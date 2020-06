SMI schliesst dank Schwergewichten fester

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Dienstag im Plus geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10184.82 0.32%) startete ohne klare Richtung in den Handel. Im frühen Handel handelte er im Plus und erreichte die Marke von 10’200. Noch vor dem Mittag baute er aber seine Gewinne komplett ab und drehte ins Minus. Erst kurz vor Börsenschluss fand der SMI wieder den Weg ins Plus. Am Vortag hatte der Leitindex 0,4% verloren.

Händler beschrieben den Markt als uneinheitlich: Festen defensiven Werten standen schwache zyklische und Finanztitel gegenüber. Der Markt stehe unter dem Einfluss von ständigen Umschichtungen, hiess es. «Wir sehen eine weitere Runde der Sektorrotation», sagte ein Börsianer. Dabei werden Sektoren bevorzugt, die zuletzt schlechter gelaufen sind; bei denjenigen, die gut gelaufen sind, werden derweil Gewinne eingestrichen.

In New York hielten sich die Anleger zurück. Bei Handelsende in Zürich war die Wallstreet uneinheitlich. Der S&P 500 (SP500 3215.1 -0.53%) büsste 0,7% ein. Der Dow Jones (Dow Jones 27352.45 -0.8%) notierte 0,9% im Minus. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Conposite drehte ins Plus und gewann 0,2%. Die Anleger dürften vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed eine eher vorsichtigere Gangart einschlagen, hiess es, auch wenn keine Änderungen der US-Geldpolitik erwartet werden. Aber es werden die Zins- und die Konjunkturprognose veröffentlicht. Sie könnten den Märkten neue Impulse geben.

Schwache Finanzwerte

Defensive Papiere wie Novartis (NOVN 84.14 2.04%), Roche (ROG 333.2 1.2%) und Nestlé (NESN 105.36 1.76%) schlossen fester und sorgten somit für Avancen des SMI. Der Nahrungsmittelriese Nestlé verkauft das Buitoni-Geschäft in Nordamerika an den Finanzinvestor Brynwood Partners, mit einem vom «Wall Street Journal» auf 115 Mio. $ geschätzten Wert.

Lonza (LONN 468.9 3.21%) notierten fester. SocGen hatte die Analyse der Aktien des Pharmazulieferers mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel 600 Fr. aufgenommen.

Schwach präsentierten sich die Gewinner der letzten Zeit. Finanztitel verloren deutlich an Wert. So standen die Bankaktien Credit Suisse (CSGN 10.18 -2.63%) und UBS (UBSG 11.065 -2.68%) am Tabellenende. Tiefer schlossen auch die Versicherer wie Swiss Re (SREN 77.5 -1.3%), Swiss Life (SLHN 371.6 -2.62%) oder Zurich Insurance (ZURN 341.3 -2.49%).

Stark waren die Verluste beim Personalvermittler Adecco (ADEN 48.67 -3.28%). ABB (ABBN 20.67 -1.38%) konnten nicht von einer Kaufempfehlung des Brokers Cowen profitieren. Zudem hatte Barclays (BARC 125.82 -4.52%) die Aktien von SGS (SGSN 2294 -0.74%) von «Equal Weight» auf «Overweight» hochgestuft.

Dufry und Flughafen tiefer

Dufry (DUFN 37.68 -2.1%) büssen nach der jüngsten Erholung ein. Der Reisedetailhänder verkleinert u.a. seine Geschäftsleitung. Flughafen Zürich (FHZN 137.1 -3.38%) verlieren ebenfalls klar. Die Flughafenbetreiberin hat für weitere Büroflächen im Immobiliengrossprojekt The Circle einen Mieter gefunden. So erweitert das Pharmaunternehmen MSD (Merck (MRK 82.71 -0.23%) (MRK 106.15 -0.98%) Sharp (6753 10.26 -2.75%) & Dohme) seine geplanten Büros um eine Fläche von 2800 Quadratmetern.

VAT Group (VACN 170.5 3.96%) stemmten sich gegen den Trend. UBS erhöhte das Kursziel für die Aktien des Vakuumventileherstellers auf 190 von 175 Fr. und beliess die Einstufung auf «Buy».

Die Aktien von Temenos (TEMN 143.35 -0.59%) wurden tiefer gehandelt. Laut Händlern hatte Citigroup (C 59.82 -2.32%) das Rating für den Bankensoftwarehersteller von «Buy» auf «Neutral» gesenkt.

Auch im SMIM (SMIM 2501.937 -1.14%) hatten Industriewerte einen schweren Stand. OC Oerlikon (OERL 8.165 -4.61%), Georg Fischer (FI-N 829 -3.04%) und Bucher (BUCN 289.6 -2.36%) Industries fielen mit Verlusten auf.

Tiefer handelten Conzzeta (CON 871 -2.13%). Der Mischkonzern spürt die Auswirkungen der Coronapandemie verstärkt. Trotz einer gewissen Erholung in China hätten sich die Marktbedingungen im zweiten Quartal weiter verschlechtert, teilt er mit.

Am breiten Markt büssen Helvetia (HELN 96.1 -3.9%) deutlich Terrain ein. Der Versicherer spürt die Coronakrise ebenfalls und rechnet für das Versicherungsergebnis mit finanziellen Folgen im hohen zweistelligen Millionenbereich und für das Anlageresultat im tiefen dreistelligen Millionenbereich.

Einmal mehr unter Druck standen Aryzta (ARYN 0.5045 -7.35%). Die Kursreaktion bei diesen spekulativen Aktien entspreche dem aktuellen Verhalten der Anleger von derzeit «Risk off», sagte ein Händler. Der Titel des Backwarenherstellers gelte am Markt als Option mit unbegrenzter Laufzeit. Die Käufer spekulierten auf ein Gelingen des Turnarounds.

Gemischtes Bild in Asien

Trotz der guten Vorgaben aus New York vom Montag zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte uneinheitlich. In Tokio büsste der Nikkei 225 rund 0,4% ein, der marktbreitere Topix verlor 0,1%. Besser präsentierten sich die chinesischen Börsen. Die beiden Festlandindizes Shanghai Composite und Shenzhen Composite schlossen rund 0,5% höher. Der Hang Seng in Hongkong avancierte 1,8%. Der südkoreanische Leitindex Kospi schloss unverändert. Die Börse in Australien, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war, holte dagegen die Avancen auf: Der Leitindex S&P/ASX 200 legte 2,6% zu.

Franken stärker

Der Dollar gab am Dienstag klar nach, der Franken erstarkte. Gegenüber dem Dollar büsste der Euro zunächst klar ein, dann zog er deutlich an und arbeitete sich wieder über 1.13 $. Bei Börsenschluss in Europa stand er bei 1.1355 $. Der Franken legte zum Euro wie auch zum Dollar markant zu. Der Euro kostete 1.0770 Fr. und lag um 17.30 Uhr MESZ wieder unter der Marke von 1.08 Fr. Noch deutlicher verlor der Dollar zum Franken und erreichte den tiefsten Stand seit Mitte März – am frühen Abend notiert der Greenback mit 0.9489 Fr. denn auch wieder klar unter 0.95 Fr.

Goldpreis wieder über 1700 $

Gold (Gold 1712.42 0.81%) arbeitete sich über die Marke von 1700 $ bei einem Preis von zuletzt 1718 $ pro Feinunze. Der Ölpreis verlor. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.22 0.12%) kostete rund 40 $.