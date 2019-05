SMI büsst klar ein

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag auf breiter Front schwächer. Die Unsicherheit über den Zollstreit der USA mit China und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verunsicherten die Anleger, heisst es am Markt. «Die Anleger schalten daher in den Risk-off-Modus und nehmen Gewinne mit», sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst für Freitag deutlich höhere Sonderzölle auf chinesische Waren angekündigt, China droht nun mit Vergeltung. Heute Donnerstag sollen die Handelsgespräche in Washington fortgesetzt werden. Händler hoffen weiter auf einen konstruktiven Dialog.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9548.86 -0.76%) steht bei Eröffnung 0,3% tiefer und weitet sein Minus im Vormittagshandel noch aus. Am Vortag ist er 0,5% gestiegen. Im Leitindex handeln derzeit nur Alcon (ALC 61.03 0.86%) mit Gewinnen.

Die Augen sind auf Swiss Life (SLHN 452.1 -0.2%) und Zurich Insurance (ZURN 316.1 -0.94%) gerichtet. Die beiden Versicherer haben ihren Quartalsreport veröffentlicht. Dabei gelang dem Lebensversicherer Swiss Life im ersten Quartal 2019 ein Sprung bei den Prämieneinnahmen. Dagegen startete Zurich Insurance verhalten ins laufende Jahr. Zurich sieht sich auf Kurs, dieses Jahr alle Finanzziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Novartis (NOVN 83.25 -0.32%) schwächen sich ab. Der Pharmariese übernimmt von Takeda das Augenmittel Xiidra für 3,4 Mrd. $. Dazu könnten noch Meilensteinzahlungen von bis zu 1,9 Mrd. hinzukommen. Zudem fahren die Genussscheine von Roche (ROG 265 -0.53%) Verluste ein. Nestlé (NESN 98.2 -0.2%) präsentieren sich von den Schwergewichten noch am stabilsten. Der Nahrungsmittelhersteller baut hundert Stellen in Basel ab.

Zu deutlichen Verlusten kommt es bei den Titeln der Grossbanken UBS (UBSG 12.265 -2.08%) und Credit Suisse (CSGN 12.525 -2.3%). Ausserdem trennen sich Anleger von den Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 70.76 -2.67%) und Swatch Group (UHR 285.6 -1.99%).

AMS geben nach

Im SMIM (SMIM 2490.648 -1.07%) notieren AMS (AMS 45.98 -1.98%) schwächer. Credit Suisse erhöht das Kursziel für AMS von 18.50 auf 35.50 Fr. und belässt die Einstufung auf «Underperform». Der Technologiesektor könnte darunter leiden, dass die Mitbewerber Dialog Semiconductor und Microchip mit den Ergebnissen enttäuscht hätten. Zudem erwartet der Halbleiterriese Intel (INTC 49.24 -2.46%) für die nächsten drei Jahre ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. Intel hatte erst Ende April ihre Prognosen für das laufende Jahr gesenkt.

Auch die anderen Tech-Werte wie Temenos (TEMN 165.2 -1.02%), Logitech (LOGN 39.66 -1.56%) oder U-Blox (UBXN 80.25 -2.37%) büssen ein. Zudem verzeichnen die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 118.65 -2.79%) Verluste.

Wie die Grossbanken im SMI geben auch Julius Bär (BAER 46 -2.95%) als Neuzugang im SMIM deutlich nach.

Kühne + Nagel (KNIN 136.6 -4.14%) verlieren optisch deutlich durch den Dividendenabgang von 6 Fr. pro Aktie.

Bewegung in Biotech-Werten

Am breiten Markt machen Probleme mit einem Produktkandidaten den Aktien der Biotechnologiefirma Molecular Partners zu schaffen. In ihrem Sog verlieren die Titel von Addex und Basilea an Wert. Indes steigen die Valoren der forschenden Arzneimittelfirma Obseva nach den Zahlen.

Die Aktien von Schmolz + Bickenbach (STLN 0.42 -3.89%) notieren nach der Publikation der Zahlen zum ersten Quartal tiefer.

Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval (Perrot Duval 95 31.94%) trennt sich definitiv von der Infranor-Gruppe. Nachdem der chinesische Industriekonzern Guangzhou Haozhi Industrial (Haozhi) im Januar ein Kaufangebot unterbreitet hatte, ist der Vertrag nun unterschrieben worden.

Asien mit Verlusten

In Asien tendieren die Aktienmärkte am Donnerstag negativ. Der Nikkei 225 in Japan verliert 0,9%, der breitere Topix gibt 1,4% nach. Der chinesische Leitindex CSI 300 büsst 1,4% ein. In Hongkong sinkt der Hang Seng 1,9%, während der Kospi in Korea sogar 2,6% tiefer notiert. Der australische ASX kann sich diesem Trend mit einem Plus von 0,4% entgegenstellen.

Euro rutscht unter 1.14 Fr.

Der Euro liegt zur US-Währung in der Nähe der Marke von 1.12 $ und steht bei 1.1192 $. Zum Franken büsst der Greenback ein und notiert bei 1.0181 Fr. Der Euro kann zum Franken die Marke von 1.14 Fr. nicht halten. Aktuell wird er zu 1.1394 Fr. gehandelt.

Ölpreis bei 70 $

Der Ölpreis notiert tiefer. Händler nennen die schärfere Rhetorik zwischen den USA und China als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.44 0.09%) kostet aktuell wieder 70 $. Der Goldpreis bewegt sich in einer engen Spanne bei 1285 $ pro Feinunze.