SMI setzt Höhenflug fort

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt setzt seinen Höhenflug am Mittwochnachmittag fort. Kurz nach dem Mittag markierte der Leitindex SMI (SMI 12'610.61 +0.78%) mit knapp 12’688 Punkten ein neues Allzeithoch, bewegt sich inzwischen aber wieder klar darunter. Auf der einen Seite gibt der Lebensmittelriese Nestlé (NESN 123.86 +1.62%) nach dem angekündigten Verkauf eines Anteils an L’Oréal sowie dem damit verbundenen Aktienrückkaufprogramm dem Markt schon seit Handelsstart deutlich Schub.

Auf der anderen Seite lässt die Erleichterung über den offenbar eher milden Krankheitsverlauf der Omikron-Variante des Coronavirus die Börsianer wieder beherzt zugreifen. «Heute heisst es erst einmal durchatmen», kommentierte ein Marktteilnehmer. «Es sieht nach einem Weihnachtsrally aus und das will niemand verpassen», sagte ein anderer. Verstärkt werde der Trend noch durch die Glattstellung von Baissepositionen, heisst es am Markt.

Der SMI notiert um 14.30 Uhr um 0,85% höher auf 12’620,36 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,60% auf 2037,52 Punkte und der breite SPI (SXGE 16'101.80 +0.66%) 0,79% auf 16’123,40 Zähler zu. Im SLI stehen sich 19 Gewinner und 11 Verlierer gegenüber.

Im Fokus stehen weiterhin Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern hat am Vorabend den Verkauf von L’Oréal-Aktien im Wert von gut 9 Milliarden Franken bekannt gegeben. Neu hält Nestlé noch gut 20% am französischen Kosmetikkonzern nach vorher 23%. Der Erlös soll vor allem in Aktienrückkäufe fliessen. «Unser Wunsch geht in Erfüllung», kommentierte ein Analyst die News. Gemäss seiner Berechnung führt die Transaktionen bei Nestlé zu einer Gewinnverdichtung von rund 2%.

Noch grössere Gewinne verbuchen aktuell nur die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 123.60 +1.94%), Partners Group (PGHN 1'528.50 +1.8%) und Alcon (ALC 77.96 +1.88%). Händler verweisen bei diesen Titeln auf die positiven US-Vorgaben dortiger Wachstumsaktien von letzter Nacht.

Roche (ROG 373.90 +1.53%) sticht mit einem Plus von 1,6% ebenfalls hervor. Aus Marktkreisen heisst es, man höre von aggressiven Käufen aus dem Ausland. So stelle Roche die Konkurrenz von Novartis (NOVN 74.97 +0.16%) trotz Heraufstufung durch Vontobel (VONN 78.45 -0.7%) auch heute wieder in den Schatten. Die Angelsachsen hätten einen klaren Favoriten, so heisst es, und der sei Roche.

Auf der anderen Seite des Spektrums finden sich Swatch. Die Titel des Uhrenherstellers würden von Umschichtungen innerhalb des europäischen Luxusgütersektors belastet, heisst es. Auch die zweiten Luxusgütertitel von Richemont (CFR 144.30 -0.31%) müssen Federn lassen.

Auf den hinteren Rängen sticht Basilea (BSLN 40.74 +4.46%) positiv hervor. Das Pharmaunternehmen erhält vom US-Konzern Pfizer (PFE 51.18 -1.04%) eine weitere Meilensteinzahlung, nämlich zehn Millionen Dollar.

Euro steigt auf knapp 1,13 $

Der Euro hat sich am Mittwoch von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1293 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken zeigte sich der Euro etwas stärker und kostete am Morgen 1,0432 nach 1,0412 am Vorabend.

Für die Commerzbank (CBK 6.47 -1.04%) hat sich in der jüngsten Periode der Frankenstärke etwas geändert – so sei die SNB (SNBN 5'000.00 -1.57%) nämlich anders als in der Vergangenheit weder bei Kursen von 1,05 noch 1,04 aktiv geworden. Analyst Ulrich Leuchtmann wirft zudem die Frage in den Raum, ob Interventionen eher das Gegenteil bewirkten und quasi eine Einladung an alle spekulativen Devisenhändler seien, sich gegen die jeweilige Zentralbank zu stellen.

Würde die SNB nun eingreifen, weil ihr der Franken doch zu stark werde, könne sie sicher den Markt eine Zeitlang disziplinieren, so Leuchtmann. Wenn sie allerdings immer temporäre Linien in den Sand ziehe, die sie nach einer Weile doch aufgebe, reize sie den Markt, gegen sie zu spekulieren. Langfristig sitze der Markt immer am längeren Hebel.

Zur Wochenmitte dürften Impulse durch Konjunkturdaten weitgehend ausfallen. In der Eurozone und den USA stehen nur sehr wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Daten mit grösserer Marktbedeutung werden nicht erwartet. Allerdings äussern sich einige ranghohe Zentralbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos.

Impfstoff-Optimismus stützt Wall Street

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung des US-Aufschwungs hält die Kurse an der Wall Street hoch. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verteidigten zur Eröffnung am Mittwoch ihre jüngsten Kursgewinne und hielten sich knapp im Plus.

Mut machte Börsianern die Mitteilung von BioNTech (BNTX 290.87 -3.91%) und Pfizer, dass vorläufigen Ergebnisse von Laborstudien zufolge drei Dosen ihres Vakzins einen effektiven Schutz gegen die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus böten. «Alles, das darauf hindeutet, dass wir nicht wieder vor denselben Problemen stehen wie Anfang des Jahres, ist positiv für die meisten Aktien», sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Die Aktien der von BioNTech und Pfizer legten 3,4% beziehungsweise 2,3% zu.

Gefragt waren auch die Titel von Stanley Black & Decker, die sich um fast fünf Prozent verteuerten. Der Werkzeug-Anbieter verkauft sein Geschäft mit elektronischen Sicherheitssystemen für 3,2 Mrd. $ an die schwedische Sicherheitsfirma Securitas.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge der vergangenen Tage abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,22 $. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 72.44 +0.1%)) fiel um 32 Cent auf 71,73 $.

Am Markt war die Rede von einer kleinen Gegenbewegung auf die zuletzt deutlichen Gewinne. Solche Gegenreaktionen können etwa aufgrund von Gewinnmitnahmen vorkommen. Ansonsten fielen die Marktimpulse am Morgen gering aus. Prinzipiell Unterstützung erhalten die Erdölpreise durch die etwas abnehmende Corona-Angst. Erste Studien und Erfahrungswerte deuten darauf hin, dass die neue Omikron-Variante nicht ganz so gefährlich ist wie zunächst befürchtet.

Zur Wochenmitte stehen am Rohölmarkt wie üblich Lagerdaten aus den USA auf dem Programm. Das Energieministerium veröffentlicht am Nachmittag seine wöchentlichen Bestandszahlen. Am Vorabend hatten Daten des American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Rückgang der Vorräte ergeben. Die Zahlen gelten als Indikator für die offiziellen Daten, können aber von ihnen abweichen.