SMI schliesst etwas fester

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI (SMI 10'391.76 -0.04%) gewann bei Eröffnung 0,1%. Nach einem kurzen Rücksetzer setzte er seine Aufwärtsbewegung fort und überschritt die Marke von 10’400. Im weiteren Handelsverlauf baute er seine Avancen aus. Bei Handelsende lag er zwar im Plus, aber relativ deutlich unter seinem Tageshöchst. Treibende Kraft waren die Uhrenhersteller und Versicherungen, aber auch die drei SMI-Schwergewichte stützten.

In New York hielten sich die Anleger nach den jüngsten Rekorden zurück. Tendenziell wiesen die Wallstreet-Indizes nach unten. Der S&P 500 (S&P 500 3'661.20 -0.2%) verlor bei Börsenschluss in Europa 0,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'046.37 +0.16%) büsste ebenfalls 0,2% ein. Die Technologiebörse tendierte ebenfalls abwärts. So gab auch der Nasdaq Composite 0,2% nach.

Dennoch sprachen Händler generell von einigen positiven Nachrichten und einer freundlichen Stimmung. So liegt etwa in den Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket mittlerweile ein Vorschlag vor, der von den beiden politischen Lagern getragen werden könnte. Zudem ruhen die Blicke auf dem Brexit-Treffen zwischen dem britischen Premier Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zuletzt gab es auch hier positive Signale: Die britische Regierung willigte im Vorfeld offenbar ein, umstrittene Passagen in dem Gesetzentwurf zum Binnenmarktgesetz zu streichen oder zu ändern. Im Fokus steht derweil auch die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Einige Beobachter halten ein sogenanntes «Bazooka»-Massnahmenpaket für möglich.

Starke Luxusgüteraktien

Von den zwanzig SMI-Titeln lagen die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 76.50 +1.57%) und Swatch Group (UHR 226.20 -1.82%) weit vorn. Auch die Aktien der Versicherer um Swiss Re (SREN 79.96 -2.06%), Swiss Life (SLHN 395.10 -1.96%) und Zurich Insurance (ZURN 357.70 -2.19%) avancierten.

Im vorderen Feld waren die Genussscheine von Roche (ROG 305.65 -0.08%) zu finden, da der Pharmakonzern nun auch mit dem Impfstoffunternehmen Moderna den Schulterschluss in der Coronabekämpfung übt. Aussderm stützten Novartis (NOVN 81.56 +0.32%) und Nestlé (NESN 100.62 +0.72%) mit Avancen. Die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 56.86 -0.42%) gaben einen Teil ihrer Avancen preis.

Credit Suisse (CSGN 11.11 -2.11%) schlossen fester. Laut Händlern hatten sich Analysten der Mediobanca eher zurückhaltend über die CS-Aktien geäussert und das Rating auf «Neutral» gesenkt. Die Valoren von Konkurrent UBS (UBSG 12.41 -1.19%) lagen ebenfalls im Plus. Die Nachricht, dass niederländische Behörden den UBS-Chef Ralph Hamers erneut ins Visier nehmen, schien Anleger nicht sonderlich zu beunruhigen.

Die Papiere des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 551.00 +1.4%) gaben nach den gestrigen Avancen nach. Auch die Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'625.00 +0.19%) blieben zurück.

AMS erholten sich nach Taucher

Beim Chemiekonzern Clariant (CLN 17.70 -1.91%) fielen die Reaktionen auf den neuen Chef positiv aus. Künftig wird der Niederländer Conrad Keijzer das Unternehmen lenken. Zuletzt war er CEO der französischen Imerys.

AMS (AMS 18.65 -2.05%) erholten sich. Gestern waren die Chipaktien aufgrund von negativen Berichten um 15% eingebrochen.

In unterschiedliche Richtungen tendierten die reisenahen Werte. Während die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 51.00 -3.04%) stiegen, büssten Flughafen Zürich (FHZN 153.00 -0.78%) ein.

Bossard und Arbonia gesucht

Grössere Kursbewegungen waren vor allem in den hinteren Reihen zu beobachten. Der Bauausrüster Arbonia (ARBN 13.58 +0.44%) war nach einem positiven Gewinnausblick klar gesucht.

Im breiten Markt entpuppten sich Bossard (BOSN 164.40 -0.48%) nach einer Hochstufung durch Stifel als echter Hingucker.

SFS (SFSN 102.70 -0.39%) waren Verlierer. UBS hatte laut Händlern am Vorabend eine Aktienplatzierung durchgeführt. Die Titel bleiben aber in den Händen der Familie Stadler.

Asmallworld (ASWN 1.83 +11.25%) sprangen hoch. Das Social-Media-Unternehmen rechnet mit Provisionen in der Höhe von 10 bis 15 Mio. $ durch die Vermarktung eines Ressorts im Nahen Osten.

Asien im Plus – China ist die Ausnahme

Die erfreulichen Vorgaben aus Amerika vom Dienstag wirkten sich auch auf die Handelsplätze in Asien aus. In Japan gewann der Nikkei 225 1,3%, der breiter gefasste Topix legte 1,2% zu. Auch in Korea waren die Anleger positiv gestimmt: Der Kospi lag 2% über dem Vortagesschluss. Australien profitierte ebenfalls von der guten Stimmung, der S&P/ASX 200 handelte dort 0,6% höher.

Der Hongkonger Index Hang Seng notierte im Plus, um 0,6%. Im Gegensatz dazu gaben die Indizes in Festlandchina heute als Einzige nach. Der Shanghai Composite handelte 1,1% tiefer als am Dienstag, während der Shenzhen Composite 1,3% tiefer schloss.

Euro unter 1.21 $

Der Euro gab am Mittwoch seine Gewinne preis und drehte ins Minus. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung zum Dollar wieder unter 1.21 bei 1.2080 $ gehandelt, nachdem der Kurs im Tagesverlauf noch bis auf knapp 1.215 $ gestiegen war. Zum Franken zeigte sich der Euro bei zuletzt 1.0755 Fr. etwas leichter. Derweil erholte sich der Dollar zum Franken etwas und eroberte zu Börsenschluss in Europa bei einem Stand von 0.8905 Fr. die Marke von 89 Rappen zurück.

Goldpreis im Minus

Ein überraschender, kräftiger Anstieg der US-Lagerbestände löste Verkäufe bei Rohöl aus. Die Sorte Brent (Brent 50.12 +0.34%) aus der Nordsee verbilligte sich etwas auf 48.50 $ je Barrel, nachdem sie zuvor zeitweise bei 49.50 $ gelegen hatte. Gold (Gold 1'839.63 +0.16%) gab deutlicher nach. Die Feinunze notierte um 17.30 Uhr MEZ bei 1847 $.