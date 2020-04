SMI dreht ins Minus

(AWP/SPU) Auch am Donnerstag ist eine gewisse Zurückhaltung am Schweizer Aktienmarkt zu spüren. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9362.26 -0.74%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%. Wenige Minuten später liegt er rund 1% im Plus und damit über der Marke von 9500. Noch vor dem Mittag gibt der Leitindex seine Avancen preis und dreht ins Minus.

Grundsätzlich sorgen die jüngsten Coronastatistiken bei einigen Marktteilnehmern für Hoffnung, dass Infektionszahlen und Sterberate sehr bald in vielen Ländern den Höhepunkt erreichen werden. Einige Börsianer warnen hingegen weiterhin, dass sich viele Investoren noch kein rechtes Bild davon machen, wie heftig die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sein werden. Entsprechend gespannt werden in den USA auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten am Nachmittag erwartet. Zudem verhandelt die Eurogruppe erneut über ein Rettungspaket, nachdem sie sich am Mittwoch nicht einigen konnte.

Banken profitieren von Dividendenklarheit

Im Schweizer Leitindex stehen vor allem die Grossbanken UBS (UBSG 9.42 1.66%) und Credit Suisse (Credit Suisse 8.304 1.76%) mit Aussagen zu ihrer Dividendenzahlung im Fokus. So werden beide Banken ihre ursprünglich für diesen Frühling vorgesehene Dividende für 2019 halbieren. Die Kürzung der Ausschüttung geschieht auf Druck der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Die zweite Hälfte der Dividende soll im Herbst ausgezahlt werden. Analysten können den Schritt zumeist nachvollziehen und zeigen entsprechend Verständnis.

Die defensiven Schwergewichte um Nestlé (NESN 101.64 -2.46%), Novartis (NOVN 81.51 -1.14%) und Roche (ROG 306 -2.06%) belasten den Leitindex. Auch Swisscom (SCMN 508.6 -2.12%) liegen im Minus. Alcon (ALC 50.96 2.39%) bilden eine Ausnahme. Die Aktien des Augenheilspezialisten stehen an der SMI-Spitze.

Schwächer zeigen sich mit den Luxusgüteraktien von Swatch Group (UHR 196.95 -2.4%) und Richemont (CFR 54.26 -0.29%) auch zyklische Werte. Zu den Verlierern zählen auch die Aktien des Sanitärprodukteproduzenten Geberit (GEBN 407.3 -1.12%), während sich die Zementherstellertitel LafargeHolcim (LHN 37.1 1.39%) und die Industriekonzernwerte ABB (ABBN 17.42 1.25%) im Plus behaupten können.

Kühne + Nagel unter Druck

Im SMIM (SMIM 2247.08 0.82%) büssen Kühne + Nagel (KNIN 138.95 -3.91%) ein. Der Logistikkonzern hat angekündigt, die Dividende vorerst zu sistieren, was von Analysten in ersten Reaktionen als negative Überraschung gewertet wird.

OC Oerlikon (OERL 7.55 -7.02%) fallen mit einem grossen Minus auf, sie werden aber mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Technologiewerte wie AMS (AMS 9.858 8.33%), Temenos (TEMN 116.05 -0.77%) oder Logitech (LOGN 43.18 0.51%) sind unter den Gewinnern zu finden.

Leonteq brechen ein

Darüber hinaus haben sich im breiten Markt verschiedene Unternehmen über den weiteren Geschäftsverlauf geäussert. So hat der Finanzdienstleister Leonteq (LEON 32 -13.51%) wegen der Coronaviruskrise seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten angepasst, was den Aktien stark zusetzt.

Der Bauzulieferer Arbonia (ARBN 8.38 -1.3%) ist zwar solide ins erste Quartal gestartet, kassiert wegen der Aussichten aber die Jahresprognose. Die Aktien reagieren dennoch positiv.

Anders fallen die Reaktionen beim Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica (GALE 67 -4.56%) aus. Er erlebt in der Coronakrise ein Auf und Ab. Während die Apotheken im März einen Ansturm zu bewältigen hatten und andere Geschäftsteile einen hohen Umsatz erzielten, nahmen die Verkäufe seit Anfang April stark ab.

Dormakaba (DOKA 465.4 0.61%) werden von einer Aufhebung der Verkaufsempfehlung durch UBS gestützt.

Asien im Plus

Die asiatischen Aktienmärkte geben im heutigen Gründonnerstagshandel ein gemischtes Bild ab. Der Optimismus von Wallstreet ist nicht vorbehaltlos übernommen worden, besonders in Japan nicht, wo der covid-19-bedingte Notstand erst ausgerufen worden ist und man sich allmählich der Konsequenzen bewusst wird. In Tokio notieren der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix 0,1 und 0,6% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng eine Avance von 0,7%, und der Shanghai Composite hat sich im bisherigen Handel ein Plus von 0,3% erarbeitet.

Dollar etwas schwächer

Der Dollar notiert sowohl zum Euro als auch zum Franken am Donnerstag etwas tiefer. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar minimal fester bei 1.0863 $. Zum Franken gibt der Dollar etwas nach und notiert bei 0.9710 Fr. Der Euro hält sich zur Schweizer Währung stabil bei einem Preis von 1.0555 Fr.

Öl- und Goldpreis etwas höher

Der Ölpreis setzt seine Erholung am Donnerstag trotz der anhaltenden Nachfrageschwäche fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 34.46 2.07%) kostet gut 34 $. Gold (Gold 1658.17 0.74%) notiert fester bei einem Preis von 1658 $ pro Feinunze.