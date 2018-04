SMI schliesst etwas fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8687.08 0.18%) eröffnete 0,3% höher und legte im frühen Handel weiter zu. Um die Mittagszeit baute er jedoch seine Avancen ab und handelte bis Börsenschluss richtungslos. Am Freitag ist der Leitindex 0,8% gefallen. Die Schweizer Börse bekommt Zuwachs. Der Logistikkonzern Ceva und die Pharmafirma Polyphor wollen Aktien platzieren.

An Wallstreet notierten die Indizes klar fester. Nach dem zweiprozentigen Kursrutsch vom Freitag sorgten einige Schnäppchenjäger für steigende Kurse. Der Dow Jones (Dow Jones 24273.96 1.43%) notierte bei Börsenschluss in Europa 1,3% im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2644.73 1.55%) handelte 1,5% fester, und der Index der Technologiebörse Nasdaq avancierte 1,9%. US-Sanktionen gegen Russen und russische Unternehmen im Umfeld von Präsident Waldimir Putin führten zu massiven Kursrückgängen an der Moskauer Börse, auch die Wiener Börse büsste deswegen ein.

SMI-Banken schwächer

Im Schweizer Leitindex notierten der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 87.1 1.44%) und Swatch Group (UHR 431.8 0.47%) sowie der Industriekonzern ABB (ABBN 21.74 1.07%) im Plus. Während Swiss Re (SREN 95.12 1.08%) und Swiss Life (SLHN 341 0.15%) zulegten, verloren Zurich Insurance (ZURN 297.5 -0.2%). Die Bankaktien um UBS (UBSG 16.58 0.36%), Credit Suisse (CSGN 15.7 0.19%) und Julius Bär (BAER 57.58 -0.31%) schlossen uneinheitlich.

Novartis (NOVN 77.58 -0.13%) bewegten sich wenig: Der Pharmariese verstärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Gentherapiegeschäft. Er will für 8,7 Mrd. $ die US-Firma AveXis übernehmen.

Die Genussscheine des anderen Pharmakonzerns Roche (ROG 217.55 0.16%) stützten den Index. Auch Nestlé (NESN 76 0.03%) legten leicht zu.

Schock um Vekselberg-Aktien

Auch der Index der mittelgrossen Werte, SMIM (SMIM 3443.86 0.15%), schloss fester. Tech-Werte um AMS (AMS 99.06 1.08%) und Temenos (TEMN 108.2 0.74%) stiegen.

Nach den steilen Avance der vergangenen Woche gaben die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 129.6 -3.93%) deutlich nach.

Die Valoren von Sulzer (SUN 106.1 -15.99%) büssten massiv ein. Der Industriekonzern lockerte wegen der US-Sanktionen gegen seinen Grossaktionär Renova des Oligarchen Victor Vekselberg die Beziehungen zu der Beteiligungsgesellschaft. Sulzer kauft 5 Mio. Aktien von Renova, deren Anteil damit unter 50% sinkt. Auch OC Oerlikon (OERL 15.35 -8.41%) und Schmolz + Bickenbach (STLN 0.733 -7.57%) gaben in dem Zusammenhang massiv nach.

Derweil erholten sich Flughafen Zürich (FHZN 202.8 2.27%) von der Herunterstufung durch die UBS-Analysten vom Freitag.

Zwei Werte im breiten Markt handelten ohne Dividende: PSP (PSPN 90.6 -2.74%) Swiss Property (3.40 Fr. Pro Aktie) und Rieter (RIEN 180.6 -3.53%) (5 Fr.).

Uneinheitliches Bild in Asien

Die asiatischen Märkte gaben keine klare Richtung vor. In Japan rückte der Nikkei 225 0,7% vor, der breiter gefasste Topix stieg 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong stand 1,8% höher. Der Shanghai Composite legte 0,4% zu. In China eröffneten die Börsen nach einem Feiertag. In Südkorea avancierte der Kospi 0,6%. In Australien stieg der S&P/ASX 2000,4%.

Euro fester

Der Euro notierte zu Wochenbeginn mit Gewinnen. Die Gemeinschaftswährung legte zum Greenback 0,4% zu und lag bei Börsenschluss in Europa bei 1.2326 $. Zum Franken kostete sie 1.1794 Fr. Der US-Dollar lag nach Verlusten klar unterhalb der Marke von 0.96 Fr. bei 0.9569 Fr.

Ölpreis bei knapp 69 $

Der Ölpreis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 68.436 2.16%) kletterte deutlich und notierte um 17:30 Uhr MEZ bei knapp 69 $. Gold (Gold 1332.97 -0.04%) handelte unverändert bei 1333 $ pro Feinunze.