SMI fällt unter 12’600

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag wenig verändert. Nach den jüngsten Gewinnen – der Leitindex ist in der laufenden Woche rund 3,5% avanciert – sei eine Konsolidierung nicht unerwünscht, sagt ein Händler. Die Aktivitäten hielten sich in Grenzen. Viele Marktteilnehmer seien vor den für Freitag erwarteten US-Inflationszahlen zurückhaltend. Wenn die US-Inflation zu stark gestiegen sei, würden die Zinserhöhungserwartungen angeheizt.

Die Stimmung sei weiterhin gut und eine Weihnachtsrally im Bereich des Möglichen. Die Anleger seien erleichtert, dass die gängigen Impfungen auch gegen die Omikronvariante des Coronavirus zu wirken schienen. Dies habe die Furcht gedämpft. Zudem wäre es ein gutes Zeichen für die Börsen, wenn die bereits getroffenen politischen Massnahmen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen als Wellenbrecher funktionieren würden, sagt ein Händler. Der Markt sei ausreichend gegen die Risiken «geboostert», sagt ein anderer Händler. Doch die Schwankungen dürften hoch bleiben.

Finanzwerte im Minus

Im SMI (SMI 12'596.68 -0.01%) gewinnen Lonza (LONN 753.60 +1.51%). Der Life-Sciences-Konzern liefert Wirkstoffe für die Coronaimpfung von Moderna (MRNA 283.40 +0.37%) und zählt zu den grossen Gewinnern im Leitindex.

Gefragt sind auch zyklische Titel wie Kühne + Nagel (KNIN 276.10 +0.58%), SGS (SGSN 2'990.00 +1.36%), Sika (SIKA 377.20 +0.91%) und der Technologietitel Logitech (LOGN 75.92 +0.61%). Zu den Gewinnern zählen ausserdem Straumann (STMN 2'052.00 +0.59%) und Sonova (SOON 344.80 +0.15%). Alle diese Valoren bis auf Logitech haben 2021 kräftig zugelegt.

Nestlé (NESN 123.90 +0.08%) können noch ein wenig an den guten Lauf vom Vortag anknüpfen. Der Nahrungsmittelkonzern hat nach dem Verkauf von L’Oréal-Aktien im Wert von gut 9 Mrd. Fr. ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.

Novartis (NOVN 74.73 -0.12%) gewinnen. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augenmittel Beovu gute Ergebnisse in der Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME) erzielt.

Schwächer präsentieren sich vor allem Finanzwerte. Die Bankaktien Credit Suisse (CSGN 9.02 -0.44%) und UBS (UBSG 16.65 +0.03%) liegen am SMI-Ende. Credit-Suisse-Präsident António Horta-Osório hat nach einer Rückreise aus Grossbritannien am 28. November die zehntätige Quarantänepflicht missachtet. Die Grossbank bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP den Verstoss, nachdem der «Blick» darüber berichtet hatte.

Auch die Versicherer wie Zurich Insurance (ZURN 389.00 -0.82%), Swiss Re (SREN 89.18 -0.07%) und Swiss Life (SLHN 549.00 +0.15%) verlieren.

Den stärksten Abschlag verbuchen Holcim (LHN 45.01 -1.96%). Die Aktie des Zementkonzerns zählt zu den Verlierern des aktuellen Börsenjahres. Es brauche noch Zeit, bis die Fortschritte, die ein Unternehmen wie Holcim bei der Reduktion des CO2-Abdrucks mache, auch am Markt endlich gewürdigt würden, sagt ein Händler.

Im SLI legen Temenos (TEMN 126.15 +3.11%) zu. JPMorgan hat das Rating von «Neutral» auf «Overweight» und das Kursziel von 155 auf 165 Fr. erhöht.

Etwas grössere Kursausschläge gibt es auf den hinteren Rängen. So stechen Zur Rose (ROSE 319.50 -3.47%) klar negativ hervor. Die Versandapotheke hat 650’000 neue Aktien bei institutionellen Investoren zu je 290 Fr. platziert und damit 188,5 Mio. Fr. brutto eingenommen.

Dagegen werden Huber+Suhner (HUBN 83.60 +1.21%) deutlich höher gehandelt. Die Industriefirma hat ihre Ebit-Prognose für das Gesamtjahr 2021 leicht angehoben.

Gefragt sind die Papiere der TX Group (TXGN 153.00 +5.81%) nach der Ankündigung einer Sonderdividende und von Poenina nach der Publikation eines Untersuchungsberichts sowie einer Guidance-Bestätigung.

Uneinheitlicher Handel in Asien

Die asiatischen Börsen geben ein gemischtes Bild ab. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,5% tiefer. Der australische ASX All Ordinaries (All Ordinaries 7'689.40 -0.23%) Index und der indische BSE Sensex büssen 0,2% ein. Besser ist die Stimmung an den chinesischen Aktienmärkten. Der Hongkonger Index Hang Seng legt 1,1% zu, der Shanghai Composite 1%. In Seoul gewinnt der Kospi 0,9%.

Euro über 1.13 $

Der Euro hält sich am Donnerstag zum Dollar trotz Verlusten über der Marke von 1.13 $. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1315 $ und tendiert damit leichter als am Vorabend. Zum Franken tendiert sie seitwärts und wird aktuell zu 1.0432 F. gehandelt. Der Dollar kostet mit Kursen von 0.9220 Fr. etwas mehr.

Ölpreis dreht ins Minus

Der Ölpreis büsst am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen ein. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gut 75 $.

Gold zeigt sich wenig bewegt. Die Feinunze notiert bei 1783 $.

Bitcoin (Bitcoin 49'253.00 -2.34%) gibt nach und rutscht unter die Marke von 50’000 $.