SMI: Erholung gewinnt an Fahrt

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochnachmittag deutlich im Plus. Dabei baut der Leitindex SMI (SMI 12'399.09 +2.00%) seine anfänglichen Gewinne vorübergehend bis über 12’400 Punkte aus und verzeichnet derzeit ein Plus von gegen 2%. Nach dem verhaltenen Start in die Woche gewinnt die Erholung nach dem schwachen Januar damit an Fahrt. Nebst den zuletzt etwas gesunkenen Ölpreisen helfen die derzeit mehrheitlich positiv ausfallenden Unternehmensergebnisse dem Sentiment der Investoren.

«Diese starke Gewinnsaison wirkt sich positiv auf risikoreichere Anlagen aus, da sie signalisiert, dass der Wirtschaftsaufschwung weiterhin robust ist, was die anhaltende Marktunsicherheit der letzten Wochen verringern dürfte», fasst ein Börsianer zusammen. Die Investoren dürften gleichzeitig aber auch weiterhin vorsichtig bleiben. Ein wichtiges Signal für die Märkte dürfte von den US-Konsumentenpreisen ausgehen, die am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden. Man erhoffe sich davon Anzeichen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, heisst es dazu in Marktkreisen.

Der SMI steht um 14.50 Uhr 1,94% höher bei 12’391,37 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 2,07% auf 1981,56 Punkte zu und der breite SPI (SXGE 15'653.37 +2.01%) 2,05% auf 15’655,05 Punkte. Als einziger Verlierer büssen derzeit Vifor Pharma (VIFN 163.10 -0.06%) 0,1% ein.

An der Tabellenspitze stehen derzeit AMS Osram (AMS 17.41 +5.39%). Händler sprechen von Anschlusskäufen, nachdem die Aktien am Vortag im Anschluss an starke Zahlen bereits 9% gewonnen hatten. Auch andere Tech-Werte wie Temenos (TEMN 110.20 +2.85%) und Logitech (LOGN 73.94 +2.24%) ziehen überproportional an.

Hinter AMS haben sich Kühne+Nagel sowie Straumann (STMN 1'436.50 +3.76%) auf den ersten Verfolgerplätzen etabliert. Bei Kühne+Nagel verweisen Händler auf Zahlen des Konkurrenten DSV (DSV 1'292.50 -1.64%), die den Titeln kräftig Schub verleihen.

Zu den Titeln mit Avancen von über 3% gehören zudem Sonova (SOON 327.60 +3.90%), Swatch, Richemont (CFR 135.45 +3.83%), Geberit (GEBN 610.60 +2.86%) und Partners Group (PGHN 1'294.00 +3.11%). Damit greifen die Invesotern teils bei den Gewinnern des Vorjahres zu, die 2022 wegen Gewinnmitnahmen in den ersten Wochen teilweise deutlich abgesackt sind.

Im breiten Markt fallen jeweils nach Zahlen Vontobel (VONN 83.00 +8.92%) mit einem Plus von 9,3% auf sowie auf der Gegenseite Aluflexpack (AFP 21.10 -10.97%) mit einem Minus von 8,0%. Metall Zug (METN 2'110.00 +7.65%) und Komax (KOMN 286.20 +1.06%) punkten mit der Nachricht, dass Komax die Metall-Zug-Tochter Schleuniger übernimmt.

Ölpreise nach Kursrutsch am Vortag wenig verändert

Die Ölpreise haben sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag etwas stabilisiert. Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,72 $. Das waren 6 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 89.90 -1.90%)) gab um 5 Cent auf 89,31 $ nach.

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte die Ölpreise unter Druck gesetzt, denn bei den Atomgesprächen mit dem Land scheint sich eine Einigung abzuzeichnen. Falls die Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 wiederbelebt werden, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern.

Die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA stützte derweil die Preise etwas. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) meldete einen Rückgang der Ölreserven. Im Handelsverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für deutliche Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Bitcoin erholt sich deutlich

Der Kurs des Bitcoin hat sich seit seinem Jahrestiefstand von Ende Januar weiter erholt. Zu Wochenbeginn schaffte die Kryptowährungen kurzeitig den Sprung über die Marke von 45’000 Dollar.

Auf der Handelsplattform Bitstamp notiert der Bitcoin am Mittwochvormittag bei rund 43’500 Dollar. Im Verlauf der letzten Woche hat die «Krypto-Leitwährung» damit rund 13 Prozent an Wert gewonnen. Der Kurs liegt somit wieder klar über dem bisherigen Jahrestief vom Januar, als ein Bitcoin zeitweise für unter 33’000 Dollar zu haben war.

Am Dienstag stieg der Kurs in der Spitze auf über 45’500 Dollar. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt derzeit bei rund 825 Mrd. $ und damit knapp 100 Mrd. über dem Wert der Vorwoche.

Bitfinex Hacker verhaftet

Der aktuelle Aufschwung habe nun aber etwas an Dynamik eingebüsst, heisst es in einem Marktkommentar der Bank Seba. Neben des erstarkenden Dollars und weiterhin als Schatten über dem Bitcoin schwebenden Zinserhöhungen, wurde die Kryptowährung laut den Seba-Experten auch aufgrund eines bereits sechs Jahr zurückliegenden Hackerangriffs auf eine Kryptohandelsplattform jüngst wieder eher verkauft.

Gemäss einer Mitteilung der US-Regierung hat das Justizministerium Bitcoins im Wert von über 3,6 Mrd. $ sichergestellt. Die dabei beschlagnahmten knapp 120’000 Bitcoins kamen nach einem Hacker-Angriff auf die Krypto-Handelsbörse Bitfinex im Jahr 2016 abhanden. Damals betrug der Wert der erbeuteten Bitcoins indes nur rund 70 Mio. $.

Beim heutigen Wert von über dreieinhalb Mrd. $ handelt es sich laut der Mitteilung um die bislang grösste Beschlagnahmung von Finanzanlagen durch das US-Justizministerium. Die Behörde gab zudem die Festnahme von zwei Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Hack bekannt. Das Ehepaar aus New York soll versucht haben, die erbeuteten Bitcoins zu «waschen».

Bitfinex begrüsste die Beschlagnahmung in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen erklärte, intensiv mit dem Justizministerium kooperiert zu haben und dies auch weiterhin zu tun. Wie es mit den beschlagnahmten Bitcoins nun weitergeht, wird aus der Mitteilung nicht wirklich klar. Bitfinex werde alle rechtlichen Mittel für eine Rückzahlung ergreifen, heisst es lediglich.

Laut Vertretern des Justizministeriums soll ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden, bei dem Geschädigte ihre gestohlenen Bitcoins zurückfordern können.

Ether holt wieder auf

Auf Wochensicht auch deutlich zulegen konnten derweil auch weitere Blockchain-Währungen. Die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether (ETH) notiert mit einem ebenfalls prozentual zweistelligen Wochengewinn von 11 Prozent bei rund 3110 Dollar.

Laut dem Datenportal CoinGecko stieg die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen im Wochenverlauf um über 200 Mrd. $ auf aktuell rund 2080 Mrd. Gemessen an diesem Gesamtmarkt vereint der Bitcoin mit 40 Prozent erneut etwas mehr Marktanteil auf sich, während der Marktanteil von Ether mit 18 Prozent stabil blieb.

USA

An den US-Börsen folgten am Dienstag nach uneinheitlichem Handelsstart schliesslich deutliche Gewinne. Der Leitindex Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,1% bei 35’463 Punkten nur knapp unter dem Tageshoch. Der S&P 500 kletterte auf knapp 4522 Punkte und legte somit 0,8% zu. Der Nasdaq 100, der etwas schwächer gestartet war, stieg sogar 1,2% und schloss bei 14’747 Zählern.

Der Biotech-Konzern Amgen überzeugte mit seinen am Montag nach Handelsschluss veröffentlichten Quartalsergebnissen. Die Aktie setzte sich mit einem Plus von 7,8% an die Spitze des Dow. Die Anteile des Spezialchemiekonzerns DuPont zogen im S&P 100 um 6,3% an. Für die Papiere des Pharmakonzerns Pfizer ging es hingegen um 2,8% nach unten.

General Motors büssten 2,5% ein, nachdem die US-Bank Morgan Stanley (MS 106.35 +1.11%) die Aktie des Autobauers in der Empfehlung auf «Neutral» herabgestuft hatte.

Für die Papiere des Fitnessgeräteherstellers Peloton ging es nach einem Plus von rund 21% am Vortag um weitere gut 25% nach oben.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,4% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 4’129.25 +0.21%) legt über 0,5% zu.

Asien/Pazifik

An den ostasiatischen Börsen macht sich zur Wochenmitte Entspannung breit. Die gut laufende Quartalsberichtssaison verbreitet Zuversicht.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 1,1% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,9% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um über 0,8%, der Shanghai Composite handelt 0,7% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,9%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,8% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils über 1% höher ab.

In Hongkong legen die am Vortag noch bremsenden Tech-Aktien deutlich zu. Alibaba, Tencent, Meituan und Co folgen den positiven Vorgaben der US-Titel und gewinnen bis zu 7%.