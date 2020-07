SMI verharrt im Minus – Wallstreet leicht im Plus

(AWP/SPU) Für den Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte tendenziell seitwärts. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10162.88 -0.44%) notiert bei Eröffnung 0,6% im Minus. Damit unterschreitet er die Marke von 10’200 deutlich. Vor dem Mittag baut der Leitindex seine Verluste jedoch ab und dreht sogar ins Plus – allerdings nur für kurze Zeit. Am Nachmittag verharrt der SMI in einer engen Spanne zwischen 10’150 und 10’200. Auf Wochensicht notiert er dank der klaren Kursgewinne vom Montag damit immer noch leicht im Plus. Auch an den europäischen Börsen ist am Mittwoch davon die Rede, dass Investoren ihre jüngsten Gewinne teilweise versilbern.

In New York zeigen sich die Aktienmärkte freundlich, aber zurückhaltend. Die drei Hauptindizes liegen leicht im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 25962.68 0.28%) notiert 0,1% fester. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 3145.32 -1.08%) liegt 0,2% im Plus. Der Nasdaq Composite der US-Technologiebörse steigt um 0,6%.

Die jüngsten Nachrichten rund um das Coronavirus sorgen für eine gewisse Zurückhaltung. In vielen Ländern sind die Zahlen der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen, die USA erreichten mit rund 60’000 Coronainfektionen einen neuen Rekord. Das werfe Fragen über die weiteren Lockerungspläne und die wirtschaftlichen Folgen auf, heisst es im Handel. Die Entwicklung in den USA hat mittlerweile auch Vertreter der US-Notenbank Fed auf den Plan gerufen. Sie haben weitere Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen in Aussicht gestellt.

Nestlé stützen den SMI

Dank der Avancen der schwergewichtigen Titel wie Nestlé (NESN 105.72 0.44%) oder Roche (ROG 330.25 -0.27%) kann sich der Markt stabilisieren.

Zykliker liefern ein gemischtes Bild. Während ABB (ABBN 22.93 0.26%) zulegen, bleiben Adecco (ADEN 44.96 -2.22%) deutlich zurück. LafargeHolcim (LHN 42.27 -1.45%) liegen ebenfalls im Minus. Bei ABB haben zuvor die Analysten der Deutschen Bank in einer Studie geschrieben, die jüngsten Makrodaten liessen auf eine schnelle Erholung hoffen.

Zu den Verlierern im SMI gehören die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 11.02 -1.43%) und Credit Suisse (CSGN 9.838 -0.67%). Mit Swiss Life (SLHN 348.9 -1.33%), Swiss Re (SREN 74.42 -0.93%) und Zurich Insurance (ZURN 336.9 -0.47%) sind auch die Versicherer schwächer aufgelegt.

Schindler erneut im Plus

Im SMIM (SMIM 2526.695 -0.17%) setzen die Titel des Lift- und Roltreppenherstellers Schindler (SCHP 238.4 2.05%) den Aufwärtstrend fort, nachdem sie gestern durch Analystenkommentare angetrieben worden sind.

Auf der anderen Seite sind Dufry (DUFN 27.03 -5.26%) zu finden. Die Aktien des Reisedetailhändlers büssen stark ein. Auch Flughafen Zürich (FHZN 124.6 -1.74%) notieren leichter.

Während bei den Technologiewerten die Chipaktien AMS (AMS 15.18 -3.83%) einbüssen, verzeichnen die Valoren des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 155.15 0.88%) und des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 61.88 0.1%) Kursgewinne.

Die Berichtssaison wird hierzulande in den kommenden Tagen mit einzelnen Unternehmen langsam starten. Am morgigen Donnerstag steht zunächst der Schokoladenkonzern Barry Callebaut (BARN 1809 -0.33%) auf der Agenda, bevor am Freitag dann Ems-Chemie (EMSN 741.5 -0.74%) folgt. Erst in der kommenden Woche beginnt sich der Kalender dann auch mit ersten Blue Chips zu füllen.

Die Aktien der Messebetreiberin MCH Group (MCHN 18.75 -1.06%) sind am Nachmittag vom Handel ausgesetzt worden. MCH verhandelt mit Lupa Systems von James Murdoch zu Kapitalerhöhung.

Kardex (KARN 159.6 -4.89%) büssen ein. Das Lagerlogistikunternehmen ist von der Coronakrise stark getroffen worden und erwartet für das erste Halbjahr einen deutlichen Rückgang beim Umsatz und bei der Profitabilität.

Bei den Aktien der Biotech-Unternehmen kommt es zu grösseren Kursbewegungen. Molecular Partners (MOLN 18.54 24.76%) ziehen an. Das Unternehmen hat gestern rund 5,5 Mio. neue Aktien platziert. Im Plus sind auch die äusserst volatilen ObsEva (OBSV 2.85 -2.4%). Cosmo (COPN 91.9 0%) bewegen sich dagegen relativ wenig. Das Unternehmen wird nach einer Zulassung in Italien eine Meilensteinzahlung von 1,5 Mio. € erhalten.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch uneinheitlich. In Japan notiert der Topix 100 gut 0,9% unter dem Vortageswert, der Nikkei 225 schliesst mit einem Minus von 0,8%. Aufwärts geht es dagegen in Hongkong und an den chinesischen Märkten. Der Hang Seng gewinnt 0,1%. Der Shanghai Composite rückt 1,1% vor, und in Shenzhen avanciert der Shenzhen Composite 1%. Auch in Korea verzeichnet die Börse leichte Verluste. Der Kospi gibt gut 0,2% nach.

Euro unter 1.13 $

Der Euro verharrt am Mittwoch unter 1.13 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1270 $. Zum Franken zeigt sie sich mit 1.0615 Fr. etwas leichter. Der Dollar kostet mit 0.9421 Fr. in etwa so viel wie am Dienstagabend. Das Geschehen am Devisenmarkt verläuft insgesamt sehr ruhig.

Gold bei 1800 $

Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort. Das Edelmetall steigt am Mittwoch auf 1800 $ pro Feinunze. Das ist der höchste Kurs seit rund neun Jahren. Der Ölpreis legt leicht zu. Der Handel verlief zunächst sehr ruhig, ohne entscheidende Impulse. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 43.14 0.79%) rund 43 $.