SMI verliert an einem Tag 5,5%

(AWP/RB) Die Aktienkurse haben sich am Montag von Beginn weg im tiefroten Bereich bewegt. Nachdem es der Organisation erdölfördernder Staaten Opec nicht gelungen ist, sich mit den Ländern ausserhalb des Kartells auf eine Förderkürzung zu einigen, ist der Ölpreis regelrecht eingebrochen. Damit wurde die Sorge um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft um eine Facette ergänzt.

Der Leitindex SMI (SMI 9520.52 3.52%) stürzte in den ersten Minuten rund 7% ab. Er erholte sich dann rasch und reduzierte das Minus auf 3%, danach hat er sich mehrheitlich wieder in tieferen Gefilden befunden. Am Ende bleibt ein Verlust von 5,5%. Von Wallstreet kam keine Hilfe – im Gegenteil. In New York fielen die wichtigsten Indizes zu Beginn 7% und lösten einen Handelsstopp aus. Danach wiesen Dow Jones (Dow Jones 23851.02 -7.79%) und S&P 500 (SP500 2746.56 -7.6%) (zunächst) Verluste von 5 bis 6% auf.

In der Schweiz haben sich Nestlé (NESN 99.85 1.93%), Novartis (NOVN 79.34 4.34%), Givaudan (GIVN 3034 4.73%) und SGS (SGSN 2341 2.09%) am besten gehalten. Besonders unter die Räder kamen die beiden Grossbanken UBS (UBSG 9.586 8.41%) und Credit Suisse (CSGN 9.206 7.7%) sowie Zurich Insurance (ZURN 351.7 5.08%) und die konjunktursensitiven LafargeHolcim (LHN 41.95 4.22%) und Adecco (ADEN 44.13 3.2%). Der Industriewert ABB (ABBN 18.905 4.1%), der sich fast den ganzen Tag lang bei den grössten Verlierern befunden hatte, beendete den Handel etwas weiter oben in der SMI-Liste.

Im breiten Markt führen die Online-Reisevermarkterin LM Group (LMN 29.9 10.74%) und die Betreiberin von Duty-Free-Shops Dufry (DUFN 51.04 2.49%) zusammen mit der Kristallmanufaktur Lalique (LLQ 36 26.76%) die Verlierer an. Aber auch Sulzer (SUN 72 2.42%), die im Erdölgeschäft tätig ist, gaben stark nach. Technologietitel wie Inficon (IFCN 613 6.61%) oder Klingelnberg (KLIN 17.16 7.12%) liessen ebenso Federn wie die Pharma- und Medtech-Aktien Cassiopea (SKIN 34.5 6.15%), Ypsomed (YPSN 118.2 0.34%), BB Biotech (BION 54 3.65%), Newron (NWRN 5.3 9.05%) oder Kuros Biosciences. Tornos (TOHN 4.75 -3.36%), die mit den Jahreszahlen einen sinkenden Umsatz ausgewiesen hatten, konnten ihren anfänglichen Verlust von mehr als 10% etwas verkleinern. Belimo, die über ein starkes Geschäftsjahr berichtet hat, gaben deutlich weniger nach.

Abwärts in Europa und Asien

Im übrigen Europa bot sich ein ähnliches Bild wie in der Schweiz, ausser dass Euro-Stoxx 50, Dax (DAX 10973.86 3.28%) und Cac 40 noch stärker fielen als der SMI, in dem defensive Titel grosses Gewicht haben. In London hat der FTSE 100 mehr als 7% verloren.

Zuvor waren in Asien die Kurse abgestürzt. Sie knüpfen damit nahtlos an die Abgaben der vergangenen Woche an, die sich zum Wochenschluss ebenfalls nochmals verstärkt hatten. Gleichzeitig sorgt die Flucht in sichere Häfen für einen steigenden Goldpreis und weiter sinkende Zinsen bei den US-Staatsanleihen. Auch am Devisenmarkt macht sich die Flucht in sichere Anlagen bemerkbar. Sowohl der Franken als auch der japanische Yen stehen unter Aufwertungsdruck.

Ölpreiskrieg verschärft Panik

Auslöser für die Verschärfung des Ausverkaufs ist die Nachricht, dass sich das Ölkartell Opec und seine Kooperationspartner nicht auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion einigen konnten. (Lesen Sie hier mehr.) Saudi-Arabien und Russland haben einen Preiskrieg eröffnet, der den Ölpreis am Montag um etwa 30% in die Tiefe schickte.

Sowohl die Nordseesorte Brent als auch US-Leichtöl erleben den grössten Einbruch seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges. Brent notierte am Montagmorgen bei knapp 32 $, die WTI-Sorte um 30 $. Bis am Abend erholten sich die Kurse auf 36 und 33 $.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China und Japan verschärfen die Panik an den Märkten. Der Preis für eine Feinunze Gold (Gold 1664.87 -0.76%) ist zwischenzeitlich auf mehr als 1700 $ gestiegen. US-Staatsanleihen waren ebenfalls gefragt, sodass die Rendite für die zehnjährigen US-Anleihen im Gegenzug erstmals unter die Marke von 0,5% gefallen ist.

Am Devisenmarkt suchen Investoren ebenfalls nach sicheren Häfen. Neben dem japanischen Yen setzen sie auf den Franken. Der Euro notierte am Morgen unter 1.6 Fr., danach leicht darüber. Der Dollar ging zu weniger als 0.93 Fr. um. Zum Vergleich: Am Freitagabend kostete der Euro 1.0603 Fr. und der Dollar 0.9369 Fr.