartphone Galaxy Note 10 dürfte den Gewinneinbruch etwas schwächer ausfallen lassen als befürchtet, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

VAT Group (VACN 119.45 -5.98%) fallen mit deutlichen Verlusten auf. Dass es die Papiere des Vakuumventilherstellers stärker erwischt, ist auf eine Branchenstudie der Royal Bank of Canada zurückzuführen. Speziell zu VAT hiess es, die Geschäftssituation bleibe angespannt. Gleichzeitig äussern sich die Experten zu den europäischen Industriefirmen eher skeptisch. Die Abschwächung der Wirtschaft hinterlasse zunehmend Spuren, heisst es in dem Report.

Autoneum klar tiefer

Im breiten Markt büssen die Aktien von Aryzta (ARYN 0.6706 -7.86%) nach eher schwachen Zahlen und vorsichtigem Ausblick ein.

Auch die Papiere des Autozulieferers Autoneum (AUTN 94.8 -11.24%) sacken nach einer weiteren Gewinnwarnung und einem CEO-Wechsel ab.

Asien fester

Die asiatischen Börsen notieren im Plus. Der Nikkei in Tokio gewinnt 1,1%, auch der Shanghai Composite (+0,8%) und der Hang Seng (+0,7%) stehen höher. Ebenso steigt der Kospi in Seoul (+0,6%). Der Hongkonger Börsenbetreiber Hong Kong Exchanges & Clearing ist nicht mehr an der Übernahme der Londoner Börse LSE interessiert.

Euro stabil

Der Euro verändert sich am Dienstag wenig. Die Gemeinschaftswährung notiert zum Dollar bei 1.0987 $. Gegenüber dem Franken notiert sie etwas tiefer und geht zu 1.0905 Fr. um. Der Dollar verliert zum Franken leicht. Er kostet derzeit 0.9925 Fr.

Goldpreis bei 1500 $

Der Goldpreis festigt sich leicht und arbeitet sich an die Marke von 1500 $ heran. Die Feinunze steht derzeit bei 1499 $. Der Ölpreis fällt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.71 -1.65%) kostet gut 58 $.