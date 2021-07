SMI geht erholt ins Wochenende

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag erholt. Nach einem Ausreisser gegen unten kurz nach dem Mittag schloss der SMI (SMI 11'989.81 +0.55%) nur minimal unter der 12’000er-Marke. Am Vormittag hatte der Leitindex die psychologisch wichtige Marke schon mehrmals kurzzeitig überschritten. Nach den Verlusten vom Vortag hat sich wie von Händlern erwartet eine technische Erholung eingestellt. Zwar bestünden derzeit gewisse Zweifel an der Stärke der wirtschaftlichen Erholung und auch die anziehenden Corona-Ansteckungszahlen würden mit Skepsis beobachtet, hiess es in Marktkreisen. Die Anleger seien aber keineswegs panisch, was ihre Aktienpositionen betrifft, sondern hofften mit Beginn der Berichtssaison auf weitere Gewinne, sagte ein Händler. Am Vortag war der Leitindex um 1,3% abgesackt, nachdem er am Mittwoch noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

Auch die New Yorker Börsen erholten sich bis Börsenschluss in Europa. Der S&P 500 (S&P 500 4'331.90 +0.44%) legte 0,8% zu. Der Dow Jones (Dow Jones 34'851.88 +1.25%) stieg 1,1%. Avancen in Höhe von 0,6% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Die Anleger seien wegen des Wiederaufflackerns der Coronaviruspandemie verunsichert, hiess es am Markt. Denn dies schüre die Konjunktursorgen. Dadurch könnte der Steigflug an den Börsen zumindest vorläufig gestoppt werden. Fixpunkte, an denen sich die Anleger festhalten könnten, gibt es derzeit kaum. Wichtige Konjunkturdaten standen am Freitag nicht auf der Agenda. Kommende Woche kommt die Bilanzsaison in Gang. Dabei dürften vor allem die Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Goldman Sachs (GS 371.24 +3.43%) (am Dienstag) sowie der Bank of America (BAC 40.06 +3.31%) und von Citigroup (C 68.39 +2.48%) (am Mittwoch) grosse Beachtung finden.

Novartis NOVN 84.94 +0.99% )

Mitverantwortlich für die Gewinne im SMI waren die Schwergewichte Novartis. Roche (ROG 353.10 -0.24%) und Nestlé (NESN 115.20 -0.23%) blieben hingegen zurück.

Swatch Group (UHR 310.20 +2.75%) konnten sich etwas vom Vortagesrückschlag erholen. Die Aktien des Bieler Uhrenkonzerns waren unter Druck geraten, weil die Aktie nach dreiundzwanzig Jahren aus dem Leitindex SMI herausfällt. Auch die Aktien des Konkurrenten Richemont (CFR 110.65 +1.56%) schlossen im Plus.

Die Aktien der Banken Credit Suisse (CSGN 9.19 +0.83%) und UBS (UBSG 13.68 +1.48%), die am Vortag deutliche Abgaben erlitten hatten, legten zu. Händler erklärten die Kursabschläge vor allem mit dem starken Rückgang der Anleiherenditen. Tiefere Renditen bedeuten bei den Banken engere Margen und tendenziell weniger Ertrag.

Holcim (HOLN 53.64 +1.25%) konnten von einer Kurszielerhöhung von Berenberg profitieren.

Bei Swisscom (SCMN 535.80 +0.83%) erwähnten Händler, dass Kepler Cheuvreux den Telecom-Titel auf «Hold» von «Reduce» hochgestuft habe.

Zurich legten zu. Für die nötige Impulse sorgten gleich zwei Wortmeldungen, eine seitens der Royal Bank of Canada (RY 126.06 +0.22%) und eine seitens der Berenberg Bank. Letztere weckte dabei Dividendenfantasien, wie es in Händlerkreisen hiess.

Givaudan (GIVN 4'333.00 +0.07%) bewegten sich nach einer Preiszielreduktion von Bernstein kaum.

Sonova SOON 330.20 -7.06% )

Im SMIM (SMIM 3'382.89 +0.02%) verzeichneten die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova deutliche Kursverluste, nachdem US-Präsident Joe Biden eine Verordnung zur Senkung der Gesundheitskosten unterzeichnet hatte.

Bei Vifor Pharma (VIFN 123.90 +1.31%) hatte Goldman Sachs das Preisziel für die Aktien des Pharmaunternehmens auf 129 von 124 Fr. erhöht.

Zudem zeigten sich zyklische Werte stärker. Dabei setzten Georg Fischer (FI-N 1'399.00 +1.45%) ihre Aufwärtsbewegung fort. Auch andere Industriewerte wie OC Oerlikon (OERL 10.48 +2.14%) oder VAT Group (VACN 319.00 +0.19%) gehörten zu den Gewinnern.

Von den deutlichen Verlusten des Vortags erholten sich Adecco (ADEN 62.58 +1.86%) zum Teil.

Volatil präsentierten sich aufgrund der Coronavirusentwicklung die reisenahen Werte Flughafen Zürich (FHZN 153.30 +0.92%) und Dufry (DUFN 54.18 +0.33%).

Zuversichtliche Aussagen des MCH-Chefs beflügelten die Aktien der Messebetreiberin.

Asien setzten Verluste fort

In Asien zeigten sich die Aktienmärkte überwiegend unfreundlich, sie erholten sich aber von zeitweise grösseren Verlusten. In Tokio fiel der Nikkei 225 um 0,8%, und der breiter gefasste Topix drehte 0,6% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verlor der CSI 300 0,4%, und der Shanghai Composite sank 0,2%. Der Hang Seng gewann 0,9%. Der koreanische Kospi büsste 1,2% ein. In Australien gab der ASX 200 1,4% nach.

Dollar weiter klar unter 92 Rp.

Der Euro notierte am Freitag zum Dollar nach leichten Kursgewinnen bei 1.1866 $. Gegenüber dem Franken zeigte sich der Euro mit Kursen von 1.0857 Fr. fester. Dollar tendierte praktisch unverändert mit 0.9153 Fr. Allerdings hatte der «Greenback» am Donnerstagmorgen noch fast einen Rappen mehr gekostet.

Ölpreis mit Gegenbewegung

Der Ölpreis stieg am Freitag klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.54 +1.63%) kostete bei Börsenschluss in Europa 75.50 $. Trotz der jüngsten Erholung gaben die Ölpreise in der vergangenen Woche kräftig nach. Ein Grund war die Verunsicherung über den künftigen Kurs des Ölverbunds Opec+. Den dreiundzwanzig Ländern war es auch nach mehreren Anläufen nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik bis Ende des Jahres zu verständigen. Ein Streit zwischen dem Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhinderte eine Einigung.

Gold (Gold 1'811.68 +0.49%) pendelte mit geringen Kursveränderungen um die Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 33'339.00 +1.46%) schwankte nach wie vor zwischen 30’000 und 35’000 $.