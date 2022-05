SMI: Verunsicherung nimmt weiter zu

(AWP/Reuters) Ein Ende sei nicht abzusehen, sagen Händler. Dagegen sprächen die grosse Verunsicherung über die Folgen der anziehenden Zinsen und der Lieferkettenprobleme und generell über die weitere konjunkturelle Entwicklung. Zudem fürchteten die Anleger auch eine Eskalation des Ukrainekriegs. Die Stimmung unter Investoren sei entsprechend schlecht und die Nervosität gross. Zudem müssten die Währungshüter angesichts der rekordhohen Inflation dem Kampf gegen die steigenden Preise wohl den Vorzug gegenüber steigenden Aktienkursen geben, heisst es weiter.

Obwohl die Aktienkurse inzwischen stark korrigiert hätten, seien die Anleger noch nicht bereit, schon wieder einzusteigen. «Dafür ist das Umfeld einfach zu unsicher», sagt ein Händler. «Wir sind in einem Bärenmarkt und der dürfte noch einige Zeit dauern», sagt ein anderer Börsianer. Auch die Charttechnik spreche gegen eine baldige Bodenbildung oder gar Erholung. Die nächste Unterstützung des SMI (SMI 11'518.94 -1.80%) sei bei 11’380. Dort sei das Korrekturtief vom vergangenen Oktober. Falls der SMI hier keinen Halt finde, stelle sich bis zum Korrekturtief von Anfang März bei 10’871 Punkten nur noch das Hoch vom Februar 2020 bei 11’270 Punkten in den Weg, heisst es in einem Kommentar von BNPParibas Schweiz.

Der SMI, der kurzzeitig bis 11’566 Zähler gefallen ist, notiert um 11.05 Uhr um 0,90% tiefer auf 11’625,26 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der einzelnen Titel gekappt ist, fällt um 1,38% auf 1785,20 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'817.20 -1.71%) um 0,90% auf 14’939,53 Zähler. Im SLI geben 27 Titel nach und drei legen zu.

Vergleichsweise gut schlagen sich die Finanzwerte UBS (UBSG 16.88 -0.12%) und Swiss Re (SREN 78.22 +0.08%). Die Aktien von Swiss Life (SLHN 537.20 -2.15%) und von Zurich, deren Ergebnis am Donnerstag erwartet wird, geben dagegen nach. Auch die Aktien der Credit Suisse (CSGN 6.40 -3.73%) fallen um 2,8% oder 0,19 Fr. und damit mehr als die am Berichtstag fällige Dividende von 0,10 Fr..

Am unteren Ende der Tabelle stehen jedoch Holcim (HOLN 44.90 -6.05%), die aber ex-Dividende von 2,20 Fr. gehandelt werden, was den Kursrückgang etwas relativiert.

Dahinter folgen die Technologietitel Logitech (LOGN 57.76 -5.25%), AMS Osram (AMS 10.54 -4.18%) und VAT Group (VACN 266.00 -4.25%), die sich den negativen Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq nicht entziehen können. Ausserdem leiden Wachstumswerte, zu denen Technologietitel, aber auch Medizintechnikaktien wie Straumann (STMN 107.25 -3.47%) oder Sonova (SOON 335.30 -3.93%) gehören, jeweils stark unter den steigenden Zinsen, da diese deren Finanzierung verteuern.

Konjunktursorgen machten wiederum den zyklischen Werten zu schaffen, heisst es. Adecco (ADEN 34.25 -4.20%), Sika und Kühne+Nagel stehen daher unter Druck.

Die Aktien von Temenos (TEMN 96.52 -5.23%) geben ebenfalls nach. In den vergangenen Wochen hatten Übernahmespekulationen den Titel immer wieder steigen lassen.

Bei den Anteilen von Richemont (CFR 101.35 -3.38%) und Swatch Group (UHR 229.90 -2.25%) führen Händler die enttäuschenden Konjunkturzahlen aus China als belastend an. Die Wirtschaft des Landes leidet stark unter der rigorosen Covid-Strategie.

Belastet wird der Markt zudem von den schwergewichtigen Nestlé-Aktien (-0,4%), die nach anfänglichen Gewinnen ins Minus fallen, sowie vom Pharmariesen Novartis (NOVN 83.55 -1.32%). Dagegen legen die Genussscheine von Roche GS (ROG 346.40 +0.09%) fast ein halbes Prozent zu.

Am breiteren Markt fallen mit SoftwareOne (SWON 11.93 -5.47%) und Stadler Rail (SRAIL 33.76 -4.31%) zwei Werte auf, die «ex-Dividende» gehandelt werden. Ein kritischer Kommentar der Credit Suisse schickt Meyer Burger (MBTN 0.4392 -5.02%) auf Talfahrt.

Dagegen stechen ObSeva positiv hervor. Das Biotechunternehmen hat an einem Fachkongress positive Daten zu seinem Produktkandidaten Linzagolix vorgelegt.

Euro mit Kursverlusten

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0505 $ und damit in etwa einen halben Cent weniger als am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat der Euro weiter an Stärke gewonnen und kostet derzeit 1,0433 Fr., nach 1,0425 am Freitagabend. Der US-Dollar ist gleichzeitig zum Franken erstarkt und ist erstmals seit Ende 2019 wieder über die Marke von 99 Rappen gestiegen. Aktuell wird der Greenback zu 0,9931 Fr. gehandelt.

Der Euro bewegt sich wieder in der Nähe seines Ende April markierten Fünfjahrestiefs von 1,0471 $. Die US-Währung profitiert schon seit einiger Zeit von der Aussicht auf deutlich höhere Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Die US-Notenbank Fed hat wegen der hohen Inflation die Zinswende eingeleitet und wird diese nach Meinung vieler Experten mit raschen und deutlichen Schritten fortsetzen. Die EZB dürfte wesentlich vorsichtiger vorgehen, wird erwartet.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Wirtschaftsdaten mit grösserer Bedeutung auf dem Programm. Analysten und Anleger dürften aber die Sentix-Konjunkturstimmung unter die Lupe nehmen. Der Indikator gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur und gehört zu den frühesten Stimmungsdaten im jeweiligen Monat.

Ölpreise fallen merklich

Die Ölpreise sind am Montag merklich gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,51 $. Das waren 1,91 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate sank um 2,17 $ auf 107,60 $.

Die Ölmärkte reagierten kaum auf die Nachricht, dass die G7-Länder sich auf ein schrittweises Importverbot von russischem Rohöl geeinigt haben. «Diesen Schritt hatten die meisten G7-Länder ohnehin schon vollzogen», erklärte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank (CBK 6.10 -0.26%). In der EU wird derzeit an einem entsprechenden Verbot gearbeitet, das jedoch in einzelnen Ländern auf Widerstand trifft. Für etwas Beruhigung sorgte offenbar die Rede von Kreml-Chef Wladimir Putin. So erklärte er der Ukraine nicht offiziell den Krieg und ordnete auch keine Generalmobilmachung an. Dies war von einigen Beobachtern befürchtet worden.

Fritsch verwies unterdessen auf die Entscheidung Saudi-Arabiens. Das wichtige Ölförderland hat seine offiziellen Verkaufspreise für Asien am Wochenende gesenkt. Belastung kommt am Ölmarkt vor allem aus China, da die Volksrepublik nach wie vor besonders strikt gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgeht. Wochenlange Ausgangssperren in Millionen-Metropolen sorgen für eine erhebliche Belastung der Binnenkonjunktur. China ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und einer der grössten Ölnachfrager.

Asien-Börsen geben zum Wochenauftakt nach

Die asiatischen Märkte drehen zu Wochenauftakt ins Minus. Die angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, der anhaltende Lockdown in Shanghai und der Krieg in der Ukraine schüren bei den Anlegern Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum und eine mögliche Rezession. «Eine Reihe von Zinserhöhungen und eine aggressivere Kommunikation erfolgten vor dem Hintergrund eines Einbruchs der chinesischen und europäischen Wirtschaftstätigkeit, neuer Pläne für russische Energieverbote und eines anhaltenden Drucks von der Angebotsseite», schrieben die Analysten von Barclays (BARCl 1.46 -2.16%). «Dies schafft die düstere Aussicht auf eine anhaltende Inflation, die die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinssätze trotz eines sich stark verlangsamenden Wachstums zu erhöhen.»

In Tokio, Japan, verlor der Leitindex Nikkei 225 2,27% auf 25’391 Punkte, der breiter gefasste Topix 1,63% auf 1884 Punkte.

Während sich der Shanghai Composite in China halten konnte und bei 3001 Punkten notiert, gab der Kospi in Südkorea 0,88% auf 2646 Punkte nach. In Indien büsste der Sensex 1,55% auf 54’835 Punkte ein.

Die Börse Hongkong bleibt am Montag aufgrund eines Feiertages geschlossen.

Die Futures auf den US-Marktindex S&P 500 und den europäischen Index Euro Stoxx 50 lassen einen weiteren turbulenten Börsentag erwarten, sie notieren beide rund 1% tiefer.

US-Anleger nervös

Auch an der Wallstreet blieben die Anleger nach dem US-Jobbericht in Erwartung weiterer Zinserhöhungen nervös. Der Dow Jones Industrial gab 0,3% auf 32’899,37 Punkte nach, der marktbreite S&P 500 etwas mehr mit –0,57% auf 4123,34 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq hatte am Freitag im Extrem sogar 2,5% verloren beziehungsweise 0,5% gewonnen. Am Ende blieb ein Abschlag von 1,22% auf 12’693,54 Punkte.

Zu den Gewinnern im Dow Jones gehörten am Freitag die Ölaktien von Chevron sowie die Tech-Papiere von IBM mit Avancen von 2,7 und 1,3%. Zu den Verliererpapieren zählten der Finanzdienstleister American Express (–2,3%) sowie der Sportartikelhersteller Nike mit einem Minus von 3,5%.