SMI schliesst über 12’300

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag klar im Plus geschlossen. Das heute erreichte Allzeithoch liegt bei 12’321, der Schlusskurs bei 12’310. Getragen wurden die neueste Kursgewinne insbesondere von den Schwergewichten, wobei die Genussscheine von Roche (ROG 365.90 +0.98%) herausragten.

Das schon zuvor freundliche Börsensentiment wurde von den am Freitag publizierten starken Arbeitsmarktdaten aus den USA noch einmal gestützt. Für die Investoren ist dies grundsätzlich als Konjunktursignal eine positive Nachricht. Die Kehrseite der Medaille, dass damit eine Verschärfung der noch immer sehr lockeren Geldpolitik näher rückt, scheint die Börsianer weniger zu beeindrucken. Für Zuversicht sorgten zudem gute Exportdaten aus Deutschland und die bevorstehenden Verabschiedung des billionenschweren US-Konjunkturpakets durch den Kongress.

In den USA gaben sich Anleger derweil zurückhaltender. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes sanken bei Börsenschluss in Europa mehrheitlich, blieben dennoch in Rekordnähe. Der S&P 500 (S&P 500 4'425.70 -0.08%) büsste 0,2% ein. Der Dow Jones (Dow Jones 35'101.85 -0.3%) verlor 0,3%. Ein leichtes Plus von 0,1% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Roche, Nestlé NESN 113.68 -0.04% ) NOVN 85.08 +0.51% )

Roche legten deutlich zu. Dabei profitierten die Genussscheine, die am Freitag 1,4% verloren hatten, von einer positiven «Apothekermeldung». Der Pharmakonzern hatte mit einer Kombination verschiedener Mittel die in einer Phase-III-Studie gesteckten Ziele erreicht. Diese Kombination habe bei Patienten mit einer bestimmten Form von zuvor unbehandeltem Lymphkrebs ein signifikant verbessertes und klinisch bedeutsames progressionsfreies Überleben erzielt.

Auch die Titel von Rivale Novartis zogen an. Mit den Aktien von Nestlé, der «schwersten» Aktie, sowie mit dem Augenheilspezialisten Alcon (ALC 66.72 +0.36%), dem Pharmazulieferer Lonza (LONN 721.00 +0.67%), dem Duftstoffhersteller Givaudan (GIVN 4'548.00 -0.13%) und dem Telecomtitel Swisscom (SCMN 549.80 -0.04%) gewannen weitere defensive Werte.

Sika (SIKA 324.50 +0.46%) stiegen. Der Bauchemiekonzern übernimmt den Mörtelhersteller Bexel Internacional mit einem Jahresumsatz von 35 Mio. Fr.

Bei Partners Group (PGHN 1'626.00 +1.34%) sorgte UBS (UBSG 15.52 +0.13%) für Rückenwind. Die Grossbank hatte das Kursziel auf 1718 von 1139 Fr. erhöht. Das Rating lautet «Neutral». Freundlich zeigten sich auch die anderen Finanzwerte wie UBS und Credit Suisse (CSGN 9.66 -0.27%) aber auch die SMI-Versicherer.

Tech-Werte hinkten hinterher

Logitech (LOGI 100.40 +0.72%) konnten nicht von der Zuversicht ihres Chefs profitieren. In einem Interview mit CH Media äusserte sich CEO Bracken Darrell positiv zu den weiteren Aussichten des Technologieunternehmens. Er sehe weiteres Potenzial, vielleicht sogar für einen neuen Umsatzrekord.

Morgan Stanley (MS 100.74 +1.01%) senkte das Kursziel für AMS Osram (OSR 53.30 +0.57%) auf 22.50 von 23 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Equal Weight».

Adecco (ADEN 53.18 -1.01%) büssten auch ein. Morgan Stanley hatte das Kursziel für den Personalvermittler auf 63 von 69 Fr. gesenkt. Die Einstufung lautet weiterhin «Equal Weight».

Gesundheitswerte wie Tecan (TECN 541.50 +0.93%), BB Biotech (BION 91.85 +0.16%) und Galeniva legten zu. Ein anderer Vertreter aus dem Sektor, Straumann (STMN 1'667.50 +0.79%), war der grösste Verlierer im SMIM (SMIM 3'477.61 +0.24%).

Poenina PNHO 49.00 -0.41% )

Poenina wurden von strafrechtlichen Problemen ihres Chefs belastet, und ZKB senkte das Rating für Poenina auf «Marktgewichten» von «Übergewichten». Die Anpassung erfolgt, nachdem die «SonntagsZeitung» berichtete, dass CEO Jean-Claude Bregy im Juni wegen «Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug und mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht» von der Zürcher Staatsanwaltschaft verurteilt wurde.

Die Aktien von Molecular Partners (MOLN 17.50 -1.69%) kamen im Handelsverlauf zunehmend unter Druck. Am Morgen hatte das Biotechunternehmen mitgeteilt, dass der Partner Abbvie den Lizenz- und Kooperationsvertrag gekündigt habe. Damit kehrt der Wirkstoffkandidat Abicipar Pegol zu Molecular Partners zurück.

Im breiten Markt holten Swissquote (SQN 164.20 +2.37%) die Verluste nach den Halbjahreszahlen vom Freitag mehr als auf.

Tornos (TOHN 6.83 +6.72%) waren im Vorfeld der Zahlen vom (morgigen) Dienstag wie schon praktisch die gesamte Vorwoche gesucht.

Asiens Börsen: Vor allem China im Plus

Die asiatischen Börsen gaben sich unschlüssig, ob die guten Arbeitsmarktdaten in den USA nicht vielleicht die Massnahmen zur Stimulierung der US-Wirtschaft bald weniger werden lassen. Feiertagsbedingt blieben die Börsen in Tokio und Singapur geschlossen. In China legte der Shanghai Composite fast 1% zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng auf 0,4%. In Südkorea sank der Kospi dagegen 0,3%.

Euro schwächer

Nach den starken Verlusten am Freitag gab der Eurokurs am Montag erneut nach. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.1746 $ gehandelt. Sie notierte damit noch etwas niedriger als am Morgen. Gegenüber dem Franken allerdings nähert sich der Euro nach seinem Fall unter 1.08 von Ende Juli wieder dieser Marke an. Um 17.30 Uhr MEZ wurde er zu 1.0798 Fr. gehandelt, nach 1.0779 Fr. am Mittag und 1.0757 am Freitagabend. Der Dollar verteuerte sich zum Franken auf 0.9193 Fr. von 0.9169 am Mittag ebenfalls wieder verteuert.

Gold Gold 1'730.14 +0.04% )

Gold büsste am Montag deutlich ein und notierte bei 1728 $ pro Feinunze. Zeitweise rutschte das Edelmetall mit einem Minus von rund 4% auf ein Viermonatstief ab. Nach starken Daten vom US-Arbeitsmarkt befürchteten Anleger eine früher als erwartete Zinsanhebung der US-Notenbank und trennten sich von dem Edelmetall.

Der Ölpreis fiel ebenfalls und knüpfte damit an die kräftigen Verluste vom Freitag an. Nach wie vor werden die Notierungen am Ölmarkt durch einen starken US-Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.13 +1.11%) kostete bei Börsenschluss in Europa 68 $.