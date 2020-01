SMI handelt etwas fester

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 10681.21 29.05) steht bei Eröffnung 0,6% höher. Im frühen Handel steigt er über die Marke von 10’700. Dieses Niveau kann er aber nicht halten. Die Kurse bröckeln.

Die Marktteilnehmer beurteilten den Konflikt zwischen den USA und dem Iran nicht mehr als ganz so gefährlich. «Es gibt Anzeichen, die auf eine Entspannung hoffen lassen. Gelöst ist der Konflikt deswegen aber noch lange nicht», sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hatte moderatere Töne angeschlagen, und US-Vizepräsident Mike Pence hatte gesagt, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setze.

Die grössten Ängste vor einem Flächenbrand am Golf seien damit zerstreut worden, heisst es am Markt. Die Entwicklung in der Irankrise bleibe aber ein bestimmendes Thema, das immer wieder für Kursausschläge sorgen könne. Dies dürfte die Anleger vorsichtig agieren lassen. Daher könnten auch die anfänglichen Gewinne nicht ganz gehalten werden.

Schwächer notieren die Valoren von Sika (SIKA 175.2 -5.35). Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller ist 2019 dank Akquisitionen zwar stark gewachsen, hat aber dennoch die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Die Aktie sei auf Rekordhoch, da erwiesen sich die Verlangsamung des organischen Wachstums und das Fehlen einer Prognose für 2020 als negativ für den Kurs, heisst es bei UBS (UBSG 12.7 -0.01). Die Anleger dürften Gewinne mitnehmen.

Deutliche Gewinne der Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 92.63 0.78) und Roche (ROG 318.9 2.5) treiben den Leitindex. Die Papiere von Nestlé (NESN 103.42 -0.08), Belastungsfaktor des SMI am Mittwoch, bleiben erneut zurück. Seit Wochen können sie nicht mehr mit der Entwicklung des Gesamtmarktes mithalten.

Zudem steigen Lonza (LONN 354.6 0.9). Jefferies erhöht das Kursziel für die Titel des Life-Science-Konzerns von 395 auf 420 Fr. und belässt die Einstufung auf «Buy».

Wenig verändert sind die Banken: UBS sind stabil, Credit Suisse (CSGN 13.615 0.01) gewinnen leicht.

AMS erneut stärker

Im SMIM (SMIM 2802.578 1.94) setzen die Aktien von AMS (AMS 43.44 1.48) den Aufwärtstrend fort. Der Kurs des Chipherstellers ist seit dieser Woche im Aufwind. Händler verweisen auf die Fachmesse CES in Las Vegas und auf die verbreitete Einführung der 5G-Technologie, die viele Chancen für die Branche bieten dürfte. In ihrem Sog rücken auch Temenos (TEMN 153.6 0.75), Logitech (LOGN 46.49 0.4) und U-Blox (UBXN 95.35 0.75) vor.

Julius Bär (BAER 50.66 0.2) bewegen sich kaum. Der Vermögensverwalter sieht sich mit der Klage einer litauischen Gesellschaft in der Höhe von mehr als 335 Mio. € konfrontiert. Die Bank weist die Forderung «nach wie vor entschieden zurück», teilte sie am Donnerstag mit.

Flughafen Zürich (FHZN 169 -2.2) gehören erneut zu den schwachen Titeln im Index der mittelgrossen Aktien.

Am breiten Markt steigen Newron Pharma (NWRN 6.55 0.39) klar. Die Biotechnologiefirma hat eine neue klinische Studie mit dem Schizophrenie-Kandidaten Evenamide gestartet. In ihrem Sog ziehen auch die Branchennachbarn Addex (ADXN 1.695 0.09), ObsEva (OBSV 3.55 0.06) und Idorsia (IDIA 29.66 0.58) an.

Gewinne fahren ebenso Pierer Mobility (PMAG 55.5 2) ein. Die vormals unter dem Namen KTM Industries kotierten Titel profitieren von starken Verkaufszahlen des österreichischen Fahrzeugsherstellers.

Die TX Group (TAMN 92.7 -1), ehemals Tamedia (Herausgeberin von «Finanz und Wirtschaft»), hat ihren Ticketvermarkter Starticket an den britischen Wettbewerber See Tickets verkauft. Zum Verkaufspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Klares Plus an Asiens Börsen

In Asien legen die Börsen zum Teil kräftig zu. Nach den deutlichen Verlusten vom Vortag knüpfen die asiatischen Börsen am Donnerstag an die guten Vorgaben aus den USA an und drehen umso klarer ins Plus. In Japan gewinnt der Nikkei 225 (Nikkei 225 23739.87 535.11) 2,3%. Der Hang Seng in Hongkong legt 1,2% zu und der chinesische Shanghai Composite 0,6%.

Euro etwas tiefer

Der Euro setzt am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage fort. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar leichter gehandelt, bei 1.11 $. Der Euro notiert zum Franken zuletzt bei 1.0814 Fr. Die Einheitswährung ist zuvor mit 1.0783 Fr. auf den tiefsten Stand seit Frühling 2017 gefallen. Der Dollar steigt zum Franken leicht auf 0.9742 Fr.

Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis legt am Donnerstag zu und erholt sich von den starken Verlusten des Vortages. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.68 0.67) kostet gut 65 $. Der Goldpreis verliert und notiert bei 1546 $ pro Feinunze.