SMI schliesst bei knapp 11’500

(AWP/SPU) In einer breit angelegten Gegenbewegung zogen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte massiv an. Nach einem bereits freundlichen Start hatte der Leitindex SMI (SMI 11'493.36 +3.95%) seine Gewinne ausgebaut und knapp unter der Marke von 11’500 geschlossen. Damit erweisen sich die heutigen Gewinne als standhafter als noch am Vortag, als der SMI in einer grossen Spanne von mehr als 400 Punkten zwischen Gewinnen und Verlusten hin- und herschwankt hatte. Händler sprachen von einer Mischung aus Hoffnung und ersten mutigen Schnäppchenjägern.

Deutlich erholten sich auch die Kurse in den USA. Die wichtigen Wallstreet-Indizes lagen klar im Plus. So stieg der S&P 500 2,3%. Der Dow Jones avancierte 2%. An der Technologiebörse fiel die Gegenbewegung noch klarer aus. Der Nasdaq Composite lag bei Börsenschluss in Europa 3% höher. Regelrecht in die Höhe schossen derweil europäische Indizes. Der deutsche Dax kletterte 7% und der Euro-Zonen-Index EuroStoxx 50 6,5%.

Hoffnung macht die Aussicht, dass in die festgefahrenen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine Bewegung zu kommen scheint, hiess es einhellig von Händlerseite. Der ukrainische Präsident Selenskyj beharrt nicht mehr auf einem schnellen Nato-Beitritt. Zudem wurde Gesprächsbereitschaft hinsichtlich der Separatistengebiete im Donbass sowie der von Russland annektierten Halbinsel Krim signalisiert. Auch die russische Seite signalisiert Verhandlungsbereitschaft. «Dies verfehlt seine Wirkung an den europäischen Aktienmärkten nicht», sagt ein Händler. Dennoch sei es weiterhin zu früh, um eine Entwarnung geben zu können. «Politische Börsen sind extrem wankelmütig und hoch volatil», attestierte ein Marktteilnehmer. Sobald sich die Nachrichtenlage eintrübe, dürften die Aktienkurse auch wieder fallen.

Viele Werte erholten sich

Die grössten Gewinner unter den Blue Chips waren die Tech-Werte AMS Osram (AMS 13.03 +6.11%) und Temenos (TEMN 85.38 +9.63%), die ebenso unter dem Ukrainekonflikt leiden wie die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 7.11 +7.14%) und UBS (UBSG 15.69 +5.73%), die beide ebenfalls eine starke Gegenbewegung vollführten.

Auch bei den übrigen Finanzwerten kam es zu einer Erholung nach den teilweise starken Kursverlusten seit Ausbruch des Ukrainekrieges. So verteuerten sich Julius Bär (BAER 48.81 +6.64%), Partners Group (PGHN 1'112.00 +4.17%), Swiss Life (SLHN 527.80 +3.78%), Swiss Re (SREN 81.06 +4.78%) und Zurich Insurance (ZURN 411.60 +4.55%).

Die Anteilsscheine der Uhrenhersteller Richemont (CFR 113.45 +12.61%) und Swatch Group (UHR 253.00 +8.12%) haben im Zuge der Marktturbulenzen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ebenfalls deutlich eingebüsst. Zuletzt hatte aber ein Bernstein-Analyst betont, dass bei einigen Werten die aktuelle Schwäche durchaus als Einstiegsgelegenheit gesehen werden sollte, da viele der soliden Titel mittlerweile unter ihrer längerfristigen durchschnittlichen Bewertung notierten.

Bewertungstechnisch attraktiv erscheinen auch die Anteilsscheine von Holcim (HOLN 43.51 +5.40%), die laut Rahn+Bodmer mittlerweile um etwa 10% unter ihrem Buchwert notieren. Aktuell seien sie zu den tiefsten Kursen seit sechzehn Monaten zu haben.

Von den drei Schwergewichten konnten nur Nestlé (NESN 115.22 +4.40%) mit dem Markt mithalten. Die Pharmatitel Roche und Novartis (NOVN 75.65 +1.72%) schossen zwar fester, hinkten dem Markt jedoch hinterher.

Mit Givaudan (GIVN 3'608.00 +2.15%) und Swisscom (SCMN 553.40 +0.00%) hinkten noch zwei weitere defensive Vertreter dem Markt hinterher. Mit Blick auf Givaudan kommentierte ein Händler, die Aktie bewege sich über der Unterstützung bei 3510 Fr. und damit auf charttechnisch wichtigem Niveau. Sika (SIKA 283.70 +1.83%) werden durch eine Abstufung mit einer klaren Kurszielsenkung durch die Bank of America (BAC 41.10 +6.50%) gedämpft.

Der einzige Verlierer war der Sanitärtechnikkonzern Geberit (GEBN 551.80 -1.81%). Er hatte 2021 zwar auf allen Ebenen kräftig zugelegt, im Ausblick zeigt er sich allerdings zurückhaltend. Auch bei der Dividende hatten Analysten auf mehr gehofft.

Im breiten Markt zeigten sich ebenfalls die grössten Verlierer der letzten Tage überdurchschnittlich fest: Dufry (DUFN 37.00 +10.71%) setzten die Vortagesgewinne fort. Auch VAT Group (VACN 318.80 +7.78%) waren stark gesucht.

Rieter (RIEN 145.00 +0.69%) konnten nach Zahlen die zunächst deutlichen Gewinne nicht halten.

Einen Kurssprung machten derweil die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 0.9400 +18.24%).

Asiens Börse drehten ins Minus

Die Anleger in Asien sahen das US-Ölembargo am Mittwoch zunächst als Gelegenheit für den Wiedereinstieg. Der Markt rechne mit der Möglichkeit eines Preisanstiegs auf 150 $, danach mit Preisen, die gegen 100 $ sinken. Im Tagesverlauf liess die Zuversicht jedoch nach. Die wichtigsten japanischen und chinesischen Indizes stehen im Minus. Der Nikkei 225 gab 0,3% ab, der breiter gefasste Topix notierte praktisch unverändert. Grössere Verluste verzeichneten chinesische Aktien. Der Shanghai Composite und der CSI 300 verloren fast 3%. Auch der Hang Seng in Hongkong büsste 2,7% ein. Der südkoreanische Kospi sank gut 1%, der rohstofflastige australische All Ordinaries legte hingegen 1% zu.

Euro klar fester

Der Euro stieg am Mittwoch über 1.10 $. Die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung zwischen Russland und der Ukraine stützte den Euro. Die Gemeinschaftswährung kostet am Abend 1.1082 $. Am Morgen hatte er noch unter 1.09 $ notiert. Anfang der Woche war der Euro mit rund 1.08 $auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen.

Auch zum Franken erholte sich der Euro im Tagesverlauf und stieg wieder über die Marke von 1.02. Bei Börsenschluss in Europa wurde der Euro mit 1.0255 Fr. etwa einen Rappen höher gehandelt als noch am Morgen. Anfang Woche war das Euro/Franken-Paar erstmals seit Aufhebung des Mindestkurses 2015 wieder unter die Parität gerutscht. Der Dollar tendierte am Mittwoch schwächer und ging zu 0.9255 Fr. um.

Öl- und Goldpreis korrigierten

Nach dem jüngsten Höhenflug fiel der Ölpreis am Mittwoch spürbar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 122 $.

Der Goldpreis büsste ein und pendelte um die Mare von 2000 $ pro Feinunze (rund 31,1 Gramm). Am Dienstagabend war der Preis in der Spitze mit 2070 $ nur 5 $ unter dem Rekord vom August 2020 geblieben.

Bitcoin zog markant an und übersprang die Schwelle von 40’000 $. Bei Börsenschliss lag die grösste Cyberdevise rund 9% im Plus bei 42’500 $.