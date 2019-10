Schweizer Börse: Stabilisierungsversuch dank Pharmaaktien

(AWP/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9834.06 0.35%)) hat am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen eröffnet. Inzwischen hat er aber zugelegt.

Das Sentiment am Markt bleibt jedoch angeschlagen und wird weiterhin vor allem von den fruchtlosen Bemühungen um den Brexit sowie noch stärker von den Streitigkeiten zwischen den USA und China überlagert. Zwar sind für Ende dieser Woche neue Gespräche in Washington anberaumt, der Tonfall zwischen den beiden Lagern hat sich aber im Vorfeld dieses Termins bereits wieder verschärft.

Angeführt wird das Tableau von Swatch Group (UHR 253.2 1.48%). Der Titel holt damit aber nur einen Teil der Verluste des Vortages von klar über 2% auf.

Dahinter folgen die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 85.26 0.65%) und Roche (ROG 285.8 0.42%). Neue Daten untermauern einmal mehr die Wirksamkeit des Novartis-Mittels Cosentyx. Wie der Pharmakonzern am Mittwoch mitgeteilt hat, habe man Daten aus fünf praxisnahen Studien ausgewertet.

Im breiten Markt können Straumann (STMN 826.8 0.9%) mit einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch HSBC (HSBA 605.2 0.73%) überzeugen.

Heftige Einbussen erleiden dagegen GAM (GAM 3.418 -4.26%). Der Vermögensverwalter hatte am Vorabend einen Pressebericht über Gespräche mit möglichen Käufern dementiert. Es würden keine Gespräche mit dem italienischen Versicherer Generali (G 17.745 -0.14%) oder einem anderen Unternehmen über M&A-Aktivitäten geführt, hiess es von GAM.

Ansonsten ist die Agenda in Bezug auf Unternehmensnews leer. Am Donnerstag beginnt die lang erwartete Berichtssaison zum dritten Quartal. Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan (GIVN 2754 0.77%) und der Zuger Industriekonzern Bossard (BOSN 136 0.37%) werden dann ihre Umsatzzahlen für die Periode von Juli bis September veröffentlichen.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax freundlich

Der Dax (DAX 12089.88 1%) ist unverändert in den Handelstag gestartet, tendiert inzwischen klar fester. Am Dienstag war er etwa 1,1% schwächer bei 11’970 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Erwartungen der Börsianer an die geplanten Verhandlungen zur Beilegung des Zollstreits sind zwar gering. Viele hoffen aber zumindest auf eine gewisse Entspannung.

Bei den Einzeltiteln stützt eine Hochstufung die Aktien der Fondsgesellschaft DWS. Die Experten von JPMorgan haben die Papiere von «Neutral» auf «Overweight» hochgestuft.

Ölpreis gibt etwas nach

Der Ölpreis ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.68 1.24%) 58.06 $. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 53.05 1.2%)) fiel um 19 Cent auf 52.44 $.