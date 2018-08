SMI notiert tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag leicht im Minus. Nach einem verhaltenen Start und einem Angriff auf den Schlusskurs vom Vortag fiel der Leitindex SMI (SMI 9141.9 -0.37%) zuletzt wieder etwas zurück. Insgesamt verbleibt er in seinem seit zwei Wochen dauernden Seitwärtsmodus. Der Swiss Market Index SMI gibt bei Eröffnung 0,2% nach. Im weiteren Handelsverlauf verharrt er auf diesem Niveau. Am Mittwoch ist der Leitindex 0,3% gesunken.

Sprudelnde Firmengewinne in den USA verhelfen Wallstreet zu einem festeren Start. Der US-Standardwerteindex Dow Jones (Dow Jones 25600.4 0.07%) und der breit gefasste S&P 500 (SP500 2862.2 0.16%) liegen jeweils kaum verändert. Der Nasdaq Composite gewinnt 0,2%.

Adecco klar schwächer

Die Schweizer Anleger konzentrieren sich auf Firmen, die Ergebnisse vorgelegt haben. Dazu zählen mit dem Personalvermittler Adecco (ADEN 59.3 -2.31%) und dem Versicherer Zurich Insurance (ZURN 300.8 0.07%) zwei SMI-Konzerne. Auf der Konjunkturseite bleibt der Kalender dünn.

Der Versicherer Zurich Insurance hat im ersten Semester gut abgeschnitten. Der Gewinn stieg klar und über den Prognosen. Die Aktien bewegen sich kaum.

Adecco hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Der Umsatz stieg. Mit den Zahlen hat der Weltmarktführer die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Die Aktien verlieren deutlich.

Zu den Gewinnern zählen die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 448.7 0.2%) und Richemont (CFR 88.38 0.05%).

Mit Roche (ROG 240.35 -0.83%) und Novartis (NOVN 82.48 -0.55%) belasten die Titel der beiden grossen Pharmaunternehmen den Index. Nestlé (NESN 81.72 -0.17%) treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Titel der Valiant (VATN 108.8 4.41%) Bank profitieren von den starken Gewinnzahlen im ersten Halbjahr. Die künftige Zurückhaltung im Immobilienmarkt kommt gut an.

Evolva (EVE 0.271 -3.56%) verlieren leicht. Das Biotechunternehmen hat seinen Produktumsatz verdoppeln können und den Verlust reduziert.

Die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 188.35 3.49%) holen einen guten Teil der Verluste des Vortags wieder auf. Credit Suisse (CSGN 15.625 -0.89%) erhöht das Kursziel auf 200 von 190 Fr. und belässt die Einstufung auf «Outperform». Auch Vontobel (VONN 70.65 0.5%) zeigt sich optimistischer. Das neue Kursziel lautet 192 Fr. (zuvor 157 Fr.). Die Einstufung bleibt auf «Hold».

Zudem fallen Temenos (TEMN 170.3 3.71%) auf. Die Aktien des Genfer Banksoftwarehauses erreichen ein neues Allzeithoch. Aryzta (ARYN 10.34 -0.1%) zeigen eine Gegenbewegung zum derzeit vorherrschenden Abwärtstrend.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien notieren die Börsen uneinheitlich. In Tokio liegt der Nikkei 225 0,2% im Minus. Der breiter gefasste Topix verliert 0,3%. Trotz einer weiteren Episode im Handelsstreit notieren der chinesische CSI 300 2,6% und der Hang Seng in Hongkong 1,1% höher. Der Kospi (Kospi 2297.94 -0.07%) in Südkorea zeigt sich mit einem Minus von 0,1% wenig verändert. Insgesamt legen asiatische Titel (Japan ausgenommen) zu. Der MSCI Asia ex Japan steigt 0,6%.

Euro leichter

Der Euro verliert zum Dollar und zum Franken deutlich. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1.1586 $ gehandelt. Auch gegenüber dem Schweizer Franken büsst der Euro ein – bis unter die Marke von 1.15 Fr. Er kostet aktuell 1.1470 Fr. Der US-Dollar verliert zum Franken leicht. Er geht zu 0.99 Fr. um.

Ölpreis mit Gegenbewegung

Der Ölpreis stabilisiert sich nach starken Verlusten vom Vortag vorerst. Händler sprechen von einer leichten Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.373 0.48%) kostet zuletzt 72 $. Am Mittwoch hat einmal mehr der Handelsstreit zwischen den USA und China die Notierungen stark belastet.

Der Goldpreis hält sich indes wacker über der Marke von 1200 $. Die Feinunze kostet derzeit 1214 $.